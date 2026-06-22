Lionel Messis historischer 17. WM-Treffer im Video. SRF Sport

Die Szene des Spiels

Es ist die 4. Spielminute, als Lautaro Martinez im Sechzehner zu Boden geht. Der Argentinier wurde von Posch und Schlager ins Sandwich genommen. Während Schlager deutlich den Ball spielt, ist das gestreckte Bein von Posch fragwürdig. Erst nach langer VAR-Analyse wird der «Albiceleste» ein Elfmeter zugesprochen.

Lionel Messi setzt auch im zweiten WM-Spiel gegen Österreich zur Show an. Getty Images via AFP

Fünf Minuten später ist es Lionel Messi, der zum Penalty antritt. Der Zauberfloh versucht den Ball in die untere Ecke zu bringen. Der Schuss geht am Pfosten vorbei und Messi muss den 33. verschossenen Elfmeter seiner Karriere verzeichnen. Allerdings trauert der 38-Jährige dem verpassten Tor nicht lange hinterher. In der 38. Minute brachte er Argentinien mit einem historischen Treffer in Führung. Kurz vor Ende der Spielzeit macht er endgültig den Deckel drauf. Mehr dazu, einen Absatz weiter unten.

Die Schlüsselfigur

Auch das heutige Spiel steht ganz im Zeichen des «Zauberflohs». In der 39. Und 95. Minute gelingt ihm der nächste grosse Meilenstein seiner Karriere: Mit nun 18 WM-Treffern auf dem Konto schlägt er den bisherigen Rekord von Miroslav Klose und ist der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten.

Die Fussball-Legende beschäftigt die österreichische Abwehr. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Auch wenn die Österreicher lange Paroli geboten haben, sind es doch die Argentinier, die heute die Nase vorne haben. Die Pässe der Himmelblauen sind einfach ein bisschen präziser und der Ballbesitz etwas sauberer.

In der zweiten Hälfte zeigt Österreich zwar trotz Rückstand gute Spielideen, kommt aber nicht an das Niveau des amtierenden Weltmeisters heran.

Das Tribünengezwitscher

Die Maradona-Geister schweben über dem heutigen Spiel. Auf den Tag genau ist es 40 Jahre her, seit die Argentinien-Legende im Viertelfinalspiel der WM 1986 gegen England zwei Tore schoss und sich damit für immer einen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte. Die Erinnerung lebt noch heute, wie ein Blick auf die Tribüne ergibt: Fans halten Banner und Fahnen in Gedenken an ihre Ikone in die Höhe.

Auch nach seinem Tod ist Diego Maradona bei den argentinischen Fans omnipräsent. AFP

Die Tore

39 | 1:0 | Nach einer Hereingabe von Medina ins Zentrum bringt Messi die Kugel in der linken unteren Ecke ins Netz.

90+5’ | 2:0 | Lionel Messi stochert den Ball in der Nachspielzeit zum Endstand ins Netz.

So geht es weiter

Mit dem heutigen Sieg ist der Einzug in die nächste Runde für Argentinien sicher. Die Österreicher müssen gegen Algerien nochmal alles geben, um sich den verbleibenden Platz im Sechzehntelfinal zu sichern.

Die Stimmen zum Spiel

Lionel Messi: «Ich bin sehr glücklich, vor allem über den wichtigen, harten Sieg. Es ist eine WM. Es bleibt intensiv. Mit sechs Punkten sind wir schon mal weiter. Welcher von den 18 Treffern mein Favorit ist, weiss ich nicht. Ich erinnere mich gerade nicht an alle. Ich bin müde und will erst mal den Moment mit dem Team geniessen. Den Elfmeter hätte ich machen können. Man weiss nie, wie es kommt. Ich bin glücklich über den Sieg des Teams.» (gegenüber FIFA-Medien)

Michael Gregoritsch: ««Das war das, worüber wir ins Spiel kommen wollten. Wir wollten hart spielen. Die guten Abschlüsse haben uns gefehlt. Wir versuchen jetzt, so schnell wie möglich ins Teamcamp zu kommen, dann ab in die Regeneration. Dann geht es weiter.» (gegenüber FIFA-Medien)