Der historische Treffer von Yoane Wissa im Video. SRF

Die Szene des Spiels

In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte der Kongolese Yoane Wissa für riesigen Jubel bei seinen Farben. Per Kopf erzielte er das allererste WM-Tor für die Demokratische Republik Kongo. Bei der ersten Endrunden-Teilnahme 1974 gelang den Leoparden kein Treffer – 52 Jahre musste man sich gedulden. Wissas Tor zum Ausgleich zugleich für den sensationellen Punktgewinn DR Kongos gegen Portugal.

Wissa trifft zum 1:1 gegen Portugal. Tom Weller/dpa

Die Schlüsselfiguren

Das portugiesische Star-Ensemble – im negativen Sinn. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha und wie sie alle heissen, brachten es tatsächlich fertig, in 90 Minuten nur einen einzigen Schuss aufs Tor abzugeben. Zu wenig Überzeugung, zu wenig Kreativität und zu wenig Durchschlagskraft beim Europameister von 2016. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die kongolesische Abwehr ein hervorragendes Spiel gemacht hat und praktisch keine Torchancen zu liess.

Das bessere Team

Die Rollen waren auch in dieser Begegnung klar verteilt. Mitfavorit auf den Titel Portugal gegen DR Kongo, das bei einer Weltmeisterschaft bisher noch nie ein Tor geschossen hatte. Zur Pause verzeichneten die Portugiesen ganze 80 Prozent Ballbesitz – trotzdem stand es nach 45 Minuten 1:1. Nach der frühen Führung schalteten die Stars von der iberischen Halbinsel mindestens einen Gang zurück und liessen Kongo je länger je mehr gewähren. Das gipfelte mit dem Ausgleich kurz vor der Pause.

Die Portugiesen vermochten überhaupt nicht zu überzeugen. AFP

In der zweiten Hälfte spielten beide Mannschaften mit etwas offeneren Visieren. Diese waren aber nicht gut genug eingestellt, für ein weiteres, reguläres Tor reichte es nicht mehr. Portugal erzielte zwar noch durch einen wunderbaren Fallrückzieher Joao Cancelos das 2:1, dieses wurde wegen Abseits allerdings wieder aberkannt. Abschliessend lässt sich sagen: DR Kongo gewann dieses Spiel mit 1:1.

Das Tribünengezwitscher

Schon nach wenigen Sekunden hallten Fangesänge für Cristiano Ronaldo durch das Stadion in Houston. Dabei war der Superstar zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Mal am Ball. Augenblicke später, als CR7 das Leder an den Füssen hatte, wurde es direkt laut auf den Rängen. Die Erwartungen an den 41-Jährigen sind nach wie vor riesig. Diese konnte der Mann aus Madeira gegen DR Kongo allerdings nicht erfüllen.

Ein Schatten seiner Selbst: Cristiano Ronaldo Getty Images via AFP

Die Tore

6’ | 1:0 | Pedro Neto schlug eine präzise Flanke auf Joao Neves, dieser nickte herrlich zur Führung für Portugal ein.

45’+5 | 1:1 | In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten traf Yoane Wissa mit einem nicht weniger starken Kopfball zum kongolesischen Ausgleich.

So gehts weiter

Am Dienstag um 19 Uhr Schweizer Zeit spielt Portugal gegen den WM-Neuling Usbekistan. DR Kongo steht am ganz frühen Mittwochmorgen um 04 Uhr gegen Kolumbien im Einsatz.

Die Stimme zum Spiel

Yoane Wissa: ««Ich bin sehr stolz. Wir haben hart gearbeitet. Es war schwierig. Sie waren stärker, doch wir waren tapfer und solidarisch. Nun gilt es, so weiterzumachen.» (gegenüber FIFA-Medien)