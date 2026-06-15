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Ticker | Belgien - Ägypten | 1. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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BEL – EGY 0:0*

Publiziert 15. Juni 2026, 14:52

Belgien drückt auf die Führung – Ägypten hält dagegen

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1. Spieltag

Belgien
0 – 0
Ägypten

Belgien

17

Ägypten

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Nino VinzensOwen Ogieva
von
Nino Vinzens
Owen Ogieva
4
1
13'

Ägypten verteidigt stark

Wenn die Belgier gefährlich werden, dann meist über die linke Seite. Dort versucht sich Doku immer wieder mit seinen flinken Beinen durchzudribbeln. Doch dort stehen jeweils Hany oder Lasheen, die Doku jeweils stoppen können.
Bisher ist Doku der auffälligste Mann auf dem Platz.
Bisher ist Doku der auffälligste Mann auf dem Platz.IMAGO/Belga
10'

Ägypter bestimmen das Spiel

Obwohl die Belgier die erste grosse Chance des Spiels hatten, dominieren bisher vor allem die Ägypter. Die Pharaonen versuchen, die Red Devils mit schnellen Passstafetten aus den eigenen Reihen zu locken. Immer wieder setzen Marmoush und Salah zu Läufen in die Tiefe an, aber bisher findet sie noch kein Pass.
7'

De Bruyne mit erster Schussabgabe

Die erste grosse Chance des Spiels! De Bruyne wird knapp 20 Meter vor dem Tor angespielt, nimmt den Ball kurz an und schiesst auf das untere linke Toreck. Doch der Ball zischt ein paar Meter neben dem Pfosten ins Toraus.
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3'

Noch keine gefährliche Situation in Seattle

In den ersten Minuten tasten sich beide Mannschaften noch etwas aneinander ab. Die Kämpfe werden noch im Mittelfeld ausgetragen und bisher kann keine Mannschaft das Zepter übernehmen.
Auffällig ist, dass Salah bereits überall auf dem Platz anzutreffen ist. Der ägyptische Trainer erhofft sich natürlich sehr viel von dem Spieler des FC Liverpool.
1'

Wie wird Belgien spielen?

Die belgische Nationalmannschaft geht praktisch ohne Druck in diese WM. Bei der letzten WM schied sie bereits in der Gruppenphase aus. Schlechter kann es dementsprechend gar nicht laufen. Läuft es dieses Mal besser?
Das Spiel ist angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist der Brasilianer Ramon Abatti, für den es die erste WM ist.

Hier wird heute gespielt

Heute wird übrigens im Seattle Stadium gespielt. Ein Stadion, das einer Weltmeisterschaft würdig ist.
Austragungsort Seattle.
Austragungsort Seattle.IMAGO/Anadolu Agency
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Bald geht es los!

Die Spieler betreten das Feld und reihen sich rund um das übergrosse FIFA-Logo auf. Es braucht etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass die gesamte Mannschaft für die Hymne auf dem Platz steht.

Blick auf die Sozialen Medien

Die Ägypter mussten im Vorfeld des Spiels ihre Sterne vom Trikot entfernen:
Unglaublicher Lukaku-Fakt:
In Seattle, dem Austragungsort des Spiels, ist es bereits ganz rot:

Vorschau aufs Spiel

Auf dem Papier sind die Belgier im heutigen Spiel gegen Ägypten natürlich die klaren Favoriten.
Betrachtet man die heutige Startaufstellung der Red Devils, gibt es kaum Überraschungen. Courtois im Tor, Tielemans und Onana stellen vor der Abwehr die grosse Abschreckung dar, während De Bruyne, Doku und Co. vorne zaubern dürfen. Dass diese Mannschaft viel kann, hat sie in der Vorbereitung auf diese WM gezeigt. So schlugen sie die USA mit 5:2, besiegten Kroatien mit 2:0 und fertigten Tunesien vor knapp einer Woche mit 5:0 ab.
Auf der anderen Seite protzt Ägypten nur so von Erfahrung. Mit einem Kader-Durchschnittsalter von 29,1 Jahren sind sie heute nicht zu unterschätzen und können wohl kaum aus der Fassung gebracht werden. Juwel der Mannschaft ist natürlich der Ex-Basler Mohamed Salah. In der Vorbereitung konnten die Ägypter besonders mit dem 0:0 gegen Spanien überraschen. Zudem haben sie Saudi-Arabien mit 4:0 abgefertigt und gegen Russland mit 1:0 gewonnen.
Ägypten-Star Salah ist absoluter Leader in seiner Mannschaft.
Ägypten-Star Salah ist absoluter Leader in seiner Mannschaft.IMAGO/Belga

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Im ersten Spiel der Gruppe G trifft das formstarke Belgien auf Ägypten. Los geht's um 21 Uhr bei uns im Ticker.

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