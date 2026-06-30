Frankreich mit makelloser Gruppenphase

Die Franzosen brauchten bloss eine Halbzeit, um in dieses Turnier zu starten. Nach einer durchzogenen ersten Hälfte im Startspiel gegen den Senegal zeigten sie danach, warum sie auch an dieser WM zu den Topfavoriten gehören. Gegen die Senegalesen gab es einen 3:1 Sieg, gefolgt von einem 3:0 Sieg gegen den Irak und und einem ebenso deutlichen 4:1 Sieg im letzten Spiel gegen die Norweger. Auch wenn die Skandinavier Stars ihre Topstars Haaland und Odegaard schonte, war dies doch eine Demonstration. Allen voran Ousmane Dembélé brillierte mit seinem Hattrick. Auch Starstürmer Mbappé ist mit seinen vier Toren absolut in Form. Heute bekommen sie es mit den nächsten Skandinaviern zu tun. Kann das Star-Ensemble die Schweden schlagen?