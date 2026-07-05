Die Ausgangslage

Die Vorzeichen dieses Spiels versprechen ein durchaus unterhaltsames Duell zwischen Mexiko und England. Die Heimmannschaft wusste bisher zu Überzeugen und zogen mit 4 Siegen aus 4 Spielen und ohne ein kassiertes Gegentor in den Viertelfinal ein. Die als Mitfavoriten gehandelten Engländer sind auch ungeschlagen, auch wenn diese nicht immer an die Erwartungen anknüpfen konnten. Gegen Ghana spielte man etwa 0:0 und auch im Sechzehntelfinale gegen den Kongo lag man lange in Rückstand, ehe Harry Kane das Blatt wendete.

Das bisher einzige WM-Duell zwischen Mexiko und England fand 1966 im Wembley-Stadion statt. Damals gewannen England, das schliesslich auch Weltmeister wurde, mit 2:0.