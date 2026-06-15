Wenn die Belgier gefährlich werden, dann meist über die linke Seite. Dort versucht sich Doku immer wieder mit seinen flinken Beinen durchzudribbeln. Doch dort stehen jeweils Hany oder Lasheen, die Doku jeweils stoppen können.
10'
Ägypter bestimmen das Spiel
Obwohl die Belgier die erste grosse Chance des Spiels hatten, dominieren bisher vor allem die Ägypter. Die Pharaonen versuchen, die Red Devils mit schnellen Passstafetten aus den eigenen Reihen zu locken. Immer wieder setzen Marmoush und Salah zu Läufen in die Tiefe an, aber bisher findet sie noch kein Pass.
7'
De Bruyne mit erster Schussabgabe
Die erste grosse Chance des Spiels! De Bruyne wird knapp 20 Meter vor dem Tor angespielt, nimmt den Ball kurz an und schiesst auf das untere linke Toreck. Doch der Ball zischt ein paar Meter neben dem Pfosten ins Toraus.
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3'
Noch keine gefährliche Situation in Seattle
In den ersten Minuten tasten sich beide Mannschaften noch etwas aneinander ab. Die Kämpfe werden noch im Mittelfeld ausgetragen und bisher kann keine Mannschaft das Zepter übernehmen.
Auffällig ist, dass Salah bereits überall auf dem Platz anzutreffen ist. Der ägyptische Trainer erhofft sich natürlich sehr viel von dem Spieler des FC Liverpool.
1'
Wie wird Belgien spielen?
Die belgische Nationalmannschaft geht praktisch ohne Druck in diese WM. Bei der letzten WM schied sie bereits in der Gruppenphase aus. Schlechter kann es dementsprechend gar nicht laufen. Läuft es dieses Mal besser?
Das Spiel ist angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist der Brasilianer Ramon Abatti, für den es die erste WM ist.
Hier wird heute gespielt
Heute wird übrigens im Seattle Stadium gespielt. Ein Stadion, das einer Weltmeisterschaft würdig ist.
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Bald geht es los!
Die Spieler betreten das Feld und reihen sich rund um das übergrosse FIFA-Logo auf. Es braucht etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass die gesamte Mannschaft für die Hymne auf dem Platz steht.
Blick auf die Sozialen Medien
Die Ägypter mussten im Vorfeld des Spiels ihre Sterne vom Trikot entfernen:
Unglaublicher Lukaku-Fakt:
In Seattle, dem Austragungsort des Spiels, ist es bereits ganz rot:
Vorschau aufs Spiel
Auf dem Papier sind die Belgier im heutigen Spiel gegen Ägypten natürlich die klaren Favoriten.
Betrachtet man die heutige Startaufstellung der Red Devils, gibt es kaum Überraschungen. Courtois im Tor, Tielemans und Onana stellen vor der Abwehr die grosse Abschreckung dar, während De Bruyne, Doku und Co. vorne zaubern dürfen. Dass diese Mannschaft viel kann, hat sie in der Vorbereitung auf diese WM gezeigt. So schlugen sie die USA mit 5:2, besiegten Kroatien mit 2:0 und fertigten Tunesien vor knapp einer Woche mit 5:0 ab.
Auf der anderen Seite protzt Ägypten nur so von Erfahrung. Mit einem Kader-Durchschnittsalter von 29,1 Jahren sind sie heute nicht zu unterschätzen und können wohl kaum aus der Fassung gebracht werden. Juwel der Mannschaft ist natürlich der Ex-Basler Mohamed Salah. In der Vorbereitung konnten die Ägypter besonders mit dem 0:0 gegen Spanien überraschen. Zudem haben sie Saudi-Arabien mit 4:0 abgefertigt und gegen Russland mit 1:0 gewonnen.
Was ist deine Prognose?
Herzlich willkommen
Im ersten Spiel der Gruppe G trifft das formstarke Belgien auf Ägypten. Los geht's um 21 Uhr bei uns im Ticker.