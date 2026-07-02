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Ticker | Portugal - Kroatien | Sechzehntelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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POR – CRO 0:0*

Publiziert 02. Juli 2026, 23:33

Ronaldo wird bei jedem Ballkontakt ausgebuht – Portugal besser

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Sechzehntelfinale

Portugal
0 – 0
Kroatien

Portugal

25

Kroatien

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Dominik Mächler
von
Dominik Mächler
0
3
23'

Pongracic rettet vor Neto

Eine Flanke zur Mitte ist auf dem Weg zum eingelaufenen Neto. Doch Pongracic passt auf und hält seinen Kopf entscheidend hin.
20'

Kroatien zieht sich zurück

Die Taktik der Kroaten ist zu Beginn klar ersichtlich: Hinten absichern und vorne auf seine Chance warten. Auch die kroatischen Fans geben ihr bestes, und buhe Superstar Ronaldo bei jedem Ballkontakt aus. CR7 agiert bisher auch noch glücklos.
Ronaldo bisher erfolglos.
Ronaldo bisher erfolglos.IMAGO/Anadolu Agency
17'
Dias fährt gegen Budimir den Ellenbogen aus und kassiert die erste gelbe Karte des Spiels.
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16'

Vega mit Kopfball

Mendes tritt eine Ecke mit viel Schmackes vors Tor. Dort steigt der Ex-Basler Vega am höchsten. Sein Kopfball fliegt aber übers Tor.
11'

Freistoss für Portugal

Mendes wird in gefährlicher Position von Kovacic gefoult. Aus dieser Position ist ein solcher Freistoss natürlich Chefsache. Doch Ronaldos Schuss landet in der Mauer.
9'

Ronaldo verpasst Flanke

Pedro Neto bringt eine Flanke gefühlvoll von rechts in Richtung Tor. Dort springt der kroatische Goalie am Ball vorbei. Zum Glück für ihn verpasst auch Ronaldo die Kugel.
7'

Portugal legt druckvoll los

Die Portugiesen starten mit viel Schwung. Wieder bringt Leão den Ball zur Mitte, dieses Mal hoch. Šutalo klärt mit dem Kopf, der Ball senkt sich aber noch in Richtung Tor, sodass Torhüter Livakovic etwas unkonventionell zur Ecke klären muss.
Portugal startet spielbestimmend.
Portugal startet spielbestimmend.IMAGO/Pixsell
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4'

Grosschance Portugal!

Dann geht praktisch im Gegenzug Portugal beinahe in Führung! Leão bringt den Ball von links von der Grundlinie zu Fernandes, der am stark reagierenden Livakovic scheitert. Sein Nachschuss bleibt dann an einem Verteidiger hängen.
3'

Kroatien mit erstem Abschluss

Der erste Abschluss des Spiels gehört den Kroaten, die über die linke Seite kommen. Vlasic spielt den Ball in den Rückraum, wo Budimir zum Abschluss kommt. Sein Schuss ist aber zu ungefährlich.
Los gehts in Toronto!

Emotionales Spiel für die Portugiesen

Heute am 3. Juli (Schweizer Zeit) ist es genau ein Jahr her, seitdem Diogo Jota mit erst 28 Jahren tödlich verunglückte. Für die Portugiesen ist dieses Spiel heute darum noch bedeutender als sonst.

Weiterer Rekord für Ronaldo

Mit dem Einsatz in der Startelf stellt Ronaldo einen neuen Rekord auf. Mit 41 Jahren ist der Portugiese der älteste Feldspieler der Geschichte in einem WM K.O.-Spiel.

Kroatien mit schwieriger Gruppe

Auf der anderen Seite steht ein weiterer Altmeister und ehemaliger Weggefährte Ronaldos bei Real Madrid: Luka Modric. Der 40-jährige Mittelfeldspieler bekam es mit seinen Kroaten gleich im ersten Spiel mit England zu tun, welches sie mit 2:4 verloren. Danach gab es einen knappen 1:0 Sieg gegen Panama, sowie einen ebenfalls knappen 2:1 Sieg gegen Ghana. Somit belegten die Kroaten in einer starken Gruppe den zweiten Platz. Für welchen der beiden Altmeister ist es heute das wohl letzte WM-Spiel der Karriere?

Portugal mit Mühe in der Gruppenphase

Der vermeintlich letzte Tanz Ronaldos mit Portugal an einer WM verlief bisher eher harzig. Nach früher Führung gegen die Demokratische Republik Kongo mussten sich die Portugiesen mit einem 1:1 begnügen. Vor allem die Leistung von CR7 wurde von vielen Seiten kritisiert, verstolperte er doch einige gute Gelegenheiten. Danach schossen sich die Portugiesen gegen Usbekistan den Frust von der Seele. Ronaldo traf dabei doppelt war damit der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Im letzten Spiel gegen Kolumbien kamen die Portugiesen aber wieder nicht über ein 0:0 hinaus, weshalb sie sich mit dem zweiten Platz hinter den Südamerikanern begnügen mussten. Auch da war Superstar Ronaldo mehr Belastung als eine Hilfe. Trotzdem steht er auch heute natürlich wieder in der Startelf.
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Ronaldo Schwester: «Geniesst es, so lange ihr könnt»

Cristiano Ronaldo hat schon fast jeden Titel der Welt gewonnen. Seit Jahren jagt er den Weltmeistertitel. In diesem Jahr soll es für den 41-Jährigen mit Portugal klappen. Wie es nach dem Turnier weitergeht, ist noch nicht klar. Allerdings verrät seine Schwester Katia vor dem Spiel gegen Kroatien gegenüber SportTV, dass die WM Ronaldos letzter Tanz in der Nationalelf Portugals sein wird. «Geniesst es, so lange ihr könnt. Es endet bald. Diese Information habe ich von einer verlässlichen Quelle.»
Wie geht es mit Ronaldo weiter?
Wie geht es mit Ronaldo weiter?IMAGO/aal.photo

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Bereits früh im Turnier treffen im WM-Sechzehntelfinal mit Portugal und Kroatien zwei europäische Top-Nationen aufeinander. Die Partie ab 1 Uhr im Ticker.

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