Doué steckt durch für Mbappé. Dieser versucht den Ball, an Henderson vorbeizuspitzeln. Der englische Keeper ist zwar dran, doch der Ball fliegt trotzdem in Richtung Tor. Dort ist aber Guehi zur Stelle und rettet auf der Linie. Der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, weil Mbappé aus dem Abseits gestartet ist.
22'
Mbappé mit Schlenzer
Mbappé versuchts mit einem Schlenzer aus der Distanz. Dieser dreht sich auch gefährlich in Richtung Tor, fliegt aber an diesem vorbei.
20'
Wie geschockt ist Frankreich?
Frankreich und Mbappé schauen nach den ersten 20 Minuten etwas ungläubig aus der Wäsche. Gleich zweimal wurden sie geschockt. Bis auf den Abschluss von Cherki waren sie offensiv noch nicht wirklich gefährlich.
Werbung
18'
0 : 2
Tooor, England erhöht auf 2:0! Rice bringt die Ecke vors Tor, wo sich Ezri Konsa von Rabiot löst und den Ball unhaltbar in die weite Ecke köpft.
17'
Saka Schuss abgelenkt
Wieder wird Saka mit einem schnellen, tiefen Ball geschickt. Der Engländer nutzt seine Schnelligkeit aus und kommt zum Abschluss. Sein Schuss wird aber von Lacroix noch zur Ecke abgelenkt.
12'
Saka trifft - aber Abseits
England trifft zum zweiten Mal! Aber der Treffer zählt nicht. Saka wird auf der rechten Seite steil geschickt. Der Arsenal-Flügel lässt seinen Gegenspieler aussteigen und trifft in die linke untere Ecke. Doch der Engländer stand beim Pass im Abseits.
11'
Cherki scheitert an Henderson
Auch Frankreich hat seinen ersten Schuss aufs Tor. England kann eine Hereingabe von links nur bis zu Cherki klären, der von der Strafraumgrenze abzieht. Pickford-Ersatz Dean Henderson pariert aber.
Werbung
7'
Rashford gefährlich vor dem Tor
Die Engländer starten hier wie die Feuerwehr. Saka bringt einen Ball zur Mitte, der Rashford findet. Der Flügelspieler nimmt den Ball kurz an und zieht ab. Sein Schuss wird aber zur Ecke abgeblockt.
5'
Mbappé Schuss geblockt
Die Franzosen versuchen sofort zu antworten. Mbappés versucht bleibt aber an einem englischen Bein hängen.
3'
0 : 1
Tooor für England nach nicht einmal drei Minuten! Das Spiel braucht keine Anlaufzeit! Nach einem Einwurf für Frankreich erobert Declan Rice den Ball, trägt ihn bis an den französischen Strafraum, schaut dort kurz und schlenzt ihn mit dem Innenrist zur Führung in die rechte untere Ecke!
Los gehts in Miami!
Ein letztes Mal die Hymnen dieser beiden Teams
Ein letztes Mal dürfen die beiden Teams an dieser WM ihre Hymnen singen, bevor es losgeht mit der Partie!
Kommt wenigstens Bronze nach Hause?
«It’s coming home» haben viele Engländer vor dem Halbfinal gesungen, die Euphorie war gross. Nach 90 Minuten gegen Argentinien war davon nichts mehr da. Nach ursprünglicher Führung unterliegen die Three Lions auf dramatische Weise nach zwei späten Toren gegen die Südamerikaner mit 1:2 und müssen sich mit dem kleinen Final begügnen. Vor allem die Taktik von Thomas Tuchel wurde hart kritisiert, sogar von Donald Trump. Zu früh habe er nach dem 1:0 auf Defensive gestellt und den Bus parkiert. Nach seiner allerersten Niederlage als Coach der Engländer gibt es nicht wenige Stimmen, die den Deutschen aus dem Amt haben wollen. Doch Tuchel soll das Vertrauen des englischen Fussballverbandes haben und bis und mit EM 2028 die Three Lions coachen. Die Aufstellung dürfte die Fans aber nicht besänftigen. Leistungsträger Jude Bellingham und Harry Kane, der ebenfalls um die Krone als bester Torjäger kämpft, lässt er zu Beginn auf der Bank. Insgesamt verändert auch er auf sieben Positionen.
Beendet Deschamps seinen Frankreich-Job mit Bronze?
Gerne hätte Frankreich Trainer Didier Deschamps in seinem letzten Spiel an der Seitenlinie der Equipe Tricolore um den Weltmeistertitel gekämpft. Nun kämpft er «nur» um Bronze, weil seine Mannschaft mit der Super-Offensive von den Spaniern stillgehalten und mit 0:2 besiegt wurde. Deschamps rotiert für das heutige Spiel auch kräftig durch und verändert gleich sieben Positionen. Superstar Mbappé darf allerdings von Beginn an. Der Stürmer von Real Madrid kämpft mit acht Toren auch noch um die Torjäger-Krone.
Werbung
Herzlich willkommen!
Hallo und herzlich willkommen zum Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England. Anpfiff in Miami ist um 23 Uhr Schweizer Zeit.
Was ist dein Tipp?
Herzlich willkommen
Im Spiel um den 3. Platz an der WM 2026 trifft Frankreich auf England. Los geht's um 23 Uhr live.