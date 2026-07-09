Die Franzosen jubeln. Tom Weller/dpa

Szene des Spiels

Ousmane Démbélé erhöht nach einer Stunde für Frankreich. Die Marokkaner lassen dem PSG-Star zu viel Platz vor dem Tor. So zieht Démbélé alleine los, dann zur Mitte und schiebt den Ball flach am rechten Pfosten vorbei ins Tor. Es ist für ihn der erste Treffer in einer WM-K.o.-Phase und der Auftakt zum 2:0-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Kylian Mbappé erlebt im WM-Viertelfinal gegen Marokko ein Wechselbad der Gefühle. Nach seinem verschossenen Penalty in der ersten Halbzeit macht der Superstar seinen Fehler wieder gut: In der 59. Minute erzielt er das 1:0 und bereitet nur sechs Minuten später das 2:0 von Ousmane Dembélé vor. Damit wird Mbappé trotz Fehlstart zum Matchwinner der Franzosen.

Mbappé jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen Marokko. Der PSG-Superstar machte seinen verschossenen Penalty kurzerhand wett und führte Frankreich ins WM-Halbfinale. AFP

Das bessere Team

Frankreich spielt mit Marokko Katz und Maus. Die Afrikaner wirken blass, während die Franzosen nur so vor Energie strotzen. Bis zur Pause hat das Team um Star-Spieler Hakimi keinen einziger Torchance zu verzeichnen. Das bessert sich in der zweiten Halbzeit, aber Ende steht die Bilanz bei 21 zu 7 Abschlüssen. Mbappé und Dembéle machen den Unterschied.

Tribünengezwitscher

Popstar Shakira verfolgt den WM-Viertelfinal als Ehrengast im Boston Stadium. Die Sängerin nutzt ihren Tour-Stopp in Boston für einen Stadionbesuch. Für Gesprächsstoff sorgt eine TV-Panne: Während einer längeren Einblendung von Shakira verpasst das Publikum vor den Bildschirmen mehrere Sekunden des laufenden Spiels.

Shakira performt während ihrer Tour-Pause im Stadion von Miami. Die kolumbianische Sängerin war als Ehrengast beim WM-Viertelfinal zwischen Frankreich und Marokko vor Ort. Michele Eve Sandberg/ZUMA Press Wire/dpa

Im Stadion wird sie mit lautem Applaus gefeiert. Zu Marokko hat der kolumbianische Popstar eine besondere Beziehung – den historischen Halbfinaleinzug an der WM 2022 feierte sie damals mit den Worten ihres WM-Hits: «This time for Africa!».

Die Tore

60’ | 1:0 | Mbappé zirkelt den Ball präzise ins rechte hohe Eck.

66’ | 2:0 | Dembélé mit einem schönen Schuss ins rechte untere Eck.

So gehts weiter

Frankreich zieht souverän in den Halbfinal ein und trifft dort auf den Sieger zwischen Spanien und Belgien.