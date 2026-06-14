Gute Leistung, aber schlechte Ausbeute: Ecuador unterliegt der Elfenbeinküste in der Gruppe E. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Bitter: Ecuador dominiert das erste WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste lange, verliert am Ende aber zum ersten Mal seit September 2024 (Niederlage gegen Brasilien) wieder ein Spiel.

Dank eines Last-Minute-Treffers von Joker Amad Diallo hat die Elfenbeinküste das Duell der nächsten beiden deutschen WM-Gegner gewonnen. Die Westafrikaner setzten sich in einer Partie mit etlichen Chancen mit 1:0 (0:0) gegen Ecuador durch und eroberten in der Gruppe E damit vorläufig den zweiten Platz hinter Deutschland.

Die Elfenbeinküste jubelt über drei Punkte. IMAGO/Brazil Photo Press

Die intensive Partie vor 68,274 Zuschauern – fast alle in Gelb – begann früh vielversprechend. Ecuador traf vor einer hervorragender Kulisse zweimal die Latte, dann den Pfosten. Auch die Elfenbeinküste, bei der der Leipziger Yan Diomande ein ums andere Mal durch die gegnerische Abwehr tänzelte, traf einmal Aluminium.