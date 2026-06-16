Der Iran und Neuseeland lieferten sich ein spannendes Duell. AFP

Die iranische Fussball-Nationalmannschaft hat in ihrem politisch stark aufgeladenen ersten WM-Spiel einen sportlichen Rückschlag vermieden. Vor dem Hintergrund des Rahmenabkommens im Krieg der USA gegen den Iran kam das Team in Inglewood nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1) gegen Neuseeland.

Elijah Just brachte Neuseeland in der 7. und 54. Minute jeweils in Führung – in Phasen, in denen eigentlich die iranische Auswahl die Spielkontrolle übernommen hatte. An den Kräfteverhältnissen auf den Rängen änderte das nichts: Südkalifornien gilt als Heimat der grössten iranischen Gemeinschaft ausserhalb des Irans, entsprechend gross war die Unterstützung. Der Jubel über die Ausgleichstreffer durch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (64.) war deutlich lauter.

Zu Ausschreitungen kam es nicht, die Stimmung im Stadion mit 70.108 Zuschauerinnen und Zuschauern war friedlich und teils sogar ausgelassen. Die Einigung der USA mit dem Iran auf die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag zur Beilegung des Kriegs hatte zuletzt die Hoffnung auf Entspannung noch vor der Partie genährt. Viele Details zu der Vereinbarung sind bislang nicht bekannt.

Auch nach dem Rückstand waren immer wieder laute «Iran, Iran»-Rufe zu hören, jeder Angriff wurde bejubelt. Wirklich schnell erholen konnte sich die Auswahl von Trainer Amir Ghalenoei aber nicht. Zwar versuchte es sein Team immer wieder mit temporeichen Angriffszügen, die Abwehr der Neuseeländer hielt zunächst aber gut dagegen. Zudem lauerten die Kiwis auf Konter. Irans Torwart Alireza Beiranvand rettete gegen Liberato Cacace (30.).

Iran drängt auf den Ausgleich

Der Iran hat das grosse Ziel, bei der siebten WM-Teilnahme erstmals die Vorrunde zu überstehen. Rezaeian belohnte die wieder stärker werdenden Angriffsbemühungen des Ghalenoei-Teams gut eine Viertelstunde vor dem Pausenpfiff. Die Strapazen und Querelen der Vorbereitung mit der Verlegung des WM-Quartiers nach Mexiko sowie der langen Phase der Unsicherheit vor der Einreise in die USA schienen beim Torjubel weit weg.

Nach der Pause machte es das iranische Team den Neuseeländern aber zu einfach, zu Torgelegenheiten zu kommen. Immer wieder ergaben sich Räume, die Just dann in einem entscheidenden Moment zur erneuten Führung nutzte. Zu diesem Zeitpunkt war der Iran wieder Letzter der Gruppe – gab aber nicht auf. Nach Vorlage des ersten Torschützen köpfte Mohammad Mohebi zum erneuten Ausgleich.