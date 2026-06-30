Zuerst trifft Norwegen entgegen dem Spielverlauf und jetzt fällt beinahe das 2:0. Sörloth gewinnt das Luftduell und bedient Haaland, der am gut reagierenden Sangaré hängen bleibt.
39'
0 : 1
Ödegaard spielt den Ball auf Nusa, der von der linken Strafaumseite aus abzieht und das Spielgerät wunderschön in die rechte, obere Ecke schlenzt. Ein absolutes Traumtor des Offensivspielers, der für Leipzig aufläuft.
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37'
Haaland mit dem Abschluss per Kopf
Sörloth bringt den Ball von rechts zur Mitte, wo Haaland am höchsten steigt und den Kopfball aufs Tor von Fofana bringt. Da Norwegens-Superstar zu wenig Druck hinter den Ball bringt, hat der Schlussmann der Elfenbeinküste keine Probleme, den Ball festzuhalten.
33'
Eckball für die Elfenbeinküste
Es kommt erneut zu einem Eckball für die Elfenbeinküste, nachdem Heggem den Ball vor Bonny klärt. Es spielt eigentlich nur noch eine Mannschaft und das sind die Ivorer.
30'
Nächster Eckball für die Elfenbeinküste
Pépé bringt einen hohen Ball in den Strafraum, wo keiner seiner Mitspieler an das Spielgerät kommt. Holmgren Pedersen geht auf Nummer sicher und klärt zum Eckball.
28'
Es wird gefährlich vor dem Tor der Norweger
Diomande bringt eine Flanke von links in Richtung zweiten Pfosten, wo Pépé an den Ball kommt, jedoch keinen Abschluss hinbekommt. Die Norweger klären zum Eckball.
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27'
Weiter gehts
Es geht weiter mit der 1. Halbzeit.
24'
Hydration Break
Das Hydration Break steht an. Zeit für eine kurze Verschnaufpause.
21'
Die erste gute Chance gehört der Elfenbeinküste
Die Elfenbeinküste kommt immer besser ins Spiel. Konans Schuss geht nur knapp am linken Pfosten vorbei.
18'
Gute Kombinationen bei der Elfenbeinküste
Die Offensivakteure der Elfenbeinküste lassen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, aber am Ende fehlt die Präzision und so kommt es zum Abstoss bei Nyland.
15'
Eckball für die Elfenbeinküste
Diamonde bringt den Ball von links zur Mitte, doch Gefahr entsteht keine. Die Fans warten weiterhin auf die erste gute Gelegenheit der Partie.
12'
Dirk Nowitzki ist auch vor Ort
Der ehemalige deutsche NBA-Superstar Dirk Nowitzki sieht sich dieses Duell vor Ort an.
10'
Norwegen mit mehr Ballbesitz
Norwegen hat bisher deulich mehr Ballbesitz zu verzeichnen, mit 63%. Wirklich gefährlich wurde es bisher noch nicht.
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Die norwegischen Fans sorgen für tolle Stimmung
Einmal mehr sind die Fans der Norweger zahlreich vertreten.
4'
Wieder ist Kossounou zur Stelle
Nach einem weiten Ball von Ödegaard in den Strafraum, ist Kossounou vor Haaldn zur Stelle und bereinigt die Situation.
3'
Haalands Kopfball wird geblockt
Im Anschluss an eine Flanke von der rechten Seite wird es ein erstes Mal gefährlich. Haalands Kopfball wird von Kossounou noch geblockt.
2'
Norwegen übernimmt das Zepter
Die Norweger übernehmen gleich das Spieldiktat, während die Elfenbeinküste noch etwas abwartend spielt.
Es geht los im Dallas Stadium.
Haaland ist fokussiert
Norwegens-Superstar Haaland ist bereit für das KO-Duell gegen die Elfenbeinküste.
Aufstellung Norwegen
Bei Norwegen spielt im Vergleich zum letzten Spiel gegen Frankreich nur noch Berg. Alle anderen Akteure wurden getauscht.
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Aufstellung Elfenbeinküste
Bei den Ivorern nimmt Trainer Emerson Faé drei Veränderungen vor, im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Curacao. Konan, Agabdou und Oulai, rücken für Ousmane Diomande, Operi und Diallo rein.
Vorschau Norwegen
Norwegen hat ihre Gruppe ebenfalls auf dem zweiten Platz abgeschlossen, mit drei Punkten hinter Frankreich und drei Punkten vor Senegal. In drei Partien gelangen den Norwegern zwei Siege, mit dem 4:1 gegen den Irak und dem 3:2 gegen Senegal. Beim letzten Spiel gegen Frankreich liess Trainer Stale Solbakken die zweite Mannschaft auflaufen und so endete die Begegnung mit 1:4.
Vorschau Elfenbeinküste
Die Elfenbeinküste hat sich in einer Gruppe mit Deutschland, Ecuador und Curacao als Gruppenzweiter durchgesetzt und dabei gegen Ecuador (1:0) und Curacao (2:0) gewonnen. Das Spiel gegen Deutschland ging mit 1:2 verloren. Bei der vierten WM-Teilnahme haben sich die Ivorer zum ersten Mal für die KO-Phase qualifiziert.