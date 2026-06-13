Ex-Hopper Irankunda erzielte das 1:0. Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Die Türkei hat ihr WM-Comeback nach 24 Jahren verpatzt und gegen Australien überraschend eine Niederlage kassiert. In Vancouver verlor der grosse Favorit 0:2 (0:1) und steht vor dem Duell mit Paraguay bereits unter Druck. Der ehemals beim FC Bayern München unter Vertrag stehende Nestory Irankunda (27.) traf für Australien zur Führung, St.-Pauli-Profi Connor Metcalfe sorgte in der 75. Minute für das 2:0.

Ins Duell mit Co-Gastgeber USA in Seattle können die Socceroos am Freitag in Gruppe D mit Selbstvertrauen und einer echten Chance auf die K.o.-Runde gehen.

Australien verteidigt grossartig

2002 waren die Türken zuletzt für eine WM qualifiziert, für die Generation um Real Madrids Star Arda Güler und Kapitän Hakan Calhanoglu ist das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die erste WM-Teilnahme. Trotz der mühsamen Qualifikation über die Playoffs ging die Türkei als Favorit ins Duell mit Australien und hatte auch mit grossem Abstand mehr Ballbesitz – konnte damit aber viel zu wenig anfangen. Mit teilweise neun Mann im eigenen Strafraum verteidigte Australien die Führung, für die Türkei gab es kein Durchkommen.

Ex-GC-Profi trifft zum 1:0

Das Tor durch Irankunda, der in der Rückrunde der Saison 2024/2025 für GC spielte und inzwischen beim FC Watford unter Vertrag steht, fiel durch einen Konter unmittelbar, nachdem Güler die erste echte Chance für die Türkei hatte. Auch beim zweiten Treffer nutzten die Australier eine Unachtsamkeit der drückenden Türken eiskalt aus. Metcalfe traf von ausserhalb des Strafraums mit einem starken Schuss ins kurze Eck – und das nach einer Saison ohne einen Treffer für St. Pauli.

Die Freude war riesig. Getty Images via AFP

Grossen Anteil am Erfolg für Australien hatte Torwart Patrick Beach, der überraschend für Kapitän Matthew Ryan spielte und zu seinem dritten Länderspiel kam. In der 57. Minute parierte er etwa einen gefährlichen Freistoss von Güler, in der 86. dann den von Calhanoglu. Kurz zuvor war St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine noch ins Spiel gekommen und half, den Vorsprung zu verteidigen.