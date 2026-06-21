Keine Tore in den ersten 45 Minuten. Die Belgier starteten besser in die Partie und hatten zu Beginn mehr vom Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte mit Romelu Lukaku denn auch ein Offensiver – allerdings mit einem Foul. Der Routinier traf den iranischen Keeper mit voller Wucht am Hals und sah dafür zurecht Gelb.

In der Mitte der ersten Halbzeit jubelten die Iraner dann über die Führung. Bei einem Freistoss aus rund 20 Metern rechneten alle mit dem Direktschuss. Der Iran überraschte aber mit einer kurzen Ausführung direkt in die Schnittstelle und erwischte damit die Belgier. Stürmer Mehdi Taremi traf frei vor dem Tor souverän. Allerdings meldete sich der VAR und aberkannte den Treffer.