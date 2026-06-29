Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1(2):1(3).
Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1(2):1(3).
129'
Elfmeter pariert! Crysencio Summerville (Niederlande) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links oben gehalten.
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127'
Elfmeter verschossen! Achraf Hakimi (Marokko) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss.
127'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Quinten Timber (Niederlande). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp links vorbei. Man kann Quinten Timber die Enttäuschung ansehen.
123'
Elfmeter verschossen! Justin Kluivert (Niederlande) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss.
122'
Elfmeter verschossen! Neil El Aynaoui (Marokko) trifft die Latte mit dem rechten Fuss.
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Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
118'
Chemsdine Talbi (Marokko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
118'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
116'
Das Spiel läuft wieder.
116'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Crysencio Summerville (Niederlande).
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114'
Soufiane Rahimi (Marokko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
114'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
113'
Wechsel Niederlande. Justin Kluivert kommt für Cody Gakpo.
112'
Foul von Neil El Aynaoui (Marokko).
112'
Cody Gakpo (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
110'
Wechsel Niederlande. Marten de Roon kommt für Frenkie de Jong.
110'
Foul von Anass Salah-Eddine (Marokko).
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110'
Wout Weghorst (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
107'
Gessime Yassine (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
107'
Foul von Cody Gakpo (Niederlande).
106'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
105'
Foul von Neil El Aynaoui (Marokko).
105'
Quinten Timber (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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102'
Handspiel von Wout Weghorst (Niederlande).
97'
Foul von Anass Salah-Eddine (Marokko).
97'
Frenkie de Jong (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
97'
Ball pariert. Soufiane Rahimi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ismael Saibari mit einem Steilpass.
95'
Soufiane Rahimi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Frenkie de Jong (Niederlande).
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93'
Handspiel von Denzel Dumfries (Niederlande).
92'
Foul von Neil El Aynaoui (Marokko).
92'
Wout Weghorst (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1.
96'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
96'
Frenkie de Jong (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Anass Salah-Eddine (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
93'
Foul von Neil El Aynaoui (Marokko).
93'
Quinten Timber (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:1. Issa Diop (Marokko) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Chemsdine Talbi mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
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87'
Wechsel Marokko. Chemsdine Talbi kommt für Bilal El Khannouss.
86'
Wechsel Niederlande. Quinten Timber kommt für Ryan Gravenberch.
86'
Wechsel Niederlande. Jorrel Hato kommt für Micky van de Ven.
86'
Wechsel Marokko. Soufiane Rahimi kommt für Azzedine Ounahi.
85'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
85'
Virgil van Dijk (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Handspiel von Crysencio Summerville (Niederlande).
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81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ryan Gravenberch (Niederlande).
79'
Wechsel Marokko. Samir El Mourabet kommt für Ayyoub Bouaddi.
79'
Wechsel Marokko. Gessime Yassine kommt für Brahim Díaz.
78'
Ball abgeblockt. Anass Salah-Eddine (Marokko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
77'
Achraf Hakimi (Marokko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Teun Koopmeiners (Niederlande).
75'
Wechsel Marokko. Anass Salah-Eddine kommt für Chadi Riad aufgrund einer Verletzung.
75'
Azzedine Ounahi (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Frenkie de Jong (Niederlande).
72'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 1:0. Cody Gakpo (Niederlande) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Crysencio Summerville.
71'
Wechsel Niederlande. Wout Weghorst kommt für Brian Brobbey.
71'
Das Spiel läuft wieder.
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71'
Wechsel Niederlande. Teun Koopmeiners kommt für Nathan Aké.
67'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
65'
Foul von Neil El Aynaoui (Marokko).
65'
Ryan Gravenberch (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Frenkie de Jong.
62'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Denzel Dumfries.
61'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
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61'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Virgil van Dijk.
59'
Ismael Saibari (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Jan Paul van Hecke (Niederlande).
59'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
56'
Abseits Niederlande. Frenkie de Jong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brian Brobbey im Abseits.
56'
Ball abgeblockt. Achraf Hakimi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einem Steilpass.
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53'
Ayyoub Bouaddi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Micky van de Ven (Niederlande).
52'
Achraf Hakimi (Marokko) trifft die Latte mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einem Steilpass.
48'
Vorbeigeschossen. Ayyoub Bouaddi (Marokko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
48'
Ball pariert. Micky van de Ven (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke mit dem Kopf.
47'
Issa Diop (Marokko) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Issa Diop (Marokko).
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47'
Brian Brobbey (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Marokko ist 0:0.
50'
Achraf Hakimi (Marokko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Micky van de Ven (Niederlande).
48'
Vorbeigeschossen. Azzedine Ounahi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Neil El Aynaoui nach einem Konter.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Yassine Bounou (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Brian Brobbey (Niederlande).
44'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Yassine Bounou.
44'
Vorbeigeschossen. Micky van de Ven (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Crysencio Summerville.
41'
Foul von Cody Gakpo (Niederlande).
41'
Ayyoub Bouaddi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jan Paul van Hecke (Niederlande).
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37'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Noussair Mazraoui.
37'
Ball abgeblockt. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Crysencio Summerville mit einer Flanke.
36'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Noussair Mazraoui.
33'
Abseits Niederlande. Jan Paul van Hecke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denzel Dumfries im Abseits.
31'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
31'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
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29'
Frenkie de Jong (Niederlande) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Azzedine Ounahi (Marokko).
27'
Jan Paul van Hecke (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
21'
Ball pariert. Achraf Hakimi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ismael Saibari.
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20'
Vorbeigeschossen. Ayyoub Bouaddi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Azzedine Ounahi nach einer Ecke.
20'
Ball pariert. Neil El Aynaoui (Marokko) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi mit einer Flanke.
19'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Micky van de Ven.
16'
Abseits Niederlande. Ryan Gravenberch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Crysencio Summerville im Abseits.
14'
Chadi Riad (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Brian Brobbey (Niederlande).
11'
Foul von Issa Diop (Marokko).
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11'
Brian Brobbey (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
10'
Denzel Dumfries (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Ryan Gravenberch (Niederlande).
7'
Bilal El Khannouss (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Foul von Frenkie de Jong (Niederlande).
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4'
Neil El Aynaoui (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Chadi Riad.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Niederlande und Marokko.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.