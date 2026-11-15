Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Danijel Petkovic.
34'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Slobodan Rubezic.
33'
Abseits Zypern. Marcus Edwards spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ioannis Pittas im Abseits.
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31'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen (Zypern).
30'
Ioannis Pittas (Zypern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Slobodan Rubezic (Montenegro).
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29'
Vorbeigeschossen. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marko Jankovic nach einer Standardsituation.
28'
Foul von Stavros Georgiou (Zypern).
28'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Ioannis Pittas (Zypern).
27'
Igor Vujacic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Marcus Edwards (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kostakis Artymatas.
24'
Ecke Zypern. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Loncar.
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24'
Vorbeigeschossen. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Marcus Edwards.
20'
Grigoris Kastanos (Zypern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Stevan Jovetic (Montenegro).
19'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Kostakis Artymatas.
18'
Foul von Marcus Edwards (Zypern).
18'
Stevan Jovetic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
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18'
Foul von Grigoris Kastanos (Zypern).
18'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Igor Vujacic (Montenegro) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marko Jankovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Laifis.
16'
Ball abgeblockt. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Leonidas Konomis.
14'
Foul von Konstantinos Laifis (Zypern).
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14'
Milutin Osmajic (Montenegro) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Jonathan Dresaj (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Grigoris Kastanos (Zypern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Jonathan Dresaj (Montenegro).
10'
Grigoris Kastanos (Zypern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Marko Jankovic (Montenegro).
9'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Edwards.
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8'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stevan Jovetic.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Zypern und Montenegro ist 0:1. Milutin Osmajic (Montenegro) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Nikola Krstovic mit einem Steilpass nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Zypern und Montenegro.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.