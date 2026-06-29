Hier ist die umstrittene Szene im Video zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Im WM-Sechzehntelfinal zwischen Deutschland und Paraguay läuft die 102. Minute, als die Wut der Deutschen gross ist. Tah trifft zur langersehnten Führung für die Favoriten. Brown findet am hinteren Pfosten seinen Abwehrhünen. Der Verteidiger köpft den Ball mit voller Überzeugung über Torhüter Gill in die Maschen. Das Goal wird dann aber gecheckt. Der Schiedsrichter sieht ein Foul von Verteidiger Anton an Torhüter Gill. Entscheidung: Kein Tor. Dafür gibt es wenig Verständnis auf der Deutschland-Bank.

Und es kommt noch dicker für die DFB-Elf: Am Ende verliert Deutschland im Elfmeterschiessen mit 3:4. gegen Paraguay. Die WM-Sensation ist perfekt.

Paraguay steht im WM-Achtelfinal. Getty Images via AFP

Die Schlüsselfigur

Julian Nagelsmann nimmt zum Start in die K.o.-Phase eine Umstellung in der Offensive der deutschen Nationalmannschaft vor. Der Bundestrainer lässt im vierten WM-Spiel den bislang dreifachen Torschützen Deniz Undav in Foxborough gegen Paraguay erstmals beginnen. Für den Stuttgarter muss Jamal Musiala auf die Bank. Diese Massnahme bringt überhaupt nichts. Undav sieht kaum einen Ball und zeigt ein sackschwaches Spiel. Kurz nach der Pause muss er raus.

Das bessere Team

Paraguay verteidigt und verteidigt und verteidigt. Und verteidigt nochmals. Die Deutschen rennen an. Immer und immer wieder. Insgesamt ist es ein schwaches Spiel vom Team von Julian Nagelsmann: ideenlos und ohne Effort. Dass das Spiel ins Elfmeterschiessen geht ist am Ende nur logisch - abgesehen vom VAR-Ärger (siehe Szene des Spiels).

Nick Woltemade verschiesst seinen Elfmeter. AFP

Das Tribünengezwitscher

«Ich glaube – auch wenn ich mich irren kann –, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe», urteilt die englische Fussball.Legende Gary Lineker im französischen Fachblatt «L'Équipe».

Deutschland lebe «in der Vergangenheit», so Lineker weiter und urteilt vernichtend: «Man darf nicht vergessen: Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften sind sie nicht einmal über die Gruppenphase hinausgekommen.»

Die Deutschen hatten am Ende das Nachsehen. Getty Images via AFP

Kai Havertz meint vor dem Paraguay-Match daraufhin: «Jeder kann seine Meinung haben. Klar, bei so einem Turnier fangen viele Leute an, über einen zu sprechen. Ich glaube, da hört keiner gross hin. Mich interessiert das wirklich null.» Zwei Personen, zwei Meinungen. Sicher ist jetzt nur: Deutschland ist draussen.

Die Tore

45’+2’ | 0:1 | Paraguay kommt nach einer Ewigkeit des Verteidigens zu einem Eckball und trifft sogleich. Im zweiten Anlauf bringt Galarza eine Flanke in den Strafraum und dort nickt Enciso mühelos ein.

54’ | 1:1 | Wirtz zirkelt eine Flanke in den Strafraum. In diesem lenkt Havertz minim mit dem Kopf ab.

So gehts weiter

Am 4. Juli steht der Achtelfinal gegen den Sieger aus der Partie zwischen Frankreich und Schweden an.