Argentinien

Messi gegen Salah - das Duell der Nationalhelden

Dieses Spiel steht neben der Tatsache, dass der Sieger allenfalls im Viertelfinale auf die Schweiz treffen würde, im Zeichen eines Duells zwischen zwei Fussballhelden ihrer jeweiligen Nation.

Mohamed Salah wird in Ägypten verehrt. Er hob seine Fussball-Nation auf ein neues Niveau und sorgte mit ihr als Leader und Rekordtorschütze für zahlreiche erfolgreiche Momente.

Auf der anderen Seite steht einer der besten Fussballer aller Zeiten, Lionel Messi. Er ist seit dieser WM, mit 20 geschossenen Toren, der erfolgreichste Torschütze an Weltmeisterschaften überhaupt und hinter Cristiano Ronaldo der Spieler, mit den zweitmeisten Länderspieltoren überhaupt. An der vergangenen WM in Kater krönte er seine Nationalmannschaftskarriere mit dem lang ersehnten Titel.

Nach diesem Spiel wird wohl einer der beiden Nationalhelden die WM-Bühne endgültig verlassen. Messi ist mittlerweile 39-Jährig, während Salah mit 34 Jahren wahrscheinlich auch seine letzte WM spielt.