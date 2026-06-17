Jude Bellinghams zwischenzeitliches 3:2 im Video. SRF

Die Szene des Spiels

Dan Ndoyes Nottingham-Kollege Elliot Anderson schickte in der 47. Minute Jude Bellingham auf die Reise. Der Real-Star lief und lief und lief – bis er plötzlich vor dem kroatischen Tor stand. Der 22-Jährige spitzelte den Ball an Livakovic vorbei ins Netz zum zwischenzeitlichen 3:2. Es war das dritte Mal, dass England an diesem Abend in Führung ging. Zwei Mal kassierte man den Ausgleich, für ein drittes Comeback der Kroaten sollte es nicht reichen. In den Schlussminuten gelang sogar noch das entscheidende 4:2.

Jubel bei Kane und Bellingham: England schlägt Kroatien mit einem überzeugenden Auftritt. Getty Images via AFP

Die Schlüsselfiguren

Nach Kylian Mbappé, Lionel Messi und Erling Haaland lieferte auch der englische Top-Stürmer Harry Kane. Der Bayern-Star schoss das 1:0 per Penalty – im zweiten Anlauf. Beim ersten Versuch scheiterte er an Kroatien-Goalie Dominik Livakovic. Dieser verliess die Linie aber zu früh, Kane durfte nochmals. Den zweiten Elfmeter verwandelte er souverän. Auch das zwischenzeitliche 2:1 erzielte der 32-Jährige und avancierte zum Doppeltorschützen.

Harry Kane bei seinem zweiten persönlichen Treffer. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Wer hier ein vorsichtiges Abtasten zwischen den beiden Topteams erwartete, lag komplett falsch. Die erste Halbzeit war ein wildes Hin und Her, die mit einem gerechten Unentschieden endete. Die Kroaten fanden auf beide Tore Englands eine Antwort, es war ein offener Schlagabtausch. Nach dem Pausentee powerte die Tuchel-Elf gleich weiter, Bellingham erwischte Kroatien eiskalt. Danach behielt der Weltmeister von 1966 die Oberhand und kontrollierte das Spiel weitgehend. Mit dem vierten englischen Tor durch Marcus Rashford kurz vor Schluss war dann alles entschieden. Ein verdienter Sieg für die Three Lions.

Das Tribünengezwitscher

Kroatien kassierte in diesem Spiel mehr Gegentore als in der gesamten Gruppenphase bei der WM 2022. In Katar vor vier Jahren beendete man die Gruppenphase mit nur einem Gegentreffer. Diesen fing man sich gegen Kanada im zweiten Spiel. Im Achtelfinal gegen Argentinien war dann Schluss. Der spätere Weltmeister schlug Modric und Co. mit 3:0.

Kroatien zog den Kürzeren gegen England. AFP

Die Tore

12’ | 1:0 | Harry Kane verwandelt den zweiten Penalty souverän zur Führung für England.

36’ | 1:1 | Martin Baturina gleicht das Spiel mit einem herrlichen Distanzschuss wieder aus.

42’ | 2:1 | England geht erneut durch Harry Kane in Front – der Bayern-Star trifft wuchtig per Kopf.

45’+5’ | 2:2 | Petar Musa sorgt kurz vor dem Pausenpfiff mit dem Abschluss einer herrlichen Kombination für den zweiten Ausgleich.

47’ | 3:2 | Jude Bellingham bringt seine Three Lions nach einem schönen Solo zum dritten Mal in Front.

85’ | 4:2 | Marcus Rashford macht mit einem flachen Schlenzer ins lange Eck den Deckel drauf.

Die Stimmen

England-Trainer Thomas Tuchel: «Das war ein hartes Spiel gegen einen starken Gegner. In der ersten Hälfte hatten wir etwas Schwierigkeiten. Nach der Pause kam aber eine brillante Reaktion und eine tolle zweite Halbzeit. Wir hatten viele Chancen und viel Energie. Genau so wollte wir das. Nun haben wir unseren ersten Sieg. Ich bin glücklich für die Fans.» Quelle: SRF

So gehts weiter

England steht am Dienstagabend um 22 Uhr Schweizer Zeit Ghana gegenüber. Die Kroaten spielen in der Nacht auf Mittwoch um 01 Uhr gegen Panama.