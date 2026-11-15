Weißrussland

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belarus und Albanien ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belarus und Albanien ist 0:2.
93'
Mirlind Daku (Albanien) sieht eine Gelbe Karte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Albanien. Feta Fetai kommt für Kristjan Asllani.
90'
Vorbeigeschossen. Mirlind Daku (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke.
89'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Zakhar Volkov.
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88'
Ball pariert. Valeri Bocherov (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
87'
Mario Mitaj (Albanien) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
87'
Trofim Melnichenko (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Myrto Uzuni (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Valeri Gromyko (Belarus).
86'
Vorbeigeschossen. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mario Mitaj nach einer Ecke.
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86'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Valeri Bocherov.
85'
Wechsel Belarus. Valeri Bocherov kommt für Aleksandr Selyava.
85'
Trofim Melnichenko (Belarus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Trofim Melnichenko (Belarus).
83'
Ball pariert. Vladislav Morozov (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Trofim Melnichenko mit einem Steilpass.
80'
Wechsel Albanien. Mirlind Daku kommt für Rey Manaj.
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79'
Juljan Shehu (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Valeri Gromyko (Belarus).
77'
Vorbeigeschossen. Trofim Melnichenko (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anton Kovalev.
76'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
74'
Wechsel Albanien. Myrto Uzuni kommt für Arbër Hoxha.
74'
Wechsel Albanien. Luis Hasa kommt für Qazim Laçi.
73'
Wechsel Belarus. Vladislav Morozov kommt für Artem Kontsevoy.
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72'
Vorbeigeschossen. Kirill Pechenin (Belarus) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Anton Kovalev mit einer Flanke.
71'
Zakhar Volkov (Belarus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Zakhar Volkov (Belarus).
67'
Ball pariert. Valeri Gromyko (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Artem Kontsevoy.
66'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Zakhar Volkov (Belarus).
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63'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Albanien.
63'
Abseits Albanien. Qazim Laçi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rey Manaj im Abseits.
62'
Wechsel Belarus. Valeri Gromyko kommt für Roman Begunov.
62'
Wechsel Belarus. Anton Kovalev kommt für Artem Shumanskiy.
62'
Wechsel Belarus. Trofim Melnichenko kommt für German Barkovskiy.
62'
Arbër Hoxha (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Aleksandr Selyava (Belarus).
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60'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Aleksandr Selyava (Belarus).
59'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Zakhar Volkov (Belarus).
57'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Belarus und Albanien ist 0:2. Elseid Hysaj (Albanien) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Rey Manaj.
55'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Zakhar Volkov.
54'
Abseits Belarus. Kirill Pechenin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen German Barkovskiy im Abseits.
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53'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
53'
Kirill Pechenin (Belarus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Artem Shumanskiy (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
51'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
51'
German Barkovskiy (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
49'
German Barkovskiy (Belarus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
49'
German Barkovskiy (Belarus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Arbër Hoxha (Albanien).
48'
Anton Lukashov (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Artem Shumanskiy (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belarus und Albanien ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ball abgeblockt. German Barkovskiy (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artem Shumanskiy.
44'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios.
44'
Ball pariert. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Qazim Laçi.
41'
Vorbeigeschossen. Artem Shumanskiy (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
41'
Foul von Ardian Ismajli (Albanien).
41'
German Barkovskiy (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
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41'
Fedor Lapoukhov (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Zakhar Volkov.
38'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Roman Begunov.
38'
Ball abgeblockt. Mario Mitaj (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Qazim Laçi.
38'
Ball abgeblockt. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
36'
German Barkovskiy (Belarus) sieht eine Gelbe Karte.
36'
Juljan Shehu (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von German Barkovskiy (Belarus).
35'
Vorbeigeschossen. Anton Lukashov (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Max Ebong.
32'
Vorbeigeschossen. Stavros Pilios (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
31'
Roman Begunov (Belarus) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Arbër Hoxha (Albanien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Roman Begunov (Belarus).
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Belarus und Albanien ist 0:1. Rey Manaj (Albanien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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24'
Juljan Shehu (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Artem Shumanskiy (Belarus).
21'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von German Barkovskiy.
20'
Arbër Hoxha (Albanien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Anton Lukashov (Belarus).
19'
Ball abgeblockt. Arbër Hoxha (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juljan Shehu mit einem langen Ball.
17'
Kristjan Asllani (Albanien) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Stavros Pilios.
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15'
Arbër Hoxha (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Roman Begunov (Belarus).
13'
Ardian Ismajli (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von German Barkovskiy (Belarus).
13'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Artem Kontsevoy (Belarus).
11'
Abseits Albanien. Ardian Ismajli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rey Manaj im Abseits.
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11'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Max Ebong (Belarus).
10'
Arbër Hoxha (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Roman Begunov (Belarus).
8'
Vorbeigeschossen. German Barkovskiy (Belarus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Roman Begunov mit einer Flanke.
7'
Ball abgeblockt. Artem Kontsevoy (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anton Lukashov.
5'
Berat Djimsiti (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Artem Shumanskiy (Belarus).
3'
Foul von Ardian Ismajli (Albanien).
3'
German Barkovskiy (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kristjan Asllani.
2'
Ball abgeblockt. Qazim Laçi (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Roman Begunov.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Belarus und Albanien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.