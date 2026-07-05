Ein kurzer Blick zurück

Im Sechzehntelfinal geriet die Seleção gegen Japan früh in Rückstand und rannte in der Folge lange an. Das Team von Carlo Ancelotti konnte sich steigern und kam dank Casemiro in der zweiten Halbzeit rasch zum Ausgleich. Gegen Ende spielten die Brasilianer die Japaner an die Wand und drehten das Spiel noch.

Die Norweger lieferten sich gegen die Elfenbeinküste einen spannenden Schlagabtausch und gingen dank Musa in den letzten Minuten der ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Durchgang schafften die «Elefanten» den Ausgleich. Kurz vor Schluss machte Haaland für die Vikinger den Unterschied.