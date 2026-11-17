Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:3.
93'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aaron Collins.
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92'
Ball abgeblockt. Connor Roberts (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einem langen Ball.
92'
Wechsel Portugal. Geovany Quenda kommt für Bruno Fernandes.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Connor Roberts (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ben Cabango mit dem Kopf.
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89'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von João Cancelo.
89'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
88'
Handspiel von João Félix (Portugal).
87'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Josh Sheehan.
84'
Vorbeigeschossen. Sorba Thomas (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
83'
Wechsel Wales. Lewis Koumas kommt für Rubin Colwill.
82'
Ball abgeblockt. Ben Davies (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Wilson.
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75'
Vorbeigeschossen. Rubin Colwill (Wales) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Harry Wilson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
74'
Gelb-Rote Karte für Pedro Neto (Portugal) für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Pedro Neto (Portugal).
74'
Brennan Johnson (Wales) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Carlos Forbs (Portugal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pedro Neto.
72'
Pedro Neto (Portugal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Pedro Neto (Portugal).
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72'
Josh Sheehan (Wales) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Portugal. Alberto Costa kommt für Diogo Dalot.
71'
Wechsel Portugal. Rúben Neves kommt für Vitinha.
70'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:3. Carlos Forbs (Portugal) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
68'
Ball pariert. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
68'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
68'
Ball pariert. Ben Cabango (Wales) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einer Flanke.
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68'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Dalot.
66'
Vorbeigeschossen. João Félix (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
65'
Foul von João Cancelo (Portugal).
65'
Brennan Johnson (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Wales. Aaron Collins kommt für David Brooks.
63'
Wechsel Wales. Brennan Johnson kommt für Daniel James.
62'
Josh Sheehan (Wales) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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62'
João Félix (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Josh Sheehan (Wales).
61'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
60'
Foul von Carlos Forbs (Portugal).
60'
Rubin Colwill (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Portugal. Carlos Forbs kommt für Trincão.
59'
Wechsel Portugal. João Félix kommt für Gonçalo Ramos.
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59'
Pedro Neto (Portugal) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von João Cancelo.
58'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Connor Roberts.
57'
Gonçalo Ramos (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ben Davies (Wales).
56'
Ball abgeblockt. Daniel James (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sorba Thomas.
53'
Trincão (Portugal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Trincão (Portugal).
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53'
Daniel James (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Vitinha (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
51'
Ben Cabango (Wales) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Gonçalo Ramos (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Ben Cabango (Wales).
46'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Josh Sheehan.
45'
Wechsel Wales. Ben Cabango kommt für Joe Rodon.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:2.
48'
Vorbeigeschossen. Rubin Colwill (Wales) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
48'
Ball abgeblockt. Ben Davies (Wales) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einer Flanke.
48'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
48'
Ball pariert. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
47'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp drüber nach einem Konter.
47'
Ball abgeblockt. Gonçalo Ramos (Portugal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
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46'
Ball abgeblockt. Trincão (Portugal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Cancelo.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:2. Pedro Neto (Portugal) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Trincão mit einer Flanke.
40'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 2:1. Sorba Thomas (Wales) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von David Brooks.
40'
Ball pariert. João Cancelo (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
37'
Ball pariert. Pedro Neto (Portugal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vitinha.
33'
Foul von João Neves (Portugal).
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33'
Ben Davies (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Diogo Dalot (Portugal).
32'
Daniel James (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
João Neves (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Sorba Thomas (Wales).
30'
Ball pariert. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sorba Thomas.
28'
Foul von Pedro Neto (Portugal).
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28'
Ben Davies (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball abgeblockt. David Brooks (Wales) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Wilson.
25'
Vorbeigeschossen. Joe Rodon (Wales) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Harry Wilson mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
21'
Foul von Gonçalo Ramos (Portugal).
21'
Connor Roberts (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Trincão (Portugal).
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18'
David Brooks (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits Portugal. Diogo Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pedro Neto im Abseits.
16'
João Neves (Portugal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Josh Sheehan (Wales).
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 1:1. David Brooks (Wales) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Rubin Colwill.
13'
Ball pariert. Harry Wilson (Wales) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rubin Colwill.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Portugal ist 0:1. Bruno Fernandes (Portugal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von João Neves.
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9'
Abseits Wales. Connor Roberts spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel James im Abseits.
2'
Abseits Portugal. João Neves spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Trincão im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wales und Portugal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.