Noch keine gefährliche Situation in Seattle

In den ersten Minuten tasten sich beide Mannschaften noch etwas aneinander ab. Die Kämpfe werden noch im Mittelfeld ausgetragen und bisher kann keine Mannschaft das Zepter übernehmen.

Auffällig ist, dass Salah bereits überall auf dem Platz anzutreffen ist. Der ägyptische Trainer erhofft sich natürlich sehr viel von dem Spieler des FC Liverpool.