Frankreich

Wann wird ein Spiel unterbrochen?

Bei Unwettern und Gewittern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der US-amerikanischen Nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA). Diese empfiehlt, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

In solchen Fällen verlassen Spieler in der Regel das Feld, und Zuschauer werden in sichere Bereiche geleitet. Die Fifa bewertet die jeweilige Situation individuell und entscheidet abhängig von den aktuellen Sicherheitsbedingungen über die Fortsetzung des Spiels.

Wird ein Spiel aufgrund höherer Gewalt unter- oder abgebrochen, muss es laut WM-Regularien später in der entsprechenden Minute und beim gleichen Spielstand fortgesetzt werden.