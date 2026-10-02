Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:3.
92'
Vorbeigeschossen. Ceadach O’Neill (Nordirland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
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92'
Illia Zabarnyi (Ukraine) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Josh Magennis (Nordirland).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Danylo Sikan (Ukraine) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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88'
Matvii Ponomarenko (Ukraine) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Danylo Sikan (Ukraine).
87'
Paddy McNair (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Brodie Spencer.
85'
Vorbeigeschossen. Paddy McNair (Nordirland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
84'
Foul von Yehor Nazaryna (Ukraine).
84'
Josh Magennis (Nordirland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Wechsel Nordirland. Ceadach O’Neill kommt für Terry Devlin.
84'
Wechsel Nordirland. Paddy McNair kommt für Tom Atcheson.
83'
Vorbeigeschossen. Yehor Nazaryna (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Illia Zabarnyi.
82'
Ball abgeblockt. Oleh Ocheretko (Ukraine) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Brodie Spencer.
78'
Foul von Yehor Nazaryna (Ukraine).
78'
Trai Hume (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Wechsel Nordirland. Josh Magennis kommt für Jamie Donley.
77'
Wechsel Nordirland. Patrick Kelly kommt für Kieran Morrison.
77'
Foul von Mykola Matviienko (Ukraine).
77'
Jamie Donley (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Matvii Ponomarenko (Ukraine).
72'
Justin Devenny (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Matvii Ponomarenko (Ukraine).
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70'
Shea Charles (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Tom Atcheson.
69'
Ball abgeblockt. Matvii Ponomarenko (Ukraine) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danylo Sikan.
68'
Wechsel Ukraine. Oleksandr Nazarenko kommt für Heorhiy Sudakov aufgrund einer Verletzung.
67'
Wechsel Nordirland. Justin Devenny kommt für Isaac Price.
65'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Heorhiy Sudakov (Ukraine).
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64'
Brodie Spencer (Nordirland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Heorhiy Sudakov (Ukraine) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Brodie Spencer (Nordirland).
63'
Wechsel Ukraine. Matvii Ponomarenko kommt für Roman Yaremchuk.
63'
Wechsel Ukraine. Oleksandr Zubkov kommt für Andrii Yarmolenko.
63'
Wechsel Ukraine. Danylo Sikan kommt für Valerii Bondar.
61'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:3. Ciaron Brown (Nordirland) trifft per Kopf aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Pierce Charles mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
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60'
Foul von Yehor Nazaryna (Ukraine).
60'
Shea Charles (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Heorhiy Sudakov (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrii Yarmolenko.
57'
Mykola Matviienko (Ukraine) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Mykola Matviienko (Ukraine).
57'
Brodie Spencer (Nordirland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Ukraine. Yehor Nazaryna kommt für Volodymyr Brazhko.
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56'
Foul von Volodymyr Brazhko (Ukraine).
56'
Jamie Donley (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Brodie Spencer (Nordirland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jamie Donley.
47'
Vorbeigeschossen. Mykola Matviienko (Ukraine) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oleh Ocheretko mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:2.
48'
Ball abgeblockt. Trai Hume (Nordirland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Roman Yaremchuk (Ukraine) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Tom Atcheson (Nordirland).
46'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Tom Atcheson.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
39'
Foul von Valerii Bondar (Ukraine).
39'
Jamie Donley (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Illia Zabarnyi (Ukraine).
37'
Isaac Price (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Oleh Ocheretko (Ukraine).
36'
Jamie Donley (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Volodymyr Brazhko (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oleh Ocheretko.
34'
Vorbeigeschossen. Heorhiy Sudakov (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
33'
Ball abgeblockt. Volodymyr Brazhko (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ball abgeblockt. Heorhiy Sudakov (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oleh Ocheretko.
32'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Ruairi McConville.
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31'
Valerii Bondar (Ukraine) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Shea Charles (Nordirland).
29'
Foul von Roman Yaremchuk (Ukraine).
29'
Terry Devlin (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Terry Devlin.
26'
Ecke Ukraine. Die Ecke wurde verursacht von Pierce Charles.
26'
Ball pariert. Eduard Sarapii (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Illia Zabarnyi.
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22'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:2. Isaac Price (Nordirland) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Kieran Morrison mit einer Flanke.
19'
Ball pariert. Heorhiy Sudakov (Ukraine) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Roman Yaremchuk.
15'
Foul von Viktor Tsygankov (Ukraine).
15'
Trai Hume (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ukraine und Nordirland ist 0:1. Ciaron Brown (Nordirland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
9'
Ball abgeblockt. Ruairi McConville (Nordirland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kieran Morrison mit einer Flanke.
8'
Ecke Nordirland. Die Ecke wurde verursacht von Volodymyr Brazhko.
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7'
Ball abgeblockt. Terry Devlin (Nordirland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Vorbeigeschossen. Jamie Donley (Nordirland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Isaac Price nach einer Standardsituation.
2'
Foul von Andrii Yarmolenko (Ukraine).
2'
Shea Charles (Nordirland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ukraine und Nordirland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.