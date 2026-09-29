Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Spanien und Kroatien ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Fermín López (Spanien) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Pau Cubarsí.
Werbung
44'
Marc Pubill (Spanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Ivan Perisic (Kroatien).
44'
Ball abgeblockt. Fermín López (Spanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabián Ruiz.
38'
Foul von Dean Huijsen (Spanien).
Werbung
38'
Petar Sucic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Petar Sucic (Kroatien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Unai Simón (Spanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Petar Sucic (Kroatien).
36'
Abseits Spanien. Fermín López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikel Oyarzabal im Abseits.
36'
Ball pariert. Fermín López (Spanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lamine Yamal.
35'
Vorbeigeschossen. Fermín López (Spanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pau Cubarsí.
Werbung
33'
Foul von Álex Baena (Spanien).
33'
Petar Sucic (Kroatien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Spanien und Kroatien ist 2:1. Marc Pubill (Spanien) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lamine Yamal mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Spanien. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Perisic.
28'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Spanien und Kroatien ist 1:1. Dion Beljo (Kroatien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke.
28'
Foul von Pau Cubarsí (Spanien).
28'
Dion Beljo (Kroatien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
27'
Abseits Spanien. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marc Cucurella im Abseits.
26'
Lamine Yamal (Spanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Josko Gvardiol (Kroatien).
24'
Marc Cucurella (Spanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Josip Misic (Kroatien).
23'
Foul von Álex Baena (Spanien).
23'
Ivan Smolcic (Kroatien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
20'
Vorbeigeschossen. Pau Cubarsí (Spanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
20'
Ball abgeblockt. Martín Zubimendi (Spanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Pubill.
18'
Marin Pongracic (Kroatien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Pau Cubarsí (Spanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Marin Pongracic (Kroatien).
16'
Abseits Spanien. Dean Huijsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álex Baena im Abseits.
13'
Foul von Dean Huijsen (Spanien).
Werbung
13'
Petar Sucic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Pau Cubarsí (Spanien).
12'
Josko Gvardiol (Kroatien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Dean Huijsen (Spanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Dion Beljo (Kroatien).
9'
Abseits Spanien. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marc Cucurella im Abseits.
7'
Foul von Álex Baena (Spanien).
Werbung
7'
Ivan Smolcic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke Spanien. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Smolcic.
4'
Ball abgeblockt. Marc Cucurella (Spanien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ball pariert. Álex Baena (Spanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marc Cucurella.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Spanien und Kroatien ist 1:0. Lamine Yamal (Spanien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Álex Baena.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Spanien und Kroatien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.