Dieses Tor in der 96. Minute rettet Österreich. AFP

Die WM-Gruppenphase ist abgeschlossen! Österreich und Algerien liefern sich eine Mega-Partie! Spektakel statt Langweiler: Mit dem vor dem Spiel von vielen erwarteten Unentschieden haben sich Österreich und Algerien ihren Platz im Sechzehntelfinale der Fussball-WM gesichert. In einer am Ende aber unerwartet dramatischen Partie in Kansas City trennten sich beide Teams 3:3 (1:1) und zogen damit in die K.o.-Runde ein.

Dort bekommt es Österreich nun mit Titelkandidat Spanien zu tun, Algerien trifft auf die Schweiz. Vor 69'045 Zuschauern trafen Marko Arnautovic (28. Minute), Marcel Sabitzer (55.) und Sasa Kalajdzic (90.+6) für Österreich. Rafik Belghali (45.) und Riyad Mahrez (60./90.+3) erzielten die Tore für Algerien.

Das 3:2 von Mahrez in der 93. Minute schien bereits wie das Österreich-Out! Doch in letzter Not glich der eben zuvor eingewechselte Kalajdzic die Partie für Österreich noch aus. Besonders bitter war dieses Ergebnis für den Iran. Man fliegt also aus dem Turnier. Im Vorfeld des WM-Tages war die Chance auf ein Weiterkommen extrem hoch, doch nun fliegt man nach Hause, als neuntbester Gruppendritter. Nur die besten acht qualifizieren sich.