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Ticker | Belgien - Iran | 2. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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Belgien – Iran 0:0*

Publiziert 21. Juni 2026, 20:47

Füdli im Abseits: VAR kassiert Iraner Geniestreich ein

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2. Spieltag

Belgien
0 – 0
Iran

Belgien

46

Iran

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Sven Forster
Fabrizio Bonazza
Sven Scheidegger
+1
von
Sven Forster (aus LA)
Fabrizio Bonazza (aus LA)
Sven Scheidegger
Dominik Mächler
5
2
Sven Forster
Sven Forster

Halbzeitfazit aus LA

Keine Tore in den ersten 45 Minuten. Die Belgier starteten besser in die Partie und hatten zu Beginn mehr vom Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte mit Romelu Lukaku denn auch ein Offensiver – allerdings mit einem Foul. Der Routinier traf den iranischen Keeper mit voller Wucht am Hals und sah dafür zurecht Gelb.
In der Mitte der ersten Halbzeit jubelten die Iraner dann über die Führung. Bei einem Freistoss aus rund 20 Metern rechneten alle mit dem Direktschuss. Der Iran überraschte aber mit einer kurzen Ausführung direkt in die Schnittstelle und erwischte damit die Belgier. Stürmer Mehdi Taremi traf frei vor dem Tor souverän. Allerdings meldete sich der VAR und aberkannte den Treffer.
Der Jubel der Iraner war nur von kurzer Dauer.
Der Jubel der Iraner war nur von kurzer Dauer.IMAGO/Belga
Dann ist die erste Hälfte vorbei! 0:0 zwischen Belgien und dem Iran.
53'

Lukaku verpasst Ball

Eine schöne Seitenverlagerung bringt De Bruyne viel Platz auf der linken Seite ein. Seine gefühlvolle Flanke verpasst Lukaku nur ganz knapp.
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51'

Iran holt viele Freistösse heraus

Die Iraner schaffen es immer wieder, Freistösse herauszuholen, um sich Luft zu verschaffen und selbst vor das gegnerische Tor zu kommen. Auch wenn es manchmal etwas zu theatralisch ist.
50'

Belgien kommt über rechts

Belgien spielt sich über rechts durch und Saelemaekers bringt den Ball zur Mitte, der aber abgefangen wird. Ohnehin wär auch hier der Belgier wieder im Abseits gestanden.
45'

Acht Minuten Nachspielzeit

Aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Beiranvand und dem VAR-Check beim Tor der Iraner gibt es noch acht Minuten obendrauf.
44'

De Cuyper scheitert an Beiranvand

De Cuypers nimmt einen schönen Lob-Ball hinter die Abwehr direkt und scheitert an Beiranvand.
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41'

Meunier braucht zu lange für Einwurf

Belgiens Meunier wartet zu lange mit dem Einwurf und so kommt die neue Regel zu Tragen und die Iraner kriegen den Ball. Die Aktion ist etwas sinnbildlich für das belgische Spiel rund um das iranische Tor.
Belgien hat Mühe gegen den Iran.
Belgien hat Mühe gegen den Iran.IMAGO/Photo News
36'

Lukaku Kopfball

Eine Flanke von Tielemans findet Lukakus Kopf vor dem Tor, doch dieser köpft die Kugel übers Tor. Tielemans stand aber ohnehin im Abseits.
35'

Belgier fehlt der letzte Pass

Die roten Teufel haben zwar das Spieldiktat, doch um eine richtige Topchance herauszuspielen, fehlt bisher noch die Genauigkeit vor dem Tor.
33'
Auch die Iraner sehen die erste gelbe Karte. Ezatolahi hält Tielemans zurück und sieht dafür den Karton.
25'

Iran Führung zählt nicht

Der Iran trifft, aber der Treffer zählt nicht! Es ist eine geniale Freistossvariante, die zum vermeintlichen Treffer führt. Hajsafi läuft an um aus 20 Metern zu schiessen, passt aber gefühlvoll zu Taremi, der rechts unten einschiesst. Der Jubel bei den Iraner ist riesig. Aber der VAR meldet sich. Der Torschütze stand knapp im Abseits und der Treffer wird wieder einkassiert.
Mit dem Po steht Tarehmi knapp im Offside.
Mit dem Po steht Tarehmi knapp im Offside.SRF
23'

Beiranvand weiter mit Schmerzen

Der iranische Goalie scheint sich noch nicht ganz vom Zusammenprall mit Lukaku erholt zu haben. Mit schmerzverzerrten Gesicht fässt er sich nach der Parade an den Nacken.
22'

Beiranvand mit Parade

Tielemans zieht im Strafraum von der rechten Seite ab und versucht, Beiranvand in der nahen Ecke zu erwischen. Doch der iranische Keeper passt auf und pariert den strammen Schuss des Belgiers.
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17'

Trossard wirbelt auf links

Vor allem über die linke Seite sorgen die Belgier mit Trossard immer wieder Gefahr. Wieder einmal spielt sich der Akteur von Arsenal stark durch, doch seine Flanke für Lukaku gerät zu hoch.
14'

Riesenchance Iran

Aus dem Nichts kommen die Iraner zu einer Topchance! Nachdem die Belgier eine Hereingabe nicht klären können, zieht Kanani vom Penaltypunkt ab. Courtois reagiert stark und kratzt den Ball aus der linken unteren Ecke.
12'

Belgien mit Spieldiktat

Belgien zeigt in den ersten Minuten, dass sie heute in der Favoritenrolle sind. Die Iraner fokussieren sich aufs Verteidigen und warten auf Konterchancen.
9'

Doppelchance Belgien

Trossard dribbelt sich auf der rechten Seite schön durch und sieht im Rückraum De Bruyne, dessen Schuss von einem Verteidiger geblockt wird. Den Abpraller kann De Cuyper nicht verwerten, dessen Schuss direkt auf Beiranvand kommt.
Sven Forster
Sven Forster

Belgier diskutieren

Die Belgier setzten zu Diskussionen mit dem Schiri an. Lukaku kann die Gelbe Karte nicht verstehen, dabei war es eine klares Verdikt. Es hätte auch Rot sein können.

SRF-Schiriexperte zur Lukako-Aktion

SRF-Schiriexperte Amhof: «Es ist eine offene Sohle und da ist die Frage, wie hoch die Intensität war. Die gelbe Karte ist in Ordnung, aber eine Rote wäre auch nicht falsch»
7'

Beiranvand kann weitermachen

Und tatsächlich kann der iranische Goalie nach kurzer Pflege weitermachen.
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5'

Geht es weiter bei Beiranvand

Der Keeper der Iraner muss auf dem Platz gepflegt werden. Kann es weitergehen bei Beiranvand?
4'
Dafür kriegt der Belgier die gelbe Karte. Die Iraner wollen dafür natürlich lieber eine rote Karte sehen.
Lukaku prallt mit Beiranvand zusammen.
Lukaku prallt mit Beiranvand zusammen.IMAGO/Photo News
3'

Belgien mit erster Ecke

Belgien sucht bereits früh die Offensive und kommt nach zwei Minuten zur ersten Ecke. Natürlich wird bei dieser der Kopf von Lukaku gesucht. Dieser wird zuerst nicht gefunden. Doch dann bringt de Bruyne den Ball nochmal flach vors Tor. Lukaku geht dann mit vollem Risiko rein und trifft Bein voran den iranischen Torhüter vollgas mit der offenen Sohle.

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