Kroatien siegt gegen Ghana mit 2:1. IMAGO/Pixsell

Die Szene(n) des Spiels

Bereits in der Startphase wurde klar, dass es für Kroatien im Kampf um die wichtigen Punkte das erwartete zähe Spiel werden würde. Umso grösser war dann der Jubel, als Petar Sučić in der 30. Minute aus grosser Distanz zum 1:0 traf.

Von Ghana kam offensiv lange nicht viel, ehe die Afrikaner in der 73. Minute mit dem ersten Schuss aufs Tor zum Ausgleich kamen. Den Schlusspunkt setzte aber Kroatien, als Vlasić in der 83. Minute via Pfosten per Kopf den Siegtreffer erzielte.

Die Schlüsselfigur

Ghana-Torhüter Benjamin Asare machte beim Gegentor nicht die allerbeste Figur und muss sich zumindest eine Teilschuld ankreiden lassen. Einen Flachschuss aus 30 Metern darf ein Torhüter an einer WM durchaus halten. Der 33-Jährige kam wie bereits im zweiten Gruppenspiel von Beginn an zum Einsatz und verdrängte die eigentliche Nummer 1, FCSG-Keeper Ati Zigi, auf die Bank. Dieser musste im ersten Spiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden und sass wiederum nur auf der Bank.

Das bessere Team

Ghana setzte wie bereits in den ersten beiden Spielen auf eine kompakte Defensive und so kamen die durchaus namhaften Offensivkräfte wie beispielsweise ManCity-Akteur Antoine Semenyo kaum zur Geltung. Kroatien übernahm von Beginn an das Spieldiktat, ohne aber zu glänzen. Nach dem Rückstand wurde Ghana insbesondere in der zweiten Halbzeit aktiver, alles in allem geht der Sieg der Kroaten aber in Ordnung.

Ghana traf mit dem ersten Schuss aufs Tor. IMAGO/Pixsell

Das Tribünengezwitscher

Noch nie in der WM-Geschichte überstand ein afrikanisches Team die Gruppenphase ohne Gegentor. Ghana spielte die ersten beiden Spiele zu Null und hätte heute somit Geschichte schreiben können. Kroatiens Sucic machte diese Pläne aber in der ersten Halbzeit bereits zu nicht.

Die Tore

30’ | 1:0 | Sucic fasst sich aus rund 30 Meter ein Herz und trifft mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0.

73’ | 1:1 | Luckassen steht nach einem ruhenden Ball am zweiten Pfosten goldrichtig und gleicht aus.

83’ | 2:1 | Kroatien schlägt zurück. Vlasic trifft nach einer Ecke zum 2:1.

So gehts weiter

Beide Teams stehen nach dem letzten Gruppenspiel im Sechzehntelfinal. Kroatien trifft als Zweiter auf den Zweiten der Gruppe K. Ghana wird als Gruppendritter auf einen Gruppensieger treffen – Klarheit herrscht da aber erst nach dem Abschluss aller Gruppenspiele.