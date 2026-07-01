Harry Kane führt sein Team in den WM-Achtelfinal. IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Szene(n) des Spiels

So hatten sich die stolze Fussballnation England den Start in die K.o.-Phase nicht vorgestellt. Bereits nach sieben Minuten lag man gegen Aussenseiter DR Kongo in Rückstand und jagte diesem lange Zeit hinterher.

Erst in der 74. Minute erlöste Captain Harry Kane eine ganze Nation und erzielte per Kopf den ersehnten Ausgleich – und setzte in der 86. Minute nochmals einen oben drauf. An der Strafraumgrenze erhielt der 32-Jährige die Kugel, drehte sich um die eigene Achse und drosch den Ball perfekt unter die Latte.

Die Schlüsselfigur(en)

Doppeltorschütze Harry Kane rettet mit seinen beiden Toren eine ganze Nation und ist folgerichtig der Mann des Spiels. Im Mittelpunkt stand aber auch einer seiner Teamkollegen: Goalie Jordan Pickford. Die Schlüsselposition ganz hinten bei der englischen Nationalmannschaft ist seit Jahrzehnten ein emotionales Thema – und dürfte es weiter bleiben. Klar war der Abschluss von Brian Cipenga satt, klar setzte der Ball knapp vor Pickford nochmals auf. Letztlich schlägt die Kugel beim frühen Treffer der DR Kongo aus vergleichsweise spitzem Winkel in der nahen Ecke ein. Zumindest eine Teilschuld muss sich der Keeper des FC Everton ankreiden lassen.

Gar keine Diskussion dürfte es in Sachen Torhüter bei den Kongolesen geben. Lionel Mpasi brachte die englischen Stars in der 1. Halbzeit mit mehreren Weltklasse-Paraden gleich mehrfach zum Verzweifeln. Auch nach der Pause parierte er weitere Male stark und hielt die Führung für seine Mannschaft fest.

Lionel Mpasi hielt extrem stark und liess die Engländer mehrfach verzweifeln. IMAGO/ZUMA Press

Das bessere Team

Alles in allem waren die Engländer die aktivere Mannschaft, sündigten aber gleich mehrfach im Abschluss und rannten nach dem frühen Gegentreffer lange einem Rückstand nach. Die Kongolesen standen trotz des frühen Tores nicht nur hinten hinein, sondern suchten auch in der Folge die Offensive und hatten einen grossen Anteil daran, dass die Fans in Atlanta eine packende Partie erleben durften.

Das Tribünengezwitscher

Für die DR Kongo war die Partie gegen England geschichtsträchtig. Noch nie zuvor stand das Land zuvor in einem K.o.-Spiel einer WM. Mittendrin sind mit Mittelfeldspieler Charles Pickel und Torhüter Timothy Fayulu auch zwei Akteure, die in der Schweiz geboren wurden – beide kamen aber nicht zum Einsatz.

Die Tore

7’ | 0:1 | Cipenga hat im Strafraum zu viel Platz und erwischt England-Keeper Pickford mit einem satten Schuss in der nahen Ecke.

74’ | 1:1 | Nach einem hohen Ball zur Mitte stieg Captain Kane höher als alle Gegenspieler und glich per Kopf aus.

85’ | 2:1 | Kane hatte am Strafraum zu viel Platz und zimmert den Ball unter die Latte.

Einmal mehr zur Stelle wenn es ihn braucht: Harry Kane. IMAGO/Ball Raw Images

So gehts weiter

Während für die DR Kongo das Turnier zu Ende ist, trifft England am 6. Juli um 2 Uhr im Achtelfinal auf Co-Gastgeber Mexiko.