Portugal mit Mühe in der Gruppenphase

Der vermeintlich letzte Tanz Ronaldos mit Portugal an einer WM verlief bisher eher harzig. Nach früher Führung gegen die Demokratische Republik Kongo mussten sich die Portugiesen mit einem 1:1 begnügen. Vor allem die Leistung von CR7 wurde von vielen Seiten kritisiert, verstolperte er doch einige gute Gelegenheiten. Danach schossen sich die Portugiesen gegen Usbekistan den Frust von der Seele. Ronaldo traf dabei doppelt war damit der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Im letzten Spiel gegen Kolumbien kamen die Portugiesen aber wieder nicht über ein 0:0 hinaus, weshalb sie sich mit dem zweiten Platz hinter den Südamerikanern begnügen mussten. Auch da war Superstar Ronaldo mehr Belastung als eine Hilfe. Trotzdem steht er auch heute natürlich wieder in der Startelf.