Der Ball in Dallas rollt wieder. Keine Wechsel auf beiden Seiten.
Pausenfazit
Das iberische Duell hielt was es vor der Partie versprach. Beide Teams waren stets gewillt das Spieldiktat an sich zu reissen.
Zunächst liess Spanien-Topscorer Mikel Oyarzabal aber eine Topchance alleine vor Diogo Costa liegen (8.). Nur wenige Minute später scheiterte Cristiano Ronaldo an Unai Simon. Der Schuss des 41-jährigen war zu zentral (12.). Danach fand das Spiel vor allem im hochdekorierten Mittelfeld statt. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um den Ballbesitz. Nach 30 Minuten tauchte dann Olmo nach einem Abpraller alleine vor Costa auf. Sein Flugkopfball zischte aber am zweiten Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause wäre Unai Simon auf der anderen Seite an dieser WM beinahe ein erstes Mal bezwungen gewesen. Pedro Porro lenkte einen Schuss von Nuno Mendes an den Querbalken ab (42.).
Lamine Yamal hatte bis zu diesem Zeitpunkt Mühe mit dem hartnäckigen Nuno Mendes. Kurz vor der Pause wurde er in extremis vom PSG-Verteidiger am Abschluss gehindert.
Damit bleibt es beim torlosen Unentschieden zur Pause.
Im Generationen-Duell zwischen Critiano Ronaldo (41) und Lamine Yamal (19) vermochte keiner der beiden so richtig zu überzeugen. Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. Gleich gehts weiter...
Der Schiedsrichter in Dallas bittet zum Pausentee. Im iberischen Duell steht es zur Pause 0:0.
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Mendes stoppt Yamal in extremis
Beinahe hätte Lamine Yamal kurz vor der Pause die Führung erzielt. Doch im letzten Moment kann Nuno Mendes ihm den Ball noch entscheidend vom Fuss spitzeln. Der PSG-Verteidiger zeigt eine tolle erste Halbzeit und erledigt seinen Job gegen Lamine Yamal sehr abgeklärt.
42'
Lattenknaller von Portugal
Nuno Mendes zieht an der Strafraumgrenze ab. Sein Geschoss wird dann von Pedro Porro mit dem Kopf an die Latte abgelenkt. Damit hat auch Portugal seine erste Topchance. Glück für Spanien. Die Partie ist total offen und die Emotionen in diesem iberischen WM-Duell nehmen sichtlich zu.
37'
Halbchance von CR7
Joao Felix zeigt einen engagierten Auftritt. Soeben veruschte er den Ball mit dem Kopf ins Zentrum zu bringen. Die Spanier können dann nur bis zu Cristiano Ronaldo klären. Sein Volley zwingt Unai Simon zu einer Flugeinlage. Da brachte der 41-jährige aber zu wenig Druck hinter den Ball. Ronaldo bleibt der zwölfte WM-Treffer bis jetzt verwehrt.
35'
Youngster hat Mühe
Lamine Yamal wird auf seiner rechten Seite bis jetzt von PSG-Spieler Nuno Mendes gut in Schach gehalten. Regelmässig läuft der Youngster auf. Bereits zum zweiten Mal unterläuft ihm dann nach einem Ballverlust ein Foulspiel. Der Fuss von Joao Felix musste dieses Mal dran glauben. Derzeit machen andere Spanier auf sich aufmerksam.
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30'
Nächste Hochkaräter
Nach einer halben Stunde geht die nächste Topchance erneut an die Spanier. Zuerst wehrt Costa einen Distanzversuch erfolgreich mit dem Kopf ab. Der Abpraller landet aber direkt bei einem Spanier. Dani Olmo köpft den Flugkopfball dann nur knapp neben den Pfosten. Da waren Ex-Bebbi Veiga und Dias kurz unsortiert. Spanien ist deutlich näher an der Führung als Portugal.
26'
Abschied von WM-Bühne?
Unter den Fans sieht man schnell, wer immer noch der klare Publikumsliebling der Portugiesen ist: Cristiano Ronaldo. Der 41-jährige könnte bei einem Out heute seinen letzten WM-Auftritt haben.
Übrigens: Cristiano Ronaldo bestreitet in den USA, Kanada und Mexiko bereits seine sechste Weltmeisterschaft – nach 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022. Damit ist der Portugiese der erste Spieler der Geschichte, der an sechs WM-Endrunden teilnimmt. Als wäre das nicht genug, ist er auch der erste Fussballer, der an sechs verschiedenen Weltmeisterschaften mindestens ein Tor erzielt hat.
Doch der Portugiese will mehr - die Fans auch. Heute kann er in einem so wichtigen Spiel zeigen, welchen Wert er tatsächlich noch für sein Land hat.
21'
Kampf um Spieldiktat
Man merkt, dass hier beide Teams das Spiel machen wollen. Portugal will den Spaniern nicht zu viel Ballbesitz zugestehen und kämpft um jeden Ball. Das iberische Duell wird kämpferisch, aber fair geführt. Soeben kam Cancelo nach einem schönen Doppelpass zu einer guten Schussgelegeheit. Er stand zwar im Abseits, aber trotzdem haben die Portugiesen hier ihr Potential aufblitzen lassen. Beide Teams wollen den Ball laufen lassen und streben nach Spielkontrolle.
16'
Schlenzer-Doublette
Nach einer Viertelstunde haben sich die Portugiesen so installiert, dass die Spanier nur mit Mühe in die Nähe des Strafraums kommen. Dann zieht Lamine Yamal an und versucht es mit einem Schlenzer aus der Distanz. Diogo Costa faustet den Ball jedoch weg. Danach kommt Baena an den Ball und setzt seinen Schlenzer neben den Kasten. Das wäre für Spanien wohl das einfachste Mittel zum Erfolg.
12'
Warnschuss von Ronaldo
Cristiano Ronaldo wird auf der rechten Seite angespielt, macht einen Haken und hämmert den Ball dann auf den Kasten. Sein Schuss kommt aber zu zentral auf das Tor. Unai Simon kann zum Corner klären. Dieser bleibt dann aber ungefährlich.
8'
Topscorer vergibt kläglich
Mikel Oyarzabal kann alleine auf Costa losziehen. Doch dann schiebt er den Ball an Costa, aber eben auch etwa einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Das wäre die Riesenchance auf die Führung gewesen. So bleibt es aber beim torlosen Unentschieden.
7'
Cancelo stempelt ein
Aussenverteidiger Joao Cancelo eilt nach vorne und zieht dann von seiner rechten Seite einfach mal ab. Sein Geschoss fliegt dann aber ziemlich deutlich über den Kasten. Der noch unbezwungene Unai Simon muss noch nicht eingreifen.
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3'
Erste Prüfung für Costa
Die Portugiesen wirken in den Startminuten nervös und verlieren den Ball relativ schnell. Soeben konnte beinahe Spanien-Stürmer Oyarzabal davon profitieren. Sein Schuss wird aber zur sicheren Beute von Diogo Costa. Er ist ja in der Schweiz geboren. Ihn wird es heute Abend wohl brauchen.
2'
Foul von Yamal
Ein erstes Mal fällt Spaniens Superstar Lamine Yamal auf. Doch nicht mit dem Ball am Fuss, sondern wegen eines Fouls an Joao Neves. Der Youngster hat erst ein WM-Tor erzielt. Heute möchte er eines nachlegen.
Der Ball in Dallas rollt. Das iberische Duell kann starten...
Duell der Generationen
Cristiano Ronaldo ist 41 Jahre alt, Lamine Yamal erst 19. Als Ronaldo sein erstes Länderspiel absolvierte, war Yamal noch nicht einmal geboren. Weiterer Vergleich: Der Sohn von Cristiano Ronaldo ist nur drei Jahre jünger als Lamine Yamal. Wer entscheided das Duell der Generationen heute Abend für sich?
Alter Bekannter
Portugals Innenverteidiger Renato Veiga kennt den Schweizer Fussball bestens: In der Saison 2023/24 lief der 22-Jährige für den FC Basel auf, ehe er den Sprung in die europäische Spitze schaffte. Mittlerweile spielt er bei Villareal und ist fester Bestandteil der Seleção. Heute wartet auf den Ex-Bebbi eine Mammutaufgabe – gemeinsam mit Rúben Dias soll er Spaniens derzeit heissesten Stürmer Mikel Oyarzabal aus dem Spiel nehmen.
Wenig Experimente
Trainer Luis de la Fuente schickt dieselbe Startelf aufs Feld wie zuletzt beim überzeugenden 3:0-Sieg gegen Österreich. Er setzt auf das technisch überragende Trio Rodri, Pedri und Dani Olmo. Portugal hält mit Bruno Fernandes, Vitinha und João Neves dagegen – ein Duell auf absolutem Weltklasse-Niveau. Auch Roberto Martinez stellt nicht viel um. Einzig João Félix rückt neu in die Startelf. Leão bleibt vorerst draussen.
Emotionaler Abschied?
Cristiano Ronaldo steht auch heute in der Startelf. Der portugiesische Superstar hat angekündigt, dass diese seine letzte WM mit Portugal sein wird. Sollte sein Land also heute ausscheiden, wäre es der letzte WM-Auftritt der noch aktiven Portugal-Legende. Noch lebt sein Traum, vom praktisch einzigen Titel der ihm noch fehlt. Mit Spanien kommt nun aber ein harter Brocken auf ihn und seine Landsmänner zu.
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Iberisches Duell
Das erste Länderspiel zwischen Portugal und Spanien fand bereits 1921 statt. Damals setzte sich Spanien mit 3:1 durch – seither lieferten sich die beiden Nachbarn viele iberische Duelle.
Von bislang 42 Duellen gewann die Furia Roja deren 19, Portugal lediglich sieben. Gleich 16 der bisherigen Iberischen Duellen endeten unentschieden. Auch heute rechnen viele Experten mit einem knappen Spiel. Besonders in Pflichtspielen hatte Spanien jedoch zuletzt meist das bessere Ende für sich.
Das bislang einzige K.o.-Duell an einer Weltmeisterschaft gewann Spanien 2010 mit 1:0. Die Spanier holten sich danach bekanntlich den ersten und bislang einzigen WM-Titel ihrer Geschichte.
Portugal mit Zitterpartie
Gegen Kroatien geriet die Seleção zwar nie in Rückstand, musste beim knappen 2:1-Sieg aber bis in die Schlussminuten zittern. Tief in der Nachspielzeit wurde der Ausgleich der Kroaten noch aberkannt. Die Portugiesen werden heute deutlich mehr gegen den Ball arbeiten müssen.
Spanien mit breiter Brust
Die Mannschaft von Luis de la Fuente fertigte Österreich im Sechzehntelfinal souverän mit 3:0 ab und hat an dieser WM bislang noch keinen Gegentreffer kassiert. Vier Spiele, vier Siege – beeindruckender geht es kaum.