Frankreich gewinnt gegen Norwegen mit 4:1 und geht als Gruppensieger in den Sechzehntelfinal. AFP

Die Szene(n) des Spiels

Keine sieben Minuten waren gespielt, als der Gameplan der Norweger bereits über den Haufen geworfen wurde. Kylian Mbappé bewies seine perfekte Übersicht und spielte die Kugel mittels toller Seitenverlagerung zu Teamkollege Ousmane Dembélé auf die rechte Seite. Im Strafraum angelangt, liess er seine Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball herrlich in die weite Ecke.

Dass man dem 29-Jährigen nicht zu viel Platz lassen darf, dürften die Norweger in den nächsten Minuten schmerzlich gespürt haben. Zwei weitere Male hatte Dembélé knapp ausserhalb (beim 2:0) oder innerhalb des Strafraums zu viel Platz und konnte das Spielgerät analog zum ersten Treffer beide Male perfekt in die weite Ecke befördern.

Die Schlüsselfigur

Hier gibt es keine zwei Meinungen. Der Ballon d’Or Gewinner Dembélé war mit seinen drei Toren die überragende Figur auf dem Platz und stellte die Norweger insbesondere in den ersten 20 Minuten fast im Minutentakt vor Probleme und schoss den Gegner mit seinem Dreierpack quasi im Alleingang ab.

Ousmane Dembele war die überragende Figur. AFP

Das bessere Team

Die Franzosen waren über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft. Auf ganzen zehn Positionen wechselte Norwegen-Coach Stale Solbakken die Mannschaft durch und verzichtete so auch auf Star-Stürmer Erling Haaland. Das hatte klar ersichtliche Folgen, da die Abstimmung insbesondere in der ersten Halbzeit immer wieder mal nicht stimmte. Nur Norwegen-Keeper Egil Selvik war es zu verdanken, dass es nicht schon zur Pause 5:1 oder 6:1 stand. Nach der Pause nahmen die Franzosen den Fuss etwas vom Gas, ohne aber die Kontrolle über die Partie zu verlieren. Dennoch hätten die Norweger die Partie direkt nach dem Tee nochmals etwas spannender machen können, Jørgen Larsen scheiterte aber in der 50. Minute vom Penaltypunkt.

Das Tribünengezwitscher

Frankreich musste beim letzten Gruppenspiel ohne Trainer Didier Deschamps auskommen. Der Grund ist ein trauriger: Deschamps Mutter ist vor einigen Tagen verstorben, woraufhin der Frankreich-Coach für die Beerdigung zurückreiste. Der 57-Jährige sollte im Verlauf des Wochenendes wieder zur Mannschaft stossen. Vertreten wurde er gegen Norwegen von seinem langjährigen Co-Trainer Guy Stéphan.

Guy Stéphan vertrat Dechamps an der Seitenlinie. Tom Weller/dpa

Die Tore

7’ | 0:1 | Dembélé schlenzt die Kugel herrlich in die weite Ecke.

20’ | 0:2 | Dembélé hat ausserhalb des Strafraums zu viel Platz und versteckt das Spielgerät aus 20 Metern erneut perfekt in die weite Ecke.

21’ | 1:2 | Norwegen antwortet postwendend. Upamecano sieht dabei ganz alt, Asgard sagt danke und trifft aus rund zehn Metern.

32’ | 1:3 | Wieder hat Dembélé im Strafraum zu viel Platz, wieder versenkt er den Ball wunderbar in die weite Ecke.

93' | 1:4 | Tief in der Nachspielzeit erhöht Doué per Kopf auf 4:1.

Stimme zum Spiel

Ousmane Dembélé (Frankreich, im SRF): «Es war ein wichtiger Match um die Gruppenphase auf dem ersten Platz abzuschliessen. Wir konnten alle Spiele gewinnen und konzentrieren uns jetzt auf die nächste Runde. Was kommen wird, wird noch wichtiger sein.»

So gehts weiter

Beide Teams standen bereits vor der Partie sicher in den Sechzehntelfinals. Norwegen trifft in diesem als Gruppenzweiter auf die Elfenbeinküste. Frankreich wird sich als Gruppensieger mit einem Gruppendritten messen. Wer das sein wird, ist noch nicht klar.