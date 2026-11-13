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Ticker | Slowenien - Schweiz | UEFA Nations League 2026/2027

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SLO – SUI

Publiziert 13. November 2026, 12:20

Yakin setzt Shootingstar Boteli auf die Tribüne

Slowenien
20:45
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Sebastian Rieder
Pascal Ruckstuhl
Raphael Lüthi
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Sebastian Rieder (aus Maribor)
Pascal Ruckstuhl
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Vargas und Boteli fehlen gegen Slowenien
Murat Yakin verzichtet im Nations-League-Spiel in Slowenien auf Winsley Boteli und Rubén Vargas. Vargas hatte wegen seiner Magen-Darm-Grippe nicht alle Trainings absolviert und ist offenbar nicht der Form, dass es zu einem Einsatz reicht.
Nicht im 23-köpfigen Matchkader steht auch Roggerio Nyakossi. Der Neuling, der sich nur zu gerne gezeigt hätte, muss darauf hoffen, dass er am Montag in Luzern gegen Schottland zum Zug kommt.

Im Sturm setzt Murat Yakin auf Breel Embolo, Zeki Amdouni und Cedric Itten, in der Innenverteidigung auf Eray Cömert und Adrian Bajrami.
Willkommen zum zweitlesten Spiel der Schweiz in der Nations League. Um 20.45 Uhr trifft das Team von Murat Yakin auf Slowenien. 20 Minuten berichtet live aus Maribor.

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