Vargas und Boteli fehlen gegen Slowenien

Murat Yakin verzichtet im Nations-League-Spiel in Slowenien auf Winsley Boteli und Rubén Vargas. Vargas hatte wegen seiner Magen-Darm-Grippe nicht alle Trainings absolviert und ist offenbar nicht der Form, dass es zu einem Einsatz reicht.

Nicht im 23-köpfigen Matchkader steht auch Roggerio Nyakossi. Der Neuling, der sich nur zu gerne gezeigt hätte, muss darauf hoffen, dass er am Montag in Luzern gegen Schottland zum Zug kommt.



Im Sturm setzt Murat Yakin auf Breel Embolo, Zeki Amdouni und Cedric Itten, in der Innenverteidigung auf Eray Cömert und Adrian Bajrami.