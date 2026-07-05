News|

Ticker | Brasilien - Norwegen | Achtelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

Werbung
BRA - NOR

Publiziert 05. Juli 2026, 21:12

Gelingt Haalands Norwegen gegen Brasilien die Sensation?

Achtelfinale

Brasilien
22:00
Norwegen

Brasilien

Heute

Norwegen

Live on Zattoo

Alle Resultate anzeigen

Nino Vinzens
Eric Belot
von
Nino Vinzens
Eric Belot
5
5

Und hier die Startelf Norwegens

Ryerson ist nach seiner Verletzung wieder mit dabei und spielt von Beginn weg.

So tritt Brasilien heute an

Vorne spielt heute Gabriel Martinelli anstelle vom angeschlagenen Paqueta.

Ein kurzer Blick zurück

Im Sechzehntelfinal geriet die Seleção gegen Japan früh in Rückstand und rannte in der Folge lange an. Das Team von Carlo Ancelotti konnte sich steigern und kam dank Casemiro in der zweiten Halbzeit rasch zum Ausgleich. Gegen Ende spielten die Brasilianer die Japaner an die Wand und drehten das Spiel noch.
Die Norweger lieferten sich gegen die Elfenbeinküste einen spannenden Schlagabtausch und gingen dank Musa in den letzten Minuten der ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Durchgang schafften die «Elefanten» den Ausgleich. Kurz vor Schluss machte Haaland für die Vikinger den Unterschied.
Werbung

Guten Abend

Im dritten Achtelfinal treffen Brasilien und Norwegen aufeinander - zwei sehr offensiv ausgerichtete Teams. Wer macht den Schritt in den Viertelfinal? Die Partie ab 22 Uhr live.

Stimme ab

Deine Meinung zählt

0 Kommentare