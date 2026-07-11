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Ticker | Argentinien - Schweiz | Viertelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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ARG – SUI

Publiziert 12. Juli 2026, 01:41

Nati-Aufstellung ist da: Yakin lässt Vargas auf der Bank

Viertelfinale

Argentinien
03:00
Schweiz

Argentinien

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Sven Forster
Florian Gnägi
Pascal Ruckstuhl
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von
Sven Forster (aus Kansas City)
Florian Gnägi (aus Kansas City)
Pascal Ruckstuhl (aus Kansas City)
Raphael Lüthi
Bevorzugte Quelle

Sow spielt – Vargas draussen

Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. Im Vergleich zum Achtelfinal gegen Kolumbien spielt heute Djibril Sow anstelle von Ardon Jashari von Beginn weg. Ansonsten bleibt bei der Nati alles beim Alten. Rubén Vargas startet also wieder erstmal auf der Bank.
Die Argentinier setzen im Sturm wieder auf Atlético-Stürmer Julian Alvarez. Er war bereits in der Partie gegen Ägypten in der Startelf, nachdem er zu Beginn des Turniers Lautaro. Martinez den Vorzug lassen musste. Wie an der WM 2022, die für Argentinien mit dem Titel endete, scheint Alvarez auch jetzt seinen Stammplatz während der WM zurückgeholt zu haben.
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