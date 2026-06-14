Hier ist das Tor von Livano Comenencia im Video gegen Deutschland zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Nach dem sensationellen 1:1-Ausgleich von Fussballzwerg Curaçao durch FCZ-Mann Livano Comenencia dreht Deutschland bei der WM 2026 auf. Zunächst trifft Nico Schlotterbeck nach einem Eckball zum 2:1, kurz vor der Pause ist es dann Kai Havertz, der per Penalty trifft. Für den Karibikstaat geht alles zu schnell. Am Ende verliert der 82. der Fifa-Weltrangliste mit 1:7.

Deutschland ist das klar bessere Team. Tom Weller/dpa

Die Schlüsselfigur

Bei Curaçao kickt mit Livano Comenencia ein Spieler, der die Schweiz bestens kennt, steht er doch beim FC Zürich unter Vertrag. Gegenüber mehreren Medien sprach er vor dem Turnier über den Moment, als die WM-Quali Tatsache war.

Livano Comenencia spielt für den FC Zürich und trifft bei der WM für Curaçao gegen Deutschland. AFP

«Ich habe am ganzen Körper gezittert. Dann habe ich sofort angefangen zu weinen. Wir haben uns alle umarmt, die Fans sind aufs Feld gekommen. Dann haben wir gebetet und Gott gedankt, dass wir das erreichen konnten», sagte der FCZ-Mann vor dem Turnier. Und jetzt? Ja, jetzt ist er es, der die Deutschen in den Wahnsinn treibt, als er das sensationelle 1:1 schiesst.

Das bessere Team

Deutschland ist nur kurz fassungslos - und zwar nach dem 1:1 des krassen Aussenseiters. Insgesamt ist das Team von Julian Nagelsmann aber das viel bessere Team. Die Deutschen haben viel mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und Ballkontakte. Curaçao zeigt zeitweise durchaus Talent, am Ende ist das Team aber total überfordert. Und das ist noch nett ausgedrückt.

Die Deutschen feiern einen sehr hohen Sieg. Getty Images via AFP

Das Tribünengezwitscher

Nicht nur was die Bevölkerung angeht, sondern auch die Landfläche, ist Curaçao das kleinste Land, das es jemals zu einer Fussball-WM geschafft hat. Zur Erinnerung: Auf der Karibikinsel leben nur etwa 156’000 Menschen. Und als sei das nicht genug, wird die Mannschaft auch noch von dem ältesten Trainer aufs Feld geführt, den es bislang bei einer WM gab: Der Niederländer Dick Advocaat ist 78 Jahre alt.

Die Tore

6’ | 1:0 | Die Curaçaoer kären nur ungenügend und Felix Nmecha trifft per Direktschuss ins lange Eck.

Nathaniel Brown trifft auch - so wie viele seiner Teamkollegen. Tom Weller/dpa

21’ | 1:1 | Comenencia trifft zum Ausgleich. Nach einer ungenügenden Abwehr ist es der FCZler, der drauf hält und trifft.

38’ | 2:1 | Nach einem Eckball steigt Schlotterbeck besonders hoch und schiesst seine Farben wieder in Führung.

45’+5’ | 3:1 | Nach einem Foul zeigt der Schiri auf den Punkt. Havertz beweist Nerven und trifft.

47’ | 4:1 | Jamal Musiala nutzt die erste Chance nach der Pause. Er trifft aus spitzem Winkel.

68’ | 5:1 | Nathaniel Brown, der wohl von Frankfurt zum FC Bayern wechselt, darf auch noch jubeln.

Hier zu sehen: Jamal Musiala trifft. AFP

78’ | 6:1 | Wer hat noch nicht, wer will nochmals? Deniz Undav darf auch noch ein Tor schiessen.

88’ | 7:1 | Havertz darf sich nochmals als Torschütze eintragen lassen.

So gehts weiter

Deutschland trifft nächsten Samstag um 22 Uhr auf die Elfenbeinküste. Curaçao spielt nächste Woche gegen Ecuador.