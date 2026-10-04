Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Dänemark ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Dänemark ist 0:1.
94'
Mads Hermansen (Dänemark) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Foul von Kieffer Moore (Wales).
94'
Morten Hjulmand (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits Dänemark. Joachim Andersen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Daramy im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Kieffer Moore (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
89'
Kieffer Moore (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Joachim Andersen (Dänemark).
87'
Foul von Ethan Ampadu (Wales).
87'
Mathias Kvistgaarden (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Kieffer Moore (Wales) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Joachim Andersen (Dänemark).
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83'
Wechsel Wales. Kieffer Moore kommt für Ben Davies.
82'
Wechsel Dänemark. Mathias Kvistgaarden kommt für Gustav Isaksen.
82'
Wechsel Dänemark. Kasper Høgh kommt für Rasmus Højlund.
80'
Sorba Thomas (Wales) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
80'
Handspiel von Sorba Thomas (Wales).
76'
Wechsel Wales. Wes Burns kommt für Brennan Johnson.
76'
Wechsel Wales. Joel Colwill kommt für Liam Cullen.
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76'
Wechsel Dänemark. Anton Gaaei kommt für Rasmus Kristensen.
75'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Dänemark ist 0:1. Rasmus Højlund (Dänemark) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
73'
Danny Ward verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
73'
Elfmeter für Dänemark. Gustav Isaksen wurde im Strafraum gefoult.
72'
Ben Davies (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Gustav Isaksen (Dänemark).
68'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Andersen.
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67'
Abseits Dänemark. Victor Froholdt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Daramy im Abseits.
66'
Ben Cabango (Wales) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Foul von Ben Cabango (Wales).
66'
Gustav Isaksen (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Brennan Johnson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einer Flanke.
62'
Josh Sheehan (Wales) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Gustav Isaksen (Dänemark).
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61'
Foul von Ethan Ampadu (Wales).
61'
Gustav Isaksen (Dänemark) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
58'
Neco Williams (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Victor Froholdt (Dänemark).
56'
Wechsel Wales. Mark Harris kommt für Lewis Koumas.
56'
Wechsel Wales. Josh Sheehan kommt für Jordan James.
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55'
Ball pariert. Gustav Isaksen (Dänemark) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joakim Mæhle mit einer Flanke.
51'
Liam Cullen (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Morten Hjulmand (Dänemark).
50'
Ball pariert. Rasmus Højlund (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andreas Skov Olsen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Dänemark ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Dänemark) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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45'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Foul von Ben Davies (Wales).
43'
Victor Froholdt (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Abseits Dänemark. Mads Hermansen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rasmus Højlund im Abseits.
41'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andreas Skov Olsen.
40'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Dänemark) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
39'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Ampadu.
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38'
Foul von Lewis Koumas (Wales).
38'
Victor Froholdt (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Sorba Thomas (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Jordan James (Wales) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Morten Hjulmand (Dänemark).
32'
Ball abgeblockt. Rasmus Højlund (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Daramy.
29'
Liam Cullen (Wales) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
Foul von Liam Cullen (Wales).
29'
Joakim Mæhle (Dänemark) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Morten Hjulmand (Dänemark) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Andreas Skov Olsen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
24'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Dänemark) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
23'
Foul von Brennan Johnson (Wales).
23'
Victor Froholdt (Dänemark) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
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21'
Foul von Neco Williams (Wales).
21'
Gustav Isaksen (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Andersen.
19'
Vorbeigeschossen. Lewis Koumas (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Brennan Johnson.
17'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Jordan James.
10'
Wechsel Dänemark. Andreas Skov Olsen kommt für Pierre-Emile Højbjerg aufgrund einer Verletzung.
10'
Vorbeigeschossen. Brennan Johnson (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jordan James mit einer Flanke.
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9'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pierre-Emile Højbjerg (Dänemark).
8'
Liam Cullen (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Morten Hjulmand (Dänemark).
7'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Neco Williams.
7'
Ball abgeblockt. Rasmus Højlund (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Victor Froholdt.
6'
Ball pariert. Rasmus Højlund (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Victor Froholdt.
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5'
Vorbeigeschossen. Ethan Ampadu (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jay Dasilva.
4'
Brennan Johnson (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Victor Froholdt (Dänemark).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wales und Dänemark.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.