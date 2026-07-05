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Ticker | Mexiko - England | Achtelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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MEX - ENG 1:2*

Publiziert 06. Juli 2026, 03:43

Bellingham trifft innert Sekunden doppelt – dann jubelt Mexiko

LIVE

Achtelfinale

Mexiko
1 – 2
England

Mexiko

Halbzeit

England

01

J. Bellingham

-

36

02

J. Bellingham

-

38

J. Quiñones

-

42

12
Live on Zattoo

Alle Resultate anzeigen

Sven Forster
Yannick van Buul
von
Sven Forster
Yannick van Buul
9
5
45'

Wieder Pickford! Chancen im Sekundentakt.

Das Duell Jimenez gegen Pickford geht in die nächste Runde. Der Mexikaner köpft den Ball wuchtig zum Tor, und sieht seine Chance wieder durch Pickford pariert. Auch die darauf folgende Ecke bringt eine Torchance. Diese kann jedoch im letzten Moment durch Bellingham vereitelt werden.
46'

Mexiko beinahe mit dem Ausgleich

Da fehlte nur wenig zum Ausgleichstreffer. Mexiko-Legende Raul Jimenez schliesst direkt ab und verpasst das Tor nur knapp.
41'

1 : 2

TOOOOOR für Mexiko! Was ist hier los? Mexiko ist zurück im Spiel! Julian Quinones schaltet nach einer chaotischen Abwehraktion der Engländer am schnellsten und trifft zum 1:2. Dem Treffer war ein Freistoss vorangegangen.
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38'

0 : 2

TOOOOOOR für England! Nur wenige Sekunden nach dem 1:0 trifft wieder Bellingham zum 2:0. Im Mittelfeld verlieren die Mexikaner den Ball und die Engländer starten den blitzschnellen Konter. Durch einen Doppelpass mit Harry Kane übertölpelt Bellingham die mexikanische Abwehr und trifft doppelt.
36'

0 : 1

TOOOOOR für England! Etwas aus dem Nichts bringt Jude Bellingham die Engländer per Kopf in Führung. Zuvor fand Saka viel Platz vor sich, wurde nicht konsequent genug angegriffen und konnte so Bellingham in der Mitte mit einer Flanke beliefern.
26'

Erster Abschluss für die Engländer

Antony Gordon ist für die erste Möglichkeit der Engländer verantwortlich. Er setzt sich an der Grundlinie durch und schliesst aus spitzem Winkel ab. Raúl Rangel ist jedoch bereit und kann den ersten Torabschluss der «Three Lions» problemlos abwehren.
22'

Energetische Startphase

Es steckt viel Energie in diesen ersten gut 20 Minuten zwischen Mexiko und England. Getragen vom Publikum können die Mexikaner vereinzelt Nadelstiche nach vorne setzen und die englische Abwehr fordern. Die bislang einzige gefährliche Chance gehörte den Co-Gastgebern und benötigte einen starken Jordan Pickford im England-Tor.
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15'

Erste Grosschance für Mexiko, Pickford mit Glanzparade

Nach einer guten Viertelstunde kommt Raul Jimenez zu einem wuchtigen Flugkopfball, der perfekt in die untere rechte Ecke gepasst hätte. England-Torwart Jordan Pickford ist jedoch zur Stelle und pariert spektakulär.
10'

Hitzige Atmosphäre im Stadion

Von Beginn weg lassen sich die mexikanischen Fans im Stadion hören. Jede Ballaktion der Engländer wird ausgebuht, während jede Aktion der Heimmannen frenetisch gefeiert wird.
1'
Schon früh muss der Schiedsrichter die erste gelbe Karte zücken. Der Engländer Declan Rice geht zu risikoreich zum Ball und wird wegen gefährlichen Spiels verwarnt.
Declan Rice sieht nach wenigen Sekunden die gelbe Karte.
Declan Rice sieht nach wenigen Sekunden die gelbe Karte.IMAGO/Shutterstock
Mit einer Stunde Verspätung ist der Kracher zwischen dem Co-Gastgeber aus Mexiko und England eröffnet.

Ausgezeichnete Stimmung in Mexiko-Stadt

Die Fans im ausverkauften Aztekenstadion und deren DJ machen schon früh vor Anpfiff ordentlich Stimmung. Können die Mexikaner den Heimvorteil ausnutzen?
Die Fans feuern ihre Mannschaft vor dem Spiel lauthals an
Die Fans feuern ihre Mannschaft vor dem Spiel lauthals anIMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Die Ausgangslage

Die Vorzeichen dieses Spiels versprechen ein durchaus unterhaltsames Duell zwischen Mexiko und England. Die Heimmannschaft wusste bisher zu Überzeugen und zogen mit 4 Siegen aus 4 Spielen und ohne ein kassiertes Gegentor in den Viertelfinal ein. Die als Mitfavoriten gehandelten Engländer sind auch ungeschlagen, auch wenn diese nicht immer an die Erwartungen anknüpfen konnten. Gegen Ghana spielte man etwa 0:0 und auch im Sechzehntelfinale gegen den Kongo lag man lange in Rückstand, ehe Harry Kane das Blatt wendete.
Das bisher einzige WM-Duell zwischen Mexiko und England fand 1966 im Wembley-Stadion statt. Damals gewannen England, das schliesslich auch Weltmeister wurde, mit 2:0.

Die Aufstellungen

Quelle: fifa.com
Quelle: fifa.com
Im Vergleich zum Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo, wechselt England-Coach Thomas Tuchel auf drei Positionen durch. Auf der rechten Aussenverteidigungsposition ersetzt zu Beginn Quansah Spence. Vorne sollen Gordon und Saka für neue Impulse sorgen. Sie kommen für Madueke und Rashford zum Startelf-Einsatz.
Die Mexikaner auf der anderen Seite bleiben ihrer Startelf im Vergleich zum Duell mit Ecuador treu.
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Anpfiff um 03:00 Uhr

Es regnet weiterhin im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Das Unwetter hat sich hingegen verzogen und es kann, wie es scheint, um 03:00 Uhr angepfiffen werden.

Wetter spielt nicht mit

Das Wetter spielt nicht mit. Die Partie zwischen England und Mexiko wurde vorerst um eine Stunde nach hinten verschoben. Es herrscht ein Unwetter, wie man auf den Bildern sieht.
Es regnet stark.
Es regnet stark.AFP

Herzlich willkommen

England trifft in Mexico auf den Co-Gastgeber. Wir tickern die Partie live.

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