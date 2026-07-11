Bellingham reagiert nach einem Abpraller am schnellsten. AFP

Die Szene des Spiels

Lange kann die Partie in beide Richtungen kippen. In der 93. Minute fällt letztendlich die Entscheidung: Rodgers drückt aus rund 20 Metern kräftig ab. Der norwegische Goalie Nyland gibt dabei kein gutes Bild ab und lässt die Kugel nach vorne abprallen. Bellingham rauscht an und macht die Halbfinal-Quali mit dem 2:1 klar.

Die Schlüsselfigur

Jude Bellingham ist es, der die englischen Fans weiter träumen lässt. Erst fungiert der Offensivspieler als Dosenöffner, in der Verlängerung doppelt der 23-Jährige nochmals nach. Mit seinem entscheidenden Treffer hält er den englischen Traum vom ersten WM-Titel seit 1966 am Leben.

Das bessere Team

Obwohl Norwegen über weite Strecken einen gefährlicheren Eindruck hinterlässt, beweist schlussendlich die Mannschaft von Thomas Tuchel den längeren Atem. Nach dem Ausgleichstreffer vor der Pause lassen die Engländer trotz intensiver Druckphasen der Norweger nicht locker und ziehen verdient in den Halbfinal ein.

Das Tribünengezwitscher

In den USA sind an der WM die sogenannten Spidercams im Einsatz. Sie sollen den TV-Zusehenden einen perfekten Blick auf das Spielgeschehen liefern. Befestigt sind sie an Drahtseilen. Eines dieser Seile wurde unabsichtlich zum grossen Aufreger. Vor dem 1:0 streifte ein Abstoss von Norwegen-Goalie Nyland ein solches Kabel. Der Ball kam anders herunter, direkt in die Füsse eines Engländers, der den von Bellingham abgeschlossenen Angriff einleiten konnte. Laut Fox-Schiri-Experte Mark Clattenburg hätte der VAR eingreifen und den Ausgleich aberkennen müssen.

Die Tore

36’ | 1:0 | Ein Zuspiel von Odegaard landet bei Schjelderup. Dieser drückt ausserhalb des Strafraums ab und trifft in die rechte Ecke.

45+2’ | 1:1 | Bellingham platziert nach einem Zuspiel von Gordon einen Direktschuss in der unteren rechten Ecke.

93’ | 1:2 | Bellingham trifft nach einem Defensivfehler von Nyland aus kürzester Distanz in die flache Mitte des Tores.

So gehts weiter

England trifft im Halbfinal auf die Schweiz, sollte der Nati am Sonntagmorgen gegen Argentinien der grosse Coup gelingen.