Michael Kayode erzielt bei seinem Debütauftritt das Tor zum 3:0. Getty Images

Die Szene des Spiels

Italien führt nach einem eiskalten Blitzstart bereits 2:0, doch die Azzurri haben noch lange nicht genug und kombinieren sich in der 27. Minute traumhaft durch die türkische Defensive: Giacomo Raspadori bekommt den Ball am Strafraum und spielt Pio Esposito an. Der Stürmer steht mit dem Rücken zum Tor, schirmt den Ball stark gegen seinen Gegenspieler ab und legt im richtigen Moment auf den heranstürmenden Verteidiger Michael Kayode. Der nimmt Mass, versenkt den Ball gekonnt zum 3:0 und leistet damit seinen Beitrag zum italienischen 4:1-Sieg.

Ausgerechnet bei seinem Debüt für die italienische Nationalmannschaft erzielt der 22-Jährige seinen ersten Treffer für die Azzurri und kreiert damit eine Szene, die den italienischen Gala-Abend perfekt zusammenfasst.

Die Schlüsselfigur

Pio Esposito ist einer der entscheidenden Männer im italienischen Offensivspiel. Der Stürmer arbeitet viel, behauptet die Bälle und schafft damit immer wieder Räume für seine Mitspieler. Besonders beim 3:0 zeigt sich seine Stärke: Mit dem Rücken zum Tor schafft er sich Raum und legt perfekt für Kayode ab. Später belohnt sich Esposito auch noch selbst mit einem Treffer und krönt damit seinen starken Auftritt.

Pio Esposito überzeugt gegen die Türkei. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Das bessere Team

Die Azzurri stellen an diesem Abend klar das bessere Team. Die Italiener spielen zielstrebiger, nutzen ihre Chancen eiskalt und bringen die türkische Defensive immer wieder in Bedrängnis. Vor allem offensiv wirkt Italien deutlich gefährlicher und belohnt sich früh mit dem Erlösungstreffer, ehe ein regelrechter Torregen folgt. Die Türkei versucht nach der Pause zwar, eine Reaktion zu zeigen und kommt ebenfalls zu Möglichkeiten, doch sobald Hoffnung aufkommt, hat Italien die passende Antwort parat.

Das Tribünengezwitscher

Ein heftiger Sturm in der Türkei hat die Vorbereitungen der Azzurri auf das heutige Spiel beeinträchtigt. Das geplante Training am Vormittag fiel aufgrund des Wetters aus: Trainer Roberto Mancini entschied sich daraufhin, das Aufwärmtraining im Hotel durchzuführen. Zudem organisierte er gemäss italienischen Medien eine Videoanalyse zu Standardsituationen.

Der Regen trifft auch Trainer Mancini an der Seitenlinie. AFP

Die Tore

8’ | 0:1 | Nach einem Eckball landet die Kugel durch einen Verteidigungsfehler bei Alessandro Bastoni, der links unter die Latte trifft.

22’ | 0:2 | Davide Frattesi schiebt den Ball nach einem Zuspiel aus kurzer Distanz ins Netz.

27’ | 0:3 | Michael Kayode trifft eiskalt nach einer schönen Kombination durch die türkische Abwehr.

47’ | 1:3 | Völlig freistehend netzt Baris Yılmaz den Ball nach einem sauberen Zuspiel ein.

51’ | 1:4 | Nach einem Goalie-Fehler auf türkischer Seite kommt Sandro Tonali zum Abschluss, scheitert aber am Pfosten. Der Ball springt zurück zu Pio Esposito, der die Kugel ins Netz köpft.

So gehts weiter

Die Türkei muss am Freitag in Belgien ran und Italien ist zu Gast in Frankreich. Anpfiff der beiden Spiele ist jeweils um 20.45 Uhr.