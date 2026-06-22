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Ticker | Frankreich - Irak | 2. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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FRA – IRQ

Publiziert 22. Juni 2026, 21:52

Gewitter über dem Stadion: Frankreich-Spiel droht Verschiebung

2. Spieltag

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Wann wird ein Spiel unterbrochen?

Bei Unwettern und Gewittern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der US-amerikanischen Nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA). Diese empfiehlt, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.
In solchen Fällen verlassen Spieler in der Regel das Feld, und Zuschauer werden in sichere Bereiche geleitet. Die Fifa bewertet die jeweilige Situation individuell und entscheidet abhängig von den aktuellen Sicherheitsbedingungen über die Fortsetzung des Spiels.
Wird ein Spiel aufgrund höherer Gewalt unter- oder abgebrochen, muss es laut WM-Regularien später in der entsprechenden Minute und beim gleichen Spielstand fortgesetzt werden.

Petrus ist nicht gut gelaunt

Schwere Gewitter über Philadelphia könnten den Anpfiff des WM-Spiels zwischen Mitfavorit Frankreich und dem Irak verzögern. Etwa drei Stunden vor Spielbeginn setzte rund um das Stadion starker Regen ein, zudem waren immer wieder laute Donnerschläge zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf den grossen Bildschirmen im Stadion war die Warnung zu lesen: «Ein schweres Gewitter kommt näher.»
«Ein schweres Gewitter zieht auf», steht auf dem Grossbildschirm.
«Ein schweres Gewitter zieht auf», steht auf dem Grossbildschirm.X
Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen verzögerte sich der Einlass. Fans wurden dazu aufgefordert, vorerst nicht zum Stadion zu fahren. «Falls Sie sich in der Nähe des Philadelphia Stadiums befinden, suchen Sie bitte Schutz», hiess es auf der X-Seite des Stadions.

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WM-Favorit Frankreich trifft heute in Philadelphia auf Irak. Los geht es bei uns um 23 Uhr im Liveticker.

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