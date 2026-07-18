Frankreich

Kommt wenigstens Bronze nach Hause?

«It’s coming home» haben viele Engländer vor dem Halbfinal gesungen, die Euphorie war gross. Nach 90 Minuten gegen Argentinien war davon nichts mehr da. Nach ursprünglicher Führung unterliegen die Three Lions auf dramatische Weise nach zwei späten Toren gegen die Südamerikaner mit 1:2 und müssen sich mit dem kleinen Final begügnen. Vor allem die Taktik von Thomas Tuchel wurde hart kritisiert, sogar von Donald Trump. Zu früh habe er nach dem 1:0 auf Defensive gestellt und den Bus parkiert. Nach seiner allerersten Niederlage als Coach der Engländer gibt es nicht wenige Stimmen, die den Deutschen aus dem Amt haben wollen. Doch Tuchel soll das Vertrauen des englischen Fussballverbandes haben und bis und mit EM 2028 die Three Lions coachen. Die Aufstellung dürfte die Fans aber nicht besänftigen. Leistungsträger Jude Bellingham und Harry Kane, der ebenfalls um die Krone als bester Torjäger kämpft, lässt er zu Beginn auf der Bank. Insgesamt verändert auch er auf sieben Positionen.