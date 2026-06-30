News|

Ticker | Frankreich - Schweden | Sechzehntelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

Werbung
FRA – SWE 0:0*

Publiziert 30. Juni 2026, 22:48

Kann Schweden die Frankreich-Stars bodigen?

Sechzehntelfinale

Frankreich
23:00
Schweden

Frankreich

Heute

Schweden

Alle Resultate anzeigen

Nils Hänggi
Dominik Mächler
von
Nils Hänggi
Dominik Mächler
2
3

Deschamps zurück an der Seitenlinie

Der französische Nationaltrainer fehlte aufgrund eines schweren Schicksalsschlag im letzten Gruppenspiel an der Seitenlinie. Deschamps für einige Tage nach Hause, weil seine Mutter verstarb. Heute ist er wieder zurück an der Seitenlinie.

Schweden mit schwankenden Leistungen

Gegen schwache Tunesier feierte die starke Offensive der Schweden ein Schützenfest. Gleich mit 5:1 wurden die Nordafrikaner weggefegt. Mit Gyökeres und Isak trafen gleich beide Superstars. Doch defensiv sind die Schweden, die sich nur dank der Nations League noch ein WM-Ticket holen konnten, sehr anfällig. Im zweiten Spiel gab es dann gleich eine 1:5 Klatsche gegen die Niederlänger. Zum Abschluss gab es ein 1:1 gegen Japan, was Schweden den zweiten Platz einbrachte. Können die Skandinavier den TGV stoppen?

Frankreich mit makelloser Gruppenphase

Die Franzosen brauchten bloss eine Halbzeit, um in dieses Turnier zu starten. Nach einer durchzogenen ersten Hälfte im Startspiel gegen den Senegal zeigten sie danach, warum sie auch an dieser WM zu den Topfavoriten gehören. Gegen die Senegalesen gab es einen 3:1 Sieg, gefolgt von einem 3:0 Sieg gegen den Irak und und einem ebenso deutlichen 4:1 Sieg im letzten Spiel gegen die Norweger. Auch wenn die Skandinavier Stars ihre Topstars Haaland und Odegaard schonte, war dies doch eine Demonstration. Allen voran Ousmane Dembélé brillierte mit seinem Hattrick. Auch Starstürmer Mbappé ist mit seinen vier Toren absolut in Form. Heute bekommen sie es mit den nächsten Skandinaviern zu tun. Kann das Star-Ensemble die Schweden schlagen?
Werbung

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Sechzehntelfinale des heutigen Abends zwischen Frankreich und Schweden. Anpfiff ist um 23 Uhr.

Stimme ab

Deine Meinung zählt

0 Kommentare