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Ticker | Paraguay - Frankreich | Achtelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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PAR – FRA 0:0*

Publiziert 04. Juli 2026, 22:48

Viele Deutsche Fans vor Ort: Frankreich will in WM-Viertelfinal

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Alles ist bereit

Zum 250. Geburtstag der USA gibt es noch eine kleine Geburtstagshow, bevor die Teams einlaufen können. Nun ist es aber soweit. Die Fans und Spieler sind bereit für die Hymnen.

Hält das Wetter?

Vor dem Spiel ging die Meldung um, der Anpfiff des Spiels könnte aufgrund eines Gewitters nach hinten verschoben werden. Aktuell hält das Wetter aber in Philadelphia, auch wenn es mit rund 40 Grad sehr heiss ist.

Kann Frankreich gestoppt werden?

Frankreich überfahrt an dieser WM wie ein TGV jeden Gegner, der ihnen in die Quere kommt. Nachdem es in der Gruppe gegen den Senegal, den Irak und Norwegen klare Siege gab, fegten die Franzosen Schweden mit 3:0 vom Feld. Es hätte aber auch höher ausgehen können. 

Superstar Mbappé traf dabei doppelt und steht bei sechs Toren bei diesem Turnier. Gleich viele wie Lionel Messi. WM-Übegreifend steht der Real-Star mittlerweile bei zehn Toren in K.O.-Spielen. Damit ist der 27-Jährige alleiniger Rekordhalter. Können er und seine Offensivkollegen gestoppt werden? Ein kleiner Wermutstropfen gibts für die Franzosen. Im Mittelfeld fehlt heute Aurélien Tchouaméni verletzt. Für ihn stösst Manu Koné von der AS Roma nach.
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Schafft Paraguay die nächste Sensation?

Dass heute Paraguay in diesem Achtelfinal-Duell mit Frankreich steht, hätten wahrscheinlich die wenigsten mit gerechnet. Sensationell warfen die Südamerikaner vergangene Montagnacht Deutschland mit 4:3 nach Elfmeterschiessen aus dem Turnier, nachdem es den Deutschen nach 120 Minuten ein 1:1 abknöpften.

Das Team mit Ex-Basler Omar Alderete, der heute in die Startelf rückt, machte vor allem mit seinem physischen Spiel und leidenschaftlichem Verteidigen unseren nördlichen Nachbarn das Leben extrem schwer. Gelingt dies den Paraguayern noch einmal?

Wie geht die Partie aus?

Herzlich willkommen

Deutschland-Bezwinger Paraguay trifft im Achtelfinal auf Top-Favorit Frankreich. Die Partie ab 23 Uhr im Ticker.

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