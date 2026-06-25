Neymar ist zurück auf der ganz grossen Bühne. AFP

Brasilien und sein Stürmerstar Vinícius Júnior kommen bei dieser Fussball-WM immer besser in Fahrt. Der Rekordweltmeister gewann sein letztes Vorrundenspiel mit 3:0 (2:0) gegen Schottland und zog dadurch als Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein.

Die Schotten dagegen müssen noch die letzten Spiele der Gruppenphase abwarten, ob Tabellenplatz drei mit drei Punkten und minus drei Toren für einen Platz im Sechzehntelfinale reicht. Dann hätten sie bei ihrer neunten WM-Teilnahme zum ersten Mal die Vorrunde überstanden. Und dann kämen sie auch als deutscher Gegner am Montagabend in Boston infrage.

Vor 64'478 Zuschauern in Miami schoss Vinícius Júnior seine Turniertore drei und vier (7./45.+3). Der 25-Jährige von Real Madrid tanzte an diesem Abend an der Eckfahne wie einst Kameruns WM-Ikone Roger Milla. Der frühere Hertha- und Leipzig-Stürmer Matheus Cunha (60.) schoss das dritte Tor.

Schottisches Geschenk vor 1:0

Schottlands trink- und feierwütige Fans hatten nach der Stadt Boston in der ersten Turnierwoche nun auch Miami Beach eingenommen. Im Miami Stadium war die «Tartan Army» trotzdem gegenüber Zehntausenden brasilianischen Anhängern in der Minderheit.

Ähnlich klar verhielt es sich auch mit den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen. Das frühe Tor zum 1:0 war ein Geschenk des schottischen Verteidigers Scott McKenna, der den Ball im Aufbau leichtfertig gegen Rayan herschenkte. Der 19-Jährige brauchte nur querzulegen und Vinícius Júnior bloss einzuschieben. Und schon war die ohnehin schwierige Aufgabe der Schotten noch ein grosses Stück schwerer geworden.

Brasilien war spielerisch deutlich besser und flexibler. Der frühere Hertha-Stürmer Matheus Cunha liess sich als Nummer neun immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen, um Räume für die schnellen Rayan und Vinícius Júnior zu schaffen.

Weiteres Vinícius-Tor nicht gegeben

Einen kleinen Bruch im Spiel gab es erst ab der 25. Minute, als ein zweiter Treffer des Real-Stürmers nach Einsatz des Videobeweises wieder einkassiert wurde. Vinícius Júnior hatte seinem Gegenspieler Jack Hendry bei der Balleroberung auf den Fuss getreten.

Auf die Überprüfung dieser Szene folgte die erste Trinkpause – und danach spielte Schottland auf einmal etwas mutiger. Dabei heraus kam eine Serie von Eckbällen, die in den brasilianischen Strafraum flog. Nach Cunhas Grosschance (45.) und Vinícius Júniors Kopfballtor war diese Phase aber auch schnell wieder vorbei. Torwart Angus Gunn verhinderte sogar noch vor der Pause einen dritten Gegentreffer (45.+7).

Riesen-Jubel um Neymar

Auch die zweite Halbzeit begann mit einer Grosschance für Vinícius Júnior (51.). Die tapferen Schotten wurden nur in der 64., 72. und 90.+ 6. Minute durch den Napoli-Profi Scott McTominay wirklich gefährlich.

Mangels ernsthafter Spannung auf dem Rasen vertrieben sich die vielen brasilianischen Fans mitunter die Zeit damit, einen Einsatz ihres Rekord-Torschützen Neymar zu fordern. Der 34-Jährige hatte die ersten beiden Spiele wegen einer Wadenverletzung verpasst.

Diesmal wurde er im Spielertunnel zunächst von Ronaldinho umarmt – und dann durfte er in der 76. Minute unter riesigem Jubel auch aufs Feld. Für den immer noch teuersten Fussballer der Welt ist es die vierte WM-Teilnahme