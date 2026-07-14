Dieses Mal kommt der steile Ball durch zu Mbappé! Doch der spanische Schlussmann antizipiert gut, eilt aus dem Sechzehner und klärt!
41'
Les Bleus tun sich schwer
Das Team von Didier Deschamps versucht es mit langen Bällen hinter die Abwehr. Immer wieder schlägt die Abseitsfalle zu.
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38'
Spanien nah am 2:0
«La Roja» zieht das Tempo an und kommt brandgefährlich. Upamecano bringt beim Abschluss von Oyarzabal gerade noch den Fuss dazwischen!
34'
Baena gefährlich
Unai Simón überrascht die Abwehr der Franzosen mit einem weiten Abschlag. Der wird zur Vorlage vor Baena! Der Stürmer versucht, Maignan zu umlaufen udn fällt. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten geht hoch.
33'
La Roja versucht es über links
Die Spanier können das Tempo etwas anziehen. Cucurella kommt nicht durch und legt ab. Olmo feuert, verfehlt das Tor allerdings deutlich.
31'
Die Franzosen sind nun aktiver. Olise ist zu schnell für Cucurella. Dieser verpasst den Ball, erwischt aber umso mehr die Füsse des Gegners. Der Unparteiische zückt die Gelbe Karte.
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29'
Nächster Rückschlag für Frankreich: Saliba setzt sich mit dem Ball in den Füssen im Anspielkreis hin und fasst sich an den Rücken. Für ihn wird es wohl nicht weitergehen. Er wird vom Feld begleitet. Für ihn kommt Lacroix.
27'
Weiter geht's
Die «équipe tricolore» sucht die Antwort. Die Spanier arbeiten schnell zurück und lassen nichts zu.
Die Trinkpause in Dallas wird von den Cheerleadern der Dallas Cowboys für eine kleine Show genutzt.
24'
Hydration Break
In der brütenden texanischen Hitze steht die erste Trinkpause an.
22'
0 : 1
TOR FÜR SPANIEN! Oyarzabal verwandelt vom Punkt souverän. «La Roja» geht in Führung.
20'
Penalty für Spanien
Cucurella tritt eine hohe Hereingabe auf den weiten Pfosten. Digne hat Mühe, ihn runterzukriegen. Yamal rauscht heran und wird gefällt! Dabei liegt jedoch ein mögliches Handspiel des Spaniers vor. Der VAR schaltet sich ein! Der Entscheid des Unparteiischen wird bestätigt.
16'
Französischer Dreizack schwärmt aus
Weiter haben die Iberer mehr Ballkontrolle. Die Abwehr der Franzosen ist aber noch kaum in Gefahr. Und nach der Rückeroberung des Balls geht es wieder blitzschnell. Mit drei Pässen bringen sich «les bleus» in Abschlussposition. Barcolas Abschluss wird geblockt.
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13'
Hohes Pressing auf beiden Seiten
Gegen den Ball wird intensiv gearbeitet! Doch «les Bleus» finden die Lösung. Der Diagonalball von Mbappé auf Dembélé ist dann jedoch zu lang.
Gelächter im Stadion und auf dem Platz. Der Schiri hatte seinen Freistossspray vergessen. Der vierte Offizielle brachte ihn aufs Feld.
10'
Druckphase der Spanier
Baenas Direktschuss landet in der Mauer. Die Iberer bleiben dran.
9'
Die Spanier versuchen es durch die Mitte. Olmo bleibt hängen, erhält jedoch einen Freistoss zugesprochen. Rabiot sieht für den Tritt auf den Fuss des Spaniers Gelb.
6'
Spanien mit Ballkontrolle, Frankreich kontert
Die Spanier monopolisieren lange den Ball, finden aber keine Lösung gegen die aufsässige Defensive der Franzosen. Diese holen sich das Spielgerät zurück und gehen sogleich in den Gegenstoss. Barcolas Flankenversuch kommt aber nicht vor das Tor.
3'
Ruhiger Start
Die Spanier suchen das Spieldiktat. Die Franzosen hingegen probieren, das Spiel schnell zu machen. Auf beiden Seiten gelingt aber offensiv noch nicht viel.
Die letzten Direktduelle
Letztes Jahr in der Nations League ebenso wie an der letzten EM setzten sich die Spanier durch.
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1' Los geht's! Der Ball rollt.
20 Minuten vor Ort
20 Minuten ist ebenfalls vor Ort in Dallas. Vor Anpfiff heizte Star-DJ Steve Aoki der Menge ein. Die Hymne ist ein Gänsehautmoment – die französischen Fans singen, die spanischen Anhänger summen mit im geschlossenen Stadion.
Gleich geht es los
Die Spieler sind auf dem Platz! Es erklingen die Nationalhymnen, «La Marseillaise» und «la Marcha Real».