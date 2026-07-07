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Ticker | Argentinien - Ägypten | Achtelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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Argentinien – Ägypten

Publiziert 07. Juli 2026, 17:55

Nach Strapazen – wird Messi heute von Salah entzaubert?

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Nils Hänggi
Yannick van Buul
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Der Ball rollt in Atlanta. Wird Argentinien seiner Favoritenrolle gerecht? Oder gelingt Ägypten die Überraschung?

Argentinischen Fans machen ordentlich Stimmung

Schon bei den Nationalhymnen wird deutlich, welche Fans heute in der überzahl sind. Fast das ganze Stadion in Atlanta ist in Hellblau und Weiss gehüllt und feuert die argentinische kräftig Mannschaft an.
Die argentinischen Fans in Hellblau und Weiss sind klar in der Überzahl. Quelle: srf.ch
Die argentinischen Fans in Hellblau und Weiss sind klar in der Überzahl. Quelle: srf.ch

Messi gegen Salah - das Duell der Nationalhelden

Dieses Spiel steht neben der Tatsache, dass der Sieger allenfalls im Viertelfinale auf die Schweiz treffen würde, im Zeichen eines Duells zwischen zwei Fussballhelden ihrer jeweiligen Nation.
Mohamed Salah wird in Ägypten verehrt. Er hob seine Fussball-Nation auf ein neues Niveau und sorgte mit ihr als Leader und Rekordtorschütze für zahlreiche erfolgreiche Momente.
Auf der anderen Seite steht einer der besten Fussballer aller Zeiten, Lionel Messi. Er ist seit dieser WM, mit 20 geschossenen Toren, der erfolgreichste Torschütze an Weltmeisterschaften überhaupt und hinter Cristiano Ronaldo der Spieler, mit den zweitmeisten Länderspieltoren überhaupt. An der vergangenen WM in Kater krönte er seine Nationalmannschaftskarriere mit dem lang ersehnten Titel.
Nach diesem Spiel wird wohl einer der beiden Nationalhelden die WM-Bühne endgültig verlassen. Messi ist mittlerweile 39-Jährig, während Salah mit 34 Jahren wahrscheinlich auch seine letzte WM spielt.
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Argentinien in der Favoritenrolle

Trotz der überraschend knappen Angelegenheit gegen Cape Verde ist Argentinier in diesem Spiel durchaus als klarer Favorit zu sehen. Die spielerische Klasse ist enorm und das Kader ist im Vergleich zum ägyptischen deutlich breiter.
Eine WM wäre jedoch keine WM, wenn nicht auch hier eine Überraschung drin liegen würde. Auch Ägypten hat Spieler mit individueller Klasse, insbesondere Mohamed Salah, und wird sich nicht verstecken.

Die Aufstellungen

Sowohl die Titelverteidiger aus Argentinien als auch die Ägypter spielten in ihren jeweiligen Sechzehntelfinals über die vollen 120 Minuten. Die Argentinier setzten sich gegen das Überraschungsteam aus Cape Verde mit 3:2 durch, während die Ägypter erst im Elfmeterschiessen gegen Australien reüssierten. Beide Mannschaften wechseln im Vergleich zu den vorherigen Spielen drei, beziehungsweise zwei Positionen in der Startelf.
Bei Argentinier machen im Sturm Lautaro Martinez und Almada Platz für Paredes und Julian Alvares, auf der Aussenverteidiger-Position spielt Tagliafico für Medina von Beginn weg.
Bei den Ägyptern nimmt Marmoush vorerst auf der Bank platz, während für ihn Hassan zum Einsatz kommt. Auch ersetzt Lasheen zu Beginn Fathy.
Quelle: fifa.com
Quelle: fifa.com

Stimme ab

Lionel Messi wird trotz der Strapazen der Achtelfinal-Verlängerung in Argentiniens Startelf gegen Ägypten stehen. Das bestätigte Trainer Lionel Scaloni vor dem WM-Viertelfinale gegen die Afrikaner in Atlanta am Dienstag.
«Ihm geht es gut, obwohl er 120 Minuten im Alter von 39 Jahren gespielt hat. Er wird wieder spielen», sagte Scaloni. In der Runde der letzten 16 hatte sich der Titelverteidiger nur mit viel Mühe und nach Verlängerung mit 3:2 gegen Neuling und Aussenseiter Kap Verde durchgesetzt.
In Ägypten wartet nun der nächste afrikanische Gegner, der mit seinem Star Mohamed Salah kommt. «Sie haben einen ganz anderen Spielstil. Sie machen es sehr schwer für den Gegner. Wir müssen die Konter, die wir gegen Kap Verde zugelassen haben, unbedingt vermeiden», sagte Scaloni. «Und wir freuen uns auf Salah. Das wird ein gutes Spiel.» (dpa)
Lionel Messi hat nach dem Kap-Verde-Spiel 120 Minuten in den Beinen.
Lionel Messi hat nach dem Kap-Verde-Spiel 120 Minuten in den Beinen.IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
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Argentinien trifft im Achtelfinal in Atlanta auf Ägypten und ermittelt damit den nächsten Gegner aus der Partie Schweiz gegen Kolumbien. Anpfiff ist um 18 Uhr Schweizer Zeit.

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