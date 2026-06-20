Undav schiesst Deutschland zum Sieg. Tom Weller/dpa

Die Szene des Spiels

In einer ausgeglichenen Partie fehlte es Deutschland lange an den zündenden Ideen und klaren Chancen. Die Wende brachte dann einer, der in der Gunst von Trainer Julian Nagelsmann nicht ganz oben steht: Deniz Undav. Der Stürmer des VfB Stuttgart kam in der 60. Minute rein und traf nur acht Minuten später zum vielumjubelten Ausgleich. Der perfekte Assists kam mit Nadiem Amiri ebenfalls von einem Joker. Dann lief die 95. Minute! Undav erhielt das perfekte Zuspiel von Nmecha und zimmerte das Leder zum 2:1-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Deniz Undav traf auch bei seinem zweiten Joker-Einsatz an dieser WM. Bereits im Startspiel gegen Curaçao kam der 29-Jährige rein und steuerte nebst einem Tor auch zwei Assists bei. Nun sind es gar zwei Tore.

Das bessere Team

Die DFB-Elf hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, letztlich fehlte es rund um den gegnerischen Strafraum aber an der letzten Konsequenz. Zwar trafen die Deutschen gleich zweimal, beide Tore zählten aufgrund eines Foulspiels aber nicht. Die Afrikaner bereiteten den Deutschen ihrerseits durch schnelle Angriffe über die Seite immer wieder Probleme – entsprechend war die Führung nicht gänzlich unverdient.

Nach der Pause startete die Elfenbeinküste wieder mutig und kam gleich wieder zu guten Abschlussmöglichkeiten. Bei den Deutschen schlichen sich in dieser Phase viel zu viele Flüchtigkeitsfehler ein. Besser wurde es erst nach den Wechseln rund um die Stundenmarke.

Das Tribünengezwitscher

Deutschland kann an einer WM weiterhin nicht zu Null spielen. Auch im achten Spiel in Serie kassierte die DFB-Elf mindestens einen Gegentreffer. Letztmals ohne Gegentor blieb man im WM-Final 2014 gegen Argentinien. Es ist das erste Mal seit dem WM-Titel, dass man in die K.o.-Phase vorstösst.

Die Tore

32’ | 0:1 | Nach einem Angriff über links kam die Kugel zur Mitte, wo Brown zuerst noch gegen Diallo klären konnte. Késsie stand aber goldrichtig und staubte ab.

68’ | 1:1 | Amiri fand mit einer perfekten Flanke Undav, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

95’ | 2:1 | Nmecha mit dem Zuspiel auf Undav, der nicht lange fackelt.

Stimme zum Spiel

Julian Nagelsmann



«Ich bin sehr glücklich für die Jungs. Gerade in der letzten Viertelstunde haben sie enorm viel investiert. Wir haben insgesamt mehr Risiko genommen. Am Ende ist es verdient, aber am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Beim Gegentor müssen wir aktiver verteidigen. Wichtig war, dass wir zurückgekommen sind. Ich muss jetzt schwer drüber nachdenken, ihn von Anfang an zu bringen. Mir gefällt sein Zug zum Tor, das hat uns vorher gefehlt.» (SRF)

So gehts weiter

Für beide Teams gibt es fünf Tage Pause, ehe am Donnerstag, 25. Juni die letzten Gruppenspiele stattfinden. Deutschland trifft in diesem auf Ecuador, die Elfenbeinküste auf Curaçao.