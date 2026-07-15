Martinez schiesst Argentinien in den WM-Final. SRF

Die Szene des Spiels

Es ist ein Abnutzungskampf sondergleichen. Bis zur 85. Minute sieht es so aus, als würden die Engländer das Finalticket eintüten. Da hat man die Rechnung nicht mit dem Willen der argentinischen Mannschaft gemacht. Nachdem kurz vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich folgt, kommt in der Nachspielzeit der grosse Schockmoment.

Das Kopfballtor von Lautaro Martinez in der Nachspielzeit. Getty Images via AFP

Lionel Messi trifft den Pfosten, doch mit Durchatmen wird nichts – Er schnappt sich die Kugel ein zweites Mal und schickt eine traumhafte Hereingabe auf die linke Seite. Lautaro Martínez steht genau richtig und köpft die Kugel in der 92. Minute ins Netz. Es ist der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Einmal mehr überzeugt der Zauberfloh an dieser WM. Nicht nur leistet Messi mit seinen zwei Assists den grössten Beitrag zum argentinischen Sieg, er tritt insgesamt aktiv und dynamisch auf und hält über die gesamte Spielzeit eine perfekte Übersicht.

Auch mit 39 Jahren noch weltklasse: Lionel Messi Nick Potts/PA Wire/dpa

Das bessere Team

England findet besser in die Partie und tritt lange Zeit als konsequentere und effizientere Mannschaft auf. Schlussendlich sind es doch die Argentinier, die hier den längeren Atem haben. Nach dem Gegentreffer drehen die Lateinamerikaner richtig auf und setzen England massiv unter Druck. Der Einsatz lohnt sich und so werden die Albiceleste mit dem Einzug in den Final belohnt.

Ein ganz, ganz bitteres Ende für die Engländer um Starstürmer Harry Kane. Getty Images via AFP

Das Tribünengezwitscher

Dass die Partie ein Hexenkessel der Emotionen wird, war bereits vor dem Anpfiff klar: Erst pfeifen die argentinischen Fans lauthals, als die englische Hymne gespielt wird – kurz darauf geben sich die englischen Fans schallend zu erkennen, als die Lateinamerikaner an der Reihe sind. Generell herrscht im Stadion eine unfassbar laute Atmosphäre, die eines WM-Halbfinals mehr als würdig ist.

Die Tore

55’ | 1:0 | Ein wunderschönes Zuspiel von Rogers landet bei Anthony Gordon im Strafraum. Dieser steht in kurzer Distanz vor dem Tor und hebt den Ball locker ins Netz.

86’ | 1:1 | Enzo Fernandez steht genau richtig und findet nach einem Zuspiel von Messi die Lücke für den Ausgleich.

90’+2 | 1:2 | Lautaro Martinez springt nach einer hohen Flanke von Messi am höchsten und köpft so die Kugel ins Netz.

Riesiger Jubel bei den Argentiniern nach dem Siegtreffer. Getty Images via AFP

So geht’s weiter

Argentinien trifft am Sonntag im Finalspiel auf Spanien. Anpfiff ist um 21 Uhr. England hingegen spielt am Samstag um 23 Uhr gegen Frankreich um den dritten Platz.