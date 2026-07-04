Azzedine Ounahi schoss sein Team mit zwei Treffern ins Viertelfinal. IMAGO/UPI Photo

Die Szene(n) des Spiels

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Kanada die klar tonangebende Mannschaft war, traf Marokko direkt nach dem Pausentee zur Führung. Einen Freistoss von rechts spielte Captain Achraf Hakimi entgegen aller Erwartungen nicht zur Mitte, sondern flach an die Strafraumgrenze. Dort rauschte Azzedine Ounahi heran und drosch das Leder flach in die untere Ecke. Rund zehn Minuten vor Schluss war es dann wieder Ounahi, der die Partie mit dem zweiten Treffer des Abends entschied. In der Nachspielzeit machte Soufiane Rahimi noch das 3:0.

Die Schlüsselfigur(en)

Dass Ounahi die Marokkaner in der 50. Minute überhaupt in Führung schiessen konnte, war alles andere als selbstverständlich. Drei Minuten zuvor verlor der bereits verwarnte Mittelfeldspieler fahrlässig die Kugel und riss seinen Gegenspieler daraufhin klar zurück. Da Kanada weiter im Ballbesitz blieb, liess Schiedsrichter Michael Oliver Vorteil laufen und verzichtete auch im Anschluss auf das Zücken einer zweiten Gelben Karte – sehr zum Entsetzen der Kanadier, bei denen gleich mehrere Spieler die Ampelkarte forderten.

In der Defensive konnte sich Marokko einmal mehr auf ihren Torhüter Bono verlassen, der alles hielt, was auf seinen Kasten kam. Für den 35-Jährigen war die Partie besonders speziell, besitzt er nebst dem marokkanischen auch noch den kanadischen Pass. Bono wurde in Montreal geboren und hätte entsprechend auch für Kanada auflaufen können.

Bono war der gewohnt starke Rückhalt. IMAGO/NurPhoto

Das bessere Team

So dürften sich die favorisierten Marokkaner den Beginn der Partie vorgestellt haben. Die Kanadier drückten dem Spiel ab Anpfiff den Stempel auf und sorgten dafür, dass es in der Startphase lichterloh brannte im Strafraum von Marokko. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte der Co-Gastgeber klar mehr vom Spiel, verpasste es aber, sich für den Effort zu belohnen.

Mit dem Führungstreffer direkt nach der Pause stellte Marokko die Partie auf den Kopf und gestaltete das Spiel in der Folge deutlich ausgeglichener. Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause und der Abgezocktheit, die Marokko an den Tag legte, geht der Sieg letztlich durchaus in Ordnung, wobei das Resultat am Schluss doch zu hoch ausfiel.

Das Tribünengezwitscher

Wie bei fast allen WM-Spielen waren auch in Houston wieder einige Promis vor Ort. Mit NHL-Legende Wayne Gretzky bekam das kanadische Team Unterstützung von einem der besten Eishockeyspieler der Geschichte. Glück brachte Gretzky seinen Landsleuten aber nicht.

Die Tore

50’ | 0:1 | Hakimi legt einen Freistoss wunderbar für Ounahi auf, der aus 18 Metern trifft.

81’ | 0:2 | Wieder ist Ounahi zur Stelle und schliesst einen Konter zum entscheidenden 2:0 ab.

96’ | 0:3 | Marokko kontert nochmals und Rahimi vollendet zum 3:0.

So geht's weiter

Für Kanada ist das Turnier als erster Co-Gastgeber zu Ende. Marokko steht seinerseits als erster WM-Viertelfinalist fest und trifft dort auf den Sieger der Partie Paraguay gegen Frankreich.