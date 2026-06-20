Die Niederlande zeigte sich gegen Schweden so richtig in Torlaune. IMAGO/ANP

Die Szene(n) des Spiels

Schweden erlebte einen absoluten Alptraumstart in die Partie – keine fünf Minuten waren in Houston gespielt, als die Niederlande erstmals jubelten. Nach einer herrlichen Kombination über das gesamte Feld war es schliesslich Sunderland-Stürmer Brian Brobbey, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Es ist der Anfang vom Ende der schwedischen Herrlichkeit. Bereits wenige Minuten später lag der WM-Quali-Gegner der Schweizer Nati mit zwei Toren im Rückstand. Der Torschütze? Wieder Brobbey! Auch in der Folge war Schweden Mal für Mal überfordert mit dem schnellen Kombinationsspiel der Niederlande.

Die Schlüsselfigur

Die Wahl fällt zwischen den beiden Doppeltorschützen Gakpo und Brobbey. Der 24-jährige Brobbey hatte in der ersten Halbzeit nur zehn Ballkontakte, was aber für zwei Tore reichte. Der Teamkollege von Nati-Captain Granit Xhaka kam im Startspiel nur zu einem Kurzeinsatz über fünf Minuten, zahlte das Vertrauen des Trainers nun mit dem frühen Doppelpack mehr als zurück. Es waren dies erst seine Nationalmannschaftstore Nummer zwei und drei. Gakpo hingegen überzeugte mit einem tollen Auftritt in der zweiten Halbzeit, als er innert sechs Minuten das 3:0 und 4:0 erzielte.

Brian Brobbey hatte allen Grund zum jubeln. IMAGO/Xinhua

Das bessere Team

Von A bis Z die Niederlande. Die Niederlande spielten teils Katz und Maus mit Schweden, die nach dem Kantersieg zum Auftakt gegen Tunesien wieder auf dem Boden der Realität ankamen. Einzig ab der 30. Minute bis zur Pause war Schweden ebenbürtig und kam direkt vor dem Pausenpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer. Dieser wurde vom VAR aufgrund einer Offsideposition einkassiert.

Das Tribünengezwitscher

Sowohl die Niederlande als auch Schweden wurden beim zweiten WM-Gruppenspiel von königlicher Seite unterstützt. Sowohl das schwedische als auch das niederländische Königshaus drückten ihrem Team auf der Tribüne die Daumen.

Das niederländische Königspaar gesellte sich zu Fifa-Präsident Gianni Infantino. IMAGO/Xinhua

Die Tore

5’ | 1:0 | Brobbey schloss einen herrlichen Angriff über die rechte Seite aus kurzer Distanz ab.

17’ | 2:0 | Dieses Mal kam der Ball von der anderen Seite scharf zur Mitte, wo Brobbey wieder lauerte und aus wenigen Metern traf.

47’ | 3:0 | Direkt nach der Pause kombinierte sich Oranje wieder herrlich durch die schwedische Abwehr. Am Ende drückt Cody Gakpo die Kugel über die Linie.

53’ | 4:0 | Auch Gakpo schnürt den Doppelpack. Der Offensivakteur zog in den Strafraum und verwandelte mit einem satten Abschluss.

59’ | 4:1 | Anthony Elanga entwischte der niederländischen Abwehr und erzielte allein vor dem Tor den Ehrentreffer.

89’ | 5:1 | Der eingewechselte Crysencio Summerville erzielte kurz vor Ende den letzten Treffer des Abends.

Stimmen zum Spiel

Graham Potter (Schweden, gegenüber SRF Sport): «Ich bin offensichtlich sehr enttäuscht. Es ist schwierig, ein solches Spiel zu analysieren. Es gab auch viel Gutes im Spiel, besonders im Angriff. Aber defensiv konnte man nicht viel sehen. Wir werden aus dem Spiel lernen.»

So gehts weiter

Dank des Dreiers liegen die Niederlande mit vier Punkten absolut auf Kurs und dürfen die Sechzehntelfinals bereits planen. Auch Schweden darf nach dem Startsieg gegen Tunesien vom Weiterkommen träumen. Dafür braucht es aber sicherlich Punkte beim abschliessenden Gruppenspiel gegen Japan. Dieses geht am 26. Juni über die Bühne. Zeitgleich spielt Oranje gegen Tunesien.



















