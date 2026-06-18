Matchvorschau: Kanada – Katar

Guten Abend!

Heute haben wir eine Begegnung zwischen einem der aktuellen WM-Gastgeber, Kanada, und dem Gastgeber der letzten WM, Katar.

Die beiden Mannschaften sind bisher nur einmal aufeinandergetroffen. Im September 2022 hat Katar als Vorbereitung auf die WM 2022 0:2 gegen Kanada verloren. Torschützen dieser Partie waren Larin und David, die heute auch beide auf dem Platz stehen werden.

Im Auftaktspiel dieser WM spielte Kanada letzte Woche 1:1 gegen Bosnien. Zwar dominierten die Kanadier das Spiel, sie konnten ihre zahlreichen Torschüsse aber nicht in einen Siegestreffer umwandeln.

Die Kanadier inspizieren den Platz des BC Place Stadium in Vancouver. IMAGO/Anadolu Agency

Wie wir uns sicher alle noch gut erinnern können, haben die Katarer in ihrem ersten Spiel dieser WM die Punkte mit der Schweiz geteilt. Den späten Ausgleich hatten sie sich in diesem Spiel aber sicher verdient.

Eines ist klar: Wer heute gewinnt, hat gute Chancen, sich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren.