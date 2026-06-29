Hier ist das 2:1 von Brasilien gegen Japan im Video zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Im WM-Sechzehntelfinal zwischen Brasilien und Japan sieht alles nach Verlängerung aus. Doch dann kommt Martinelli. Tanaka verliert den Ball an der eigenen Strafraumgrenze. Guimaraes findet im Sechzehner Martinelli. Der bezwingt Suzuki im weiten Eck. Ein fataler Bock der Japan-Abwehr. Brasilien gewinnt mit 2:1 und steht im WM-Achtelfinal.

Die Schlüsselfigur

Eigentlich hat Tanaka die Kugel schon gewonnen, aber er lässt sie sich am eigenen Strafraumeck wieder abjagen. Anschliessend wandert das Leder ins Zentrum zu Guimaraes, der wunderbar auf Martinelli durchsteckt, der das 2:1 schiesst. Ein fataler Fehler des Japaners Tanaka.

Hier fällt das 2:1 für Brasilien gegen Japan. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Bereits vor dem Anpfiff ist klar, dass das Spiel für keines der Teams ein Zuckerschlecken wird. Japan steht ab der ersten Minute souverän, lässt den Brasilianern kein Durchkommen und kann in den entscheidenden Momenten schnell umschalten.

Der brasilianische Jubel: Grenzenlos. Getty Images via AFP

Ab der zweiten Halbzeit wendet sich jedoch das Blatt, und der Rekord-Weltmeister dominiert das Spielgeschehen. Die Japaner lassen sich hinten reindrücken, und Brasilien-Goalie Alisson Becker hat überhaupt nichts zu tun. Am Ende geht der Sieg der Brasilianer in Ordnung.

Das Tribünengezwitscher

Eine Videobotschaft seiner Grossmutter hat Brasiliens Superstar Vinícius Júnior vor dem ersten K.-o.-Spiel der Seleção gegen Japan zum Weinen gebracht. In der Sendung «Domingão com Huck» auf TV Globo wurde Vinícius' Oma Nilza eingeblendet. Sie sagte dem Offensivstar von Real Madrid unter anderem, dass sie ihn sehr liebt. Als Vinícius Jr. zur Antwort ansetzte, brach er in Tränen aus.

Vinícius Júnior weint vor dem Spiel. X

Grund für seinen emotionalen Ausbruch ist das enge Verhältnis zu seiner Grossmutter. «Sie ist ein sehr wichtiger Mensch für mich», erklärte Vinícius Jr. später. «Mein Vater war immer weit weg. Ich war nur bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Grossmutter. Weil es ein kleines Haus war, schlief ich lange im selben Bett mit ihr.»

Der Angreifer wuchs in São Gonçalo im Bundesstaat Rio de Janeiro mit ihr zusammen auf. «Sie hat mein Leben massgeblich geprägt», sagte Vinícius Jr. weiter. Bis zu seinem 16. Lebensjahr habe er mit ihr zusammengelebt.

Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti sagt: «Wir wollten Neymar dann in einer allfälligen Verlängerung ins Spiel bringen.» AFP

Stimme zum Spiel

Carlo Ancelotti: «Wir haben zwar ein Gegentor kassiert, sind aber geduldig geblieben. Sie haben gut gespielt. Wir haben so viele Spieler. Es ist gut, dass wir so viel individuelle Klasse haben, das Team aber zusammenspielt. Japan hat sehr gut gespielt und hart verteidigt. Wir hätten Neymar bei Rückstand nach 65 Minuten gebracht. Dann kam der Ausgleich. Wir wollten Neymar dann in einer allfälligen Verlängerung ins Spiel bringen. Ich wollte das Gleichgewicht im Team nicht verändern, sie hatten die Kontrolle.» (gegenüber Fifa-Medien)

Die Tore

29’ | 0:1 | Gekonnt kann sich Sano nach der Mittellinie an der gegnerischen Verteidigung vorbei in Richtung Sechzehner dribbeln. Dort setzt er einen scharfen Schuss in die linke untere Ecke ab.

56’ | 1:1 | Gabriel schickt eine hohe Flanke über Suzuki hinweg in den Strafraum. Casemiro steht genau richtig und kann die Kugel ins Netz köpfen.

90’+5' | 2:1 | Martinelli schiesst seine Farben eine Runde weiter.

So gehts weiter

Am 5. Juli steht der Achtelfinal gegen den Sieger aus der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen an.