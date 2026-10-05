Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 2:1.
95'
Marcus Edwards (Zypern) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
Werbung
94'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 2:1. Marcus Edwards (Zypern) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Nick Tsaroulla.
92'
Vorbeigeschossen. Marcus Edwards (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ioannis Kosti.
91'
Wechsel Zypern. Nick Tsaroulla kommt für Grigoris Kastanos.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
89'
Vorbeigeschossen. Danila Patijcuks (Lettland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
88'
Wechsel Lettland. Aleksejs Saveljevs kommt für Dmitrijs Zelenkovs.
85'
Andrejs Ciganiks (Lettland) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Leonidas Konomis (Zypern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Leonidas Konomis (Zypern).
85'
Andrejs Ciganiks (Lettland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball abgeblockt. Roberts Uldrikis (Lettland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis mit einer Flanke.
Werbung
83'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Deniss Melniks.
82'
Vorbeigeschossen. Albert Aleksanjan (Lettland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Malekkides.
80'
Angelos Neophytou (Zypern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Deniss Melniks (Lettland).
78'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Dmitrijs Zelenkovs.
78'
Stavros Georgiou (Zypern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
78'
Foul von Deniss Melniks (Lettland).
77'
Abseits Zypern. Giorgos Malekkides spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Angelos Neophytou im Abseits.
76'
Vorbeigeschossen. Leonidas Konomis (Zypern) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Grigoris Kastanos mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
76'
Danila Patijcuks (Lettland) sieht eine Gelbe Karte.
76'
Grigoris Kastanos (Zypern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Roberts Uldrikis (Lettland).
75'
Ball pariert. Ioannis Kosti (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
Werbung
74'
Wechsel Lettland. Albert Aleksanjan kommt für Eduards Daskevics.
73'
Vorbeigeschossen. Eduards Daskevics (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kristers Cudars.
70'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 1:1. Ioannis Kosti (Zypern) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
70'
Ball pariert. Ioannis Kosti (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Grigoris Kastanos.
69'
Vorbeigeschossen. Andrejs Ciganiks (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Danila Patijcuks nach einer Ecke.
69'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Hector Kyprianou.
67'
Wechsel Zypern. Charalambos Kyriakou kommt für Kostakis Artymatas.
Werbung
67'
Wechsel Zypern. Angelos Neophytou kommt für Ioannis Pittas.
66'
Foul von Stavros Georgiou (Zypern).
66'
Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Marcus Edwards (Zypern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Andrejs Ciganiks (Lettland).
61'
Marcus Edwards (Zypern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Danila Patijcuks (Lettland).
Werbung
60'
Wechsel Lettland. Roberts Uldrikis kommt für Vladislavs Gutkovskis.
60'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
60'
Ball pariert. Marcus Edwards (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ioannis Kosti.
59'
Ball abgeblockt. Marcus Edwards (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonidas Konomis.
58'
Wechsel Zypern. Stavros Georgiou kommt für Loizos Loizou.
58'
Wechsel Zypern. Ioannis Kosti kommt für Andronikos Kakoullis.
57'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 0:1. Eduards Daskevics (Lettland) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Vladislavs Gutkovskis.
Werbung
56'
Foul von Grigoris Kastanos (Zypern).
56'
Kristers Cudars (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Andrejs Ciganiks (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Eduards Daskevics nach einer Standardsituation.
52'
Foul von Hector Kyprianou (Zypern).
52'
Vladislavs Gutkovskis (Lettland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Giorgos Malekkides (Zypern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Edwards mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Danila Patijcuks.
Werbung
51'
Marcus Edwards (Zypern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Eduards Daskevics (Lettland).
50'
Foul von Kostakis Artymatas (Zypern).
50'
Kristers Cudars (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Vladislavs Gutkovskis (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kristers Cudars mit einem langen Ball.
47'
Foul von Leonidas Konomis (Zypern).
47'
Andrejs Ciganiks (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Wechsel Lettland. Danila Patijcuks kommt für Markuss Strods.
45'
Wechsel Lettland. Kristers Cudars kommt für Lukass Vapne.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zypern und Lettland ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Lettland. Deniss Melniks spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrejs Ciganiks im Abseits.
45'
Ball abgeblockt. Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukass Vapne.
42'
Foul von Nikolas Panagiotou (Zypern).
Werbung
42'
Vladislavs Gutkovskis (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgos Malekkides mit einer Flanke.
34'
Loizos Loizou (Zypern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Andrejs Ciganiks (Lettland).
32'
Foul von Giorgos Malekkides (Zypern).
32'
Eduards Daskevics (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Kostakis Artymatas (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
29'
Raivis Jurkovskis (Lettland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Loizos Loizou (Zypern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Raivis Jurkovskis (Lettland).
27'
Ball abgeblockt. Andronikos Kakoullis (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Loizos Loizou.
26'
Abseits Zypern. Marcus Edwards spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ioannis Pittas im Abseits.
25'
Vorbeigeschossen. Vladislavs Gutkovskis (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis mit einer Flanke.
23'
Vorbeigeschossen. Andronikos Kakoullis (Zypern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Marcus Edwards mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
22'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
22'
Ball pariert. Loizos Loizou (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ioannis Pittas.
18'
Vorbeigeschossen. Marcus Edwards (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Loizos Loizou.
17'
Vorbeigeschossen. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Leonidas Konomis mit dem Kopf nach einer Ecke.
17'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
17'
Ball pariert. Loizos Loizou (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Edwards.
14'
Ball abgeblockt. Vladislavs Gutkovskis (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Markuss Strods mit einer Flanke.
Werbung
13'
Foul von Grigoris Kastanos (Zypern).
13'
Eduards Daskevics (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Lukass Vapne (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eduards Daskevics.
8'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgos Malekkides.
7'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Malekkides.
6'
Foul von Andronikos Kakoullis (Zypern).
6'
Eduards Daskevics (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Deniss Melniks.
2'
Ball abgeblockt. Grigoris Kastanos (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Edwards.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Zypern und Lettland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.