



Ein Schuss aus einem Guss: Lamine Yamal trifft sehenswert zum 1:0 gegen Tschechien. IMAGO/Action Plus

Die Szene des Spiels

Kaum haben die Zuschauer ihre Plätze gefasst und das Spiel begonnen, stehen sie schon wieder. Grund dafür ist ein Traumtor von Lamine Yamal kurz nach Anpfiff. In der 6. Minute jagt der Barça-Spieler den Ball mit einem wuchtigen Schlenzer perfekt in den entfernten Winkel. Selbst Weltmeister-Coach De la Fuente kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Die Schlüsselfigur

WM-MVP Rodri hat das Spiel fest in seinen Händen. In der Mitte diktiert der Spieler des FC Barcelona das Tempo, vor der Abwehr fängt der «Staubsauger» die Bälle reihenweise ab. Und obendrauf erzielt er kurz vor der Pause auch noch das vorentscheidende 2:0, dies, nachdem er den Ball zuvor selbst erobert hatte.

Das bessere Team

Die Spanier lassen sowohl Gegner als auch Ball gewohnt reibungslos laufen. Sie sind so dominant, dass sie sich bereits nach dem 2:0 in Sicherheit wägen und einen Gang runterschalten. Die Tschechen nutzen das für das 1:2.

Die Tore

6’ I 1:0 I Lamine Yamal schlenzt den Ball perfekt in den Winkel.

35’ I 2:0 I Der defensive Mittelfeldspieler Rodri erobert den Ball und schaltet sich anschliessend selbst in den Angriff ein und vollendet zum 2:0.

69’ I 2:1 I Bilderbuch-Konter der Tschechen. Über die rechte Seite geht’s nach vorne, dann verlagern die Tschechen den Ball auf die linke Seite, wo alles offen und Slama mitgelaufen ist. Der Linksverteidiger kommt aus vollem Lauf und schiesst die Kugel aus rund 16 Metern in die rechte untere Torecke.

89' I 3:1 I Edeljoker Mikel Merino macht mit dem dritten Treffer kurz vor Schluss den Deckel drauf.

So gehts weiter

Am Dienstag geht’s für Spanien gegen Kroatien weiter. Die hatten das andere Spiel dieser Gruppe mit 0:7 gegen die Engländer verloren und sind auf Wiedergutmachung aus. Tschechien trifft auf England.