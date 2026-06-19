Dieses Tor bringt Mexiko in die K.o.-Phase. -/YNA/dpa

Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.-o.-Runde der Fussball-WM eingezogen. Nach einem groben Torwartpatzer kam «El Tri» in Zapopan gegen Südkorea zu einem 1:0 (0:0) und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Das einzige Tor der Partie erzielte Luis Romo (50. Minute), am Ende musste Mexiko aber kräftig um den Sieg zittern.

Das bedeutet auch: Mexiko, das schon bei den Heim-Weltmeisterschaften 1970 und 1986 den Heimvorteil nutzte und jeweils bis ins Viertelfinale gekommen war, wird sein Sechzehntelfinale im legendären Aztekenstadion spielen. Und sollten die Mexikaner auch das gewinnen, würden sie die Achtelfinalpartie ebenfalls in dem Fussball-Tempel austragen.

Zweiter in der Gruppe bleiben die Südkoreaner um Bayern-Profi Minjae Kim mit drei Punkten. Dahinter kommen mit jeweils einem Zähler Tschechien, letzter Gruppengegner von Mexiko, und Südafrika, gegen das Südkorea noch spielen muss.

Fans durchbrechen Zäune

Es herrschte schon vor dem Anpfiff wieder Fussball-Ausnahmezustand in Mexiko – beim Fan-Fest in Guadalajara wurden sogar die Absperrungen durchbrochen. Nach dem 2:0 zum Auftakt im Aztekenstadion gierte das fussballverrückte Land nach der nächsten Jubelekstase. Allerdings wurde die Partie nichts für Fussball-Liebhaber.

Die Südkoreaner spielten äusserst diszipliniert und kamen in der 16. Minute gefährlich vors mexikanische Tor. Artistisch klärte Kapitän Edson Álvarez einen Lupfer von Südkoreas Superstar Heung-Min Son per Fallrückzieher vor der Torlinie. Danach ertönte allerdings auch der Abseitspfiff.

Laute Pfiffe zur Pause

Ein paar Minuten später die erste und auch einzige Grosschance der Mexikaner in der ersten Hälfte: Julián Quiñones, erster Torschütze dieser WM, scheiterte mit per Kopf aber an Keeper Seung-gyu Kim. Beide Seiten verteidigten gut, in der Offensive fehlten die zündenden Ideen. Heung-Min Son kam noch zu einer Chance, der ehemalige Bundesliga-Profi konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Der Gang in die Kabine wurde mit lauten Pfiffen begleitet.

Das hatten sich die Mexikaner offensichtlich zu Herzen genommen. Zunächst scheiterte Abwehrspieler Jesus Gallardo noch am Aussennetz. Beim Treffer, der das Stadion zum Beben brachte, half Südkoreas Torwart tatkräftig mit. Aus dem Tor heraus geeilt, sprang er auf Mitspieler Ki-hyuk Lee und liess dabei den Ball wieder aus den Händen flutschen. Besser machte es der Torwart in der 75. Minute, als er aus kurzem Winkel gegen Raúl Jiménez klärte. Mit grossartigen Reflexen bewahrte dann Keeper Raúl Rangel in den letzten Minuten der Partie vor einem Stimmungsdämpfer.