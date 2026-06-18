Die Katarer verteidigen momentan noch vehement alles weg. Immer wieder versuchen die Kanadier, ihre Gegenspieler mit schnellen Läufen zu überwinden, doch irgendwie kommt immer noch ein katarisches Bein dazwischen.
4'
Kanadier kommen über die Flügelspieler
Die Kanadier haben sich von der Startchance Katars erholt und übernehmen nun das Kommando. Der Ball landet immer wieder bei Buchanen und Achmed, die über die Flügel an die Grundlinie ziehen und Flanken in die Mitte Richtung David und Larin schlagen. Noch konnten die Stürmer aber keinen Torschuss abgeben.
1'
Erste Chance für Katar
Wow, das war ein rasanter Start! Katar kann bereits nach 30 Sekunden seinen ersten Konter über links fahren. Der Ball wird mit einer hohen Flanke in die Mitte zu Edmilson Junior gespielt, der direkt per Halbvolley abzieht. Der Abschluss landet jedoch neben dem Tor.
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Das Spiel ist angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist der Chilene Cristian Marcelo Garay Reyes.
Bald gehts los!
Die beiden Mannschaften betreten gerade das Feld. In Kürze werden die Hymnen angestimmt, dann beginnt bald das Spiel in Vancouver.
Blick auf die Sozialen Medien
In Vancouver haben sich die Kanada-Fans bereits auf das Spiel eingestimmt:
Die katarische Nationalmannschaft kann heute im Stadion auf viel Unterstützung hoffen:
Der Top-Shootingstar der Kanadier, Alphonso Davies (FC Bayern München), macht sich bereits mit der Kulisse vertraut. Aufgrund einer Verletzungspause wird er heute noch nicht von Beginn an spielen:
Matchvorschau: Kanada – Katar
Guten Abend!
Heute haben wir eine Begegnung zwischen einem der aktuellen WM-Gastgeber, Kanada, und dem Gastgeber der letzten WM, Katar.
Die beiden Mannschaften sind bisher nur einmal aufeinandergetroffen. Im September 2022 hat Katar als Vorbereitung auf die WM 2022 0:2 gegen Kanada verloren. Torschützen dieser Partie waren Larin und David, die heute auch beide auf dem Platz stehen werden.
Im Auftaktspiel dieser WM spielte Kanada letzte Woche 1:1 gegen Bosnien. Zwar dominierten die Kanadier das Spiel, sie konnten ihre zahlreichen Torschüsse aber nicht in einen Siegestreffer umwandeln.
Wie wir uns sicher alle noch gut erinnern können, haben die Katarer in ihrem ersten Spiel dieser WM die Punkte mit der Schweiz geteilt. Den späten Ausgleich hatten sie sich in diesem Spiel aber sicher verdient.
Eines ist klar: Wer heute gewinnt, hat gute Chancen, sich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren.
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Was ist dein Tipp?
Die Gruppe B
Herzlich willkommen
Kanada trifft am zweiten Spieltag auf Katar. Beide Teams haben je ein Remis auf dem Konto und benötigen dringend Punkte. Los geht's um Mitternacht im Live-Ticker.