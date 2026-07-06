Pausenfazit

Das iberische Duell hielt was es vor der Partie versprach. Beide Teams waren stets gewillt das Spieldiktat an sich zu reissen.

Zunächst liess Spanien-Topscorer Mikel Oyarzabal aber eine Topchance alleine vor Diogo Costa liegen (8.). Nur wenige Minute später scheiterte Cristiano Ronaldo an Unai Simon. Der Schuss des 41-jährigen war zu zentral (12.). Danach fand das Spiel vor allem im hochdekorierten Mittelfeld statt. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um den Ballbesitz. Nach 30 Minuten tauchte dann Olmo nach einem Abpraller alleine vor Costa auf. Sein Flugkopfball zischte aber am zweiten Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause wäre Unai Simon auf der anderen Seite an dieser WM beinahe ein erstes Mal bezwungen gewesen. Pedro Porro lenkte einen Schuss von Nuno Mendes an den Querbalken ab (42.).

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Lamine Yamal hatte bis zu diesem Zeitpunkt Mühe mit dem hartnäckigen Nuno Mendes. Kurz vor der Pause wurde er in extremis vom PSG-Verteidiger am Abschluss gehindert.

Damit bleibt es beim torlosen Unentschieden zur Pause.

Im Generationen-Duell zwischen Critiano Ronaldo (41) und Lamine Yamal (19) vermochte keiner der beiden so richtig zu überzeugen. Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. Gleich gehts weiter...