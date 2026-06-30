Vorschau Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste hat sich in einer Gruppe mit Deutschland, Ecuador und Curacao als Gruppenzweiter durchgesetzt und dabei gegen Ecuador (1:0) und Curacao (2:0) gewonnen. Das Spiel gegen Deutschland ging mit 1:2 verloren. Bei der vierten WM-Teilnahme haben sich die Ivorer zum ersten Mal für die KO-Phase qualifiziert.