Kann Frankreich gestoppt werden?

Frankreich überfahrt an dieser WM wie ein TGV jeden Gegner, der ihnen in die Quere kommt. Nachdem es in der Gruppe gegen den Senegal, den Irak und Norwegen klare Siege gab, fegten die Franzosen Schweden mit 3:0 vom Feld. Es hätte aber auch höher ausgehen können.



Superstar Mbappé traf dabei doppelt und steht bei sechs Toren bei diesem Turnier. Gleich viele wie Lionel Messi. WM-Übegreifend steht der Real-Star mittlerweile bei zehn Toren in K.O.-Spielen. Damit ist der 27-Jährige alleiniger Rekordhalter. Können er und seine Offensivkollegen gestoppt werden? Ein kleiner Wermutstropfen gibts für die Franzosen. Im Mittelfeld fehlt heute Aurélien Tchouaméni verletzt. Für ihn stösst Manu Koné von der AS Roma nach.