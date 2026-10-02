Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ungarn und Georgien ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ungarn und Georgien ist 1:0.
92'
Abseits Georgien. Giorgi Kochorashvili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
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91'
Foul von Anzor Mekvabishvili (Georgien).
91'
Tamás Szűcs (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Donát Bárány (Ungarn).
89'
Handspiel von Donát Bárány (Ungarn).
88'
Foul von Luka Lochoshvili (Georgien).
88'
Milos Kerkez (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Georgien. Die Ecke wurde verursacht von Márk Csinger.
88'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Georgien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Budu Zivzivadze.
87'
Ecke Georgien. Die Ecke wurde verursacht von Attila Osváth.
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86'
Abseits Georgien. Anzor Mekvabishvili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Budu Zivzivadze im Abseits.
86'
Ball pariert. Rajmund Tóth (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gábor Jurek.
85'
Milán Vitális (Ungarn) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Anzor Mekvabishvili.
83'
Foul von Budu Zivzivadze (Georgien).
83'
Attila Osváth (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Tamás Szűcs (Ungarn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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82'
Khvicha Kvaratskhelia (Georgien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Tamás Szűcs (Ungarn).
82'
Khvicha Kvaratskhelia (Georgien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Attila Osváth (Ungarn).
80'
Foul von Luka Lochoshvili (Georgien).
80'
Donát Bárány (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Ungarn. Tamás Szűcs kommt für Dominik Szoboszlai.
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80'
Wechsel Ungarn. Gábor Jurek kommt für Dániel Lukács.
77'
Vorbeigeschossen. Budu Zivzivadze (Georgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Zuriko Davitashvili.
77'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Donát Bárány (Ungarn).
76'
Wechsel Georgien. Zuriko Davitashvili kommt für Giorgi Chakvetadze.
75'
Foul von Anzor Mekvabishvili (Georgien).
75'
Rajmund Tóth (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Ball pariert. Lasha Dvali (Georgien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia mit einer Flanke.
74'
Milos Kerkez (Ungarn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Giorgi Kvernadze (Georgien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Milos Kerkez (Ungarn).
73'
Vorbeigeschossen. Milán Vitális (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rajmund Tóth.
72'
Abseits Georgien. Otar Kakabadze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
71'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Donát Bárány (Ungarn).
71'
Giorgi Kochorashvili (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Willi Orbán (Ungarn).
70'
Giorgi Mamardashvili (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Willi Orbán (Ungarn).
69'
Wechsel Ungarn. Rajmund Tóth kommt für Zsolt Nagy.
69'
Foul von Anzor Mekvabishvili (Georgien).
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69'
Milos Kerkez (Ungarn) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Anzor Mekvabishvili (Georgien).
68'
Milos Kerkez (Ungarn) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Giorgi Kochorashvili (Georgien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Giorgi Kochorashvili (Georgien).
67'
Donát Bárány (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Otar Kakabadze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Zsolt Nagy (Ungarn).
65'
Vorbeigeschossen. András Schäfer (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai nach einer Standardsituation.
65'
Foul von Otar Kakabadze (Georgien).
65'
Zsolt Nagy (Ungarn) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Budu Zivzivadze (Georgien).
63'
Donát Bárány (Ungarn) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Georgien. Giorgi Kvernadze kommt für Giorgi Tsitaishvili.
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63'
Wechsel Georgien. Budu Zivzivadze kommt für Georges Mikautadze.
63'
Foul von Dominik Szoboszlai (Ungarn).
63'
Giorgi Mamardashvili (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Donát Bárány (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ball pariert. Donát Bárány (Ungarn) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Márk Csinger.
62'
Vorbeigeschossen. Márk Csinger (Ungarn) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Saba Goglichidze.
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61'
Ball abgeblockt. András Schäfer (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dániel Lukács mit einer Flanke.
61'
Ball abgeblockt. Willi Orbán (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke.
60'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Anzor Mekvabishvili.
60'
Ball abgeblockt. Milos Kerkez (Ungarn) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Willi Orbán.
60'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (Ungarn) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Mamardashvili.
59'
Ball pariert. Dominik Szoboszlai (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Milos Kerkez.
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57'
Wechsel Ungarn. Milán Vitális kommt für Alex Tóth.
57'
Wechsel Ungarn. Donát Bárány kommt für Milán Tóth.
56'
Foul von Otar Kakabadze (Georgien).
56'
Alex Tóth (Ungarn) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Abseits Georgien. Giorgi Chakvetadze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Tsitaishvili im Abseits.
53'
Ball abgeblockt. Alex Tóth (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai.
52'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Saba Goglichidze.
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50'
Wechsel Georgien. Anzor Mekvabishvili kommt für Otar Kiteishvili aufgrund einer Verletzung.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Otar Kiteishvili (Georgien).
47'
Handspiel von Milán Tóth (Ungarn).
46'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Alex Tóth (Ungarn).
45'
Wechsel Georgien. Giorgi Kochorashvili kommt für Irakli Yegoian.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ungarn und Georgien ist 1:0.
47'
Foul von Irakli Yegoian (Georgien).
47'
Milos Kerkez (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Otar Kiteishvili (Georgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Zsolt Nagy (Ungarn) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Otar Kakabadze (Georgien).
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43'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (Georgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Otar Kakabadze mit einer Flanke.
41'
Ecke Georgien. Die Ecke wurde verursacht von Zsolt Nagy.
39'
Ecke Georgien. Die Ecke wurde verursacht von Márk Csinger.
39'
Ball abgeblockt. Khvicha Kvaratskhelia (Georgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Ball pariert. Georges Mikautadze (Georgien) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
39'
Ball pariert. Georges Mikautadze (Georgien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Otar Kiteishvili mit einem Steilpass.
38'
Vorbeigeschossen. Zsolt Nagy (Ungarn) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
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37'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Lasha Dvali.
37'
Ball abgeblockt. Dominik Szoboszlai (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Tóth.
35'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ungarn und Georgien ist 1:0. Milos Kerkez (Ungarn) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Dániel Lukács mit einer Flanke.
34'
Foul von Zsolt Nagy (Ungarn).
34'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Otar Kiteishvili (Georgien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Foul von Dániel Lukács (Ungarn).
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33'
Giorgi Chakvetadze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von András Schäfer.
29'
Foul von Attila Osváth (Ungarn).
29'
Khvicha Kvaratskhelia (Georgien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Alex Tóth (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Dominik Szoboszlai (Ungarn) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Otar Kiteishvili (Georgien).
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25'
Vorbeigeschossen. Zsolt Nagy (Ungarn) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Márk Csinger mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Vorbeigeschossen. Dániel Lukács (Ungarn) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Saba Goglichidze.
23'
Ball pariert. Dominik Szoboszlai (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von András Schäfer.
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Georges Mikautadze (Georgien).
19'
Foul von Alex Tóth (Ungarn).
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19'
Saba Goglichidze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Márk Csinger (Ungarn).
19'
Georges Mikautadze (Georgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Abseits Ungarn. Dominik Szoboszlai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zsolt Nagy im Abseits.
13'
Milán Tóth (Ungarn) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Luka Lochoshvili (Georgien).
11'
Vorbeigeschossen. Milos Kerkez (Ungarn) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zsolt Nagy nach einer Standardsituation.
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11'
Ball abgeblockt. Zsolt Nagy (Ungarn) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (Ungarn) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
10'
Milán Tóth (Ungarn) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Otar Kiteishvili (Georgien).
9'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (Ungarn) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Attila Osváth.
8'
Ecke Ungarn. Die Ecke wurde verursacht von Luka Lochoshvili.
8'
Ball abgeblockt. Dániel Lukács (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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4'
Ball pariert. Alex Tóth (Ungarn) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milos Kerkez mit dem Kopf.
1'
Milos Kerkez (Ungarn) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Irakli Yegoian (Georgien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ungarn und Georgien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.