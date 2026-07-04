Schafft Paraguay die nächste Sensation?
Dass heute Paraguay in diesem Achtelfinal-Duell mit Frankreich steht, hätten wahrscheinlich die wenigsten mit gerechnet. Sensationell warfen die Südamerikaner vergangene Montagnacht Deutschland mit 4:3 nach Elfmeterschiessen aus dem Turnier, nachdem es den Deutschen nach 120 Minuten ein 1:1 abknöpften.
Das Team mit Ex-Basler Omar Alderete, der heute in die Startelf rückt, machte vor allem mit seinem physischen Spiel und leidenschaftlichem Verteidigen unseren nördlichen Nachbarn das Leben extrem schwer. Gelingt dies den Paraguayern noch einmal?