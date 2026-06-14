Erster und einziger Torschütze: Schottland-Star Jamie McGinn erzielt das einzige Tor im WM-Spiel gegen Haiti. Getty Images via AFP

Vor wenigen Wochen hat Jamie McGinn mit Aston Villa bereits über den Sieg in der Europa League gejubelt, nun kann er die Hände auch im Dress des Nationalteams in die Höhe halten.

Angetrieben von Tausenden Fans im traditionellen Kilt hat Schottland einen hart umkämpften Sieg zum WM-Auftakt gefeiert und zugleich Haitis Hoffnung auf den ersten WM-Punkt der Geschichte zerstört. Die «Bravehearts» setzten sich gegen den von Armut, Hunger und politischen Krisen geprägten Karibikstaat 1:0 (1:0) durch und dürfen nun vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde träumen. Es ist der erste WM-Sieg der Schotten seit 36 Jahren.

Weil sich Brasilien und Marokko zuvor 1:1 trennten, sind die Schotten Tabellenführer in der Gruppe C. Vor den Augen von Edelfan Rod Stewart erzielte John McGinn (28. Minute) von Europa-League-Sieger Aston Villa das Tor des Abends.

Haiti drückte auf den Ausgleich

Der Aussenseiter, bei dem Torhüter Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz nicht spielte, präsentierte sich deutlich stärker als erwartet. Weder von Scott McTominays Pfostenschuss (17.) noch vom Gegentreffer liessen sich die Haitianer einschüchtern. Immer wieder kombinierten sich «Les Grenadiers» in den gegnerischen Strafraum, waren im Abschluss aber zu ungenau. Ein Remis zur Pause wäre leistungsgerecht gewesen.

Auch nach der Pause blieb es ein Duell auf Augenhöhe und die schottischen Hardcore-Fans – die Tartan Army – wurden von Minute zu Minute leiser. Lediglich in der 73. Minute, als McGinn die Riesenchance zur Entscheidung vergab, wurde es richtig laut. Ansonsten drückte Haiti auf den Ausgleich, aber im Abschluss fehlte weiterhin die Präzision. Die beste Chance hatte Frantzdy Pierrot (85.), der den Ball neben den Pfosten köpfte.