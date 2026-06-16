Kylian Mbappé macht Sekunden nach dem Anschlusstor Senegals den Deckel drauf. SRF

Die Szene des Spiels

In der 58. Minute kam es zum Duell zweier Star-Spieler. Sadio Mané säbelte Kylian Mbappé im eigenen Strafraum um, sofort wurden bei den Franzosen Forderungen nach einem Foulpenalty laut. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Der VAR witterte einen Fehlentscheid und bat den Unparteiischen zum Videostudium. Doch Alireza Faghani blieb bei seinem Entscheid – kein Penalty! Mbappé habe den Kontakt mit Mané zu sehr gesucht, lautete seine Erklärung. Acht Minuten später war die Wut beim Real-Star über den verwehrten Penalty wieder verflogen, er traf zum 1:0 für Frankreich. Das erste von drei Toren der Deschamps-Elf.

Frankreich jubelt nach einer spektakulären zweiten Hälfte gegen Senegal. AFP

Die Schlüsselfiguren

Oft hat eine Fussballmannschaft zwei oder drei sogenannte Unterschiedsspieler. Die französische Nationalmannschaft besteht praktisch nur aus Unterschiedsspielern – die individuelle Klasse ist riesig. So gesehen bei den drei Treffern. Michael Olises Pass auf Mbappé war schlichtweg Weltklasse. Das Finish des Stürmers dann eiskalt. Auch Bradley Barcolas Lupfer zum 2:0 muss man erst einmal so hinkriegen in vollem Lauf. Mbappés Weitschuss, der ihn mit Treffer Nummer 58 zum alleinigen Rekordtorschützen der Les Bleus machte, gehört ebenfalls in die Turnier-Highlights.

Kylian Mbappé zeigte, warum er zu den besten Stürmern der Welt gehört. AFP

Das bessere Team

Frankreich schien sich in den ersten 45 Minuten ein Beispiel an Turnier-Mitfavorit Spanien zu nehmen. Man schlug sich extrem schwer mit der Favoritenrolle gegen Senegal. In der ersten Halbzeit brachte das französische Star-Ensemble um Kylian Mbappé keinen einzigen Torschuss zustande. Ganz anders der Senegal. Erst scheiterte Nicolas Jackson am Pfosten, kurz vor der Pause haute Ismaila Sarr den Ball aus sechs Metern übers Tor.

Die erste Halbzeit war aus französischer Sicht miserabel. Getty Images via AFP

Die zweite Hälfte bot ein ganz anderes Spiel. Frankreich wachte auf und wurde deutlich gefährlicher. Mbappé traf nach dem verwehrten Foulpenalty zur Führung, der postwendende Ausgleich Senegals wurde wegen Abseits wieder einkassiert. Barcolas 2:0 brachte etwas Ruhe für das französische Gemüt. Senegal kam nochmals zurück, doch Mbappé hatte keine Lust auf Spannung und machte wenige Augenblicke später den Deckel drauf.

Das Tribünengezwitscher

Frankreich gegen Senegal – ein spezielles Spiel für unsere westlichen Nachbarn. In Frankreich lebt eine grosse Diaspora aus dem Senegal, viele bekannte französische Fussballer haben einen senegalesischen Migrationshintergrund. Unter anderem hat auch Ousmane Dembélé Wurzeln im westafrikanischen Staat. Umgekehrt sind viele Nationalspieler Senegals in Frankreich aufgewachsen, haben sich jedoch für das Heimatland ihrer Eltern entschieden.

Die Tore

66’ | 1:0 | Michael Olise steckte weltklasse auf Kylian Mbappé im Strafraum durch. Der Real-Star schob gekonnt zur französischen Führung ein.

82’ | 2:0 | Adrien Rabiot schickte Bradley Barcola auf die Reise. Dieser lupfte den Ball im Vollsprint über den senegalesischen Torhüter ins Netz.

90+5’ | 2:1 | Ibrahim Mbaye trifft aus spitzem Winkel zum Anschluss.

90+6’ | 3:1 | Kylian Mbappé hämmert den Ball aus der Distanz zum Schlusspunkt ins Netz.

So gehts weiter

In der Nacht auf Montag um 02 Uhr Schweizer Zeit bestreitet Senegal sein zweites Gruppenspiel gegen Norwegen. Frankreich steht am selben Tag um 23 Uhr gegen den Irak im Einsatz.

Stimme zum Spiel

Kylian Mbappé



«Es ist immer wichtig, gut ins Turnier zu starten. Es war ein schwieriges Spiel. Aber alle wollen gewinnen, und das hat man heute speziell in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich spiele, um für mein Land Geschichte zu schreiben. Das ist heute glücklicherweise gelungen.» (SRF)